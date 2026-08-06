Hailey Bieber mặc đẹp không trượt một phát nào, cứ lên đồ là gái trẻ muốn copy

Gu ăn vận của mỹ nhân Hollywood đơn giản nhưng quá đỗi sành điệu.

Hailey Bieber từ lâu đã là cái tên gắn liền với danh xưng "IT girl" của làng thời trang thế giới. Không chạy theo những xu hướng quá cầu kỳ, cô ghi điểm nhờ gu ăn mặc tối giản nhưng luôn thời thượng, diện món đồ nào cũng dễ tạo thành xu hướng. Dù là phong cách đường phố phóng khoáng hay những bộ cánh thảm đỏ lộng lẫy, cô luôn biết cách thu hút mọi ánh nhìn bởi thần thái kiêu kỳ cùng gu thẩm mỹ đầy tinh tế. Là mẹ một con, Hailey Bieber không những không đánh mất phong độ mà còn nâng tầm sức hút với vẻ đẹp mặn mà, trưởng thành và nét quyến rũ rất riêng.

Mỗi lần xuất hiện, cô đều mang đến những outfit sành điệu, cuốn hút và là nguồn cảm hứng mặc đẹp được nhiều tín đồ thời trang học theo.

Mới đây, Hailey Bieber khoe style đẹp mê mẩn với set đồ đơn giản nhưng ấn tượng. Cô diện một chiếc áo thun tay dài màu đỏ, kết hợp cùng chân váy lửng màu nâu có phần viền trắng tương phản tinh tế. Hoàn thiện bằng một đôi guốc xỏ ngón, Hailey Bieber có ngay outfit xinh sang để dạo phố.

Gợi ý mua sắm: Áo - Váy

Kết thân với phong cách nữ tính, Hailey Bieber ghi điểm khi diện chiếc đầm ngắn họa tiết chấm bi đầy cuốn hút. Thiết kế trễ vai giúp tổng thể thêm mềm mại, khéo léo tôn bờ vai và xương quai xanh, mang đến vẻ ngoài điệu đà nhưng vẫn rất hiện đại. Chỉ với một item đơn giản, cô đã có ngay outfit nổi bật, ngọt ngào và đậm chất mùa hè.

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Xứng danh một trong những "IT girl" đình đám, Hailey Bieber luôn biết cách biến những món đồ cơ bản trở nên cuốn hút. Cô chọn áo trắng mỏng mặc bên trong, phối cùng blazer và quần suông tạo nên tổng thể thanh lịch mà thời thượng. Chiếc túi kẹp nách là điểm nhấn hoàn hảo, giúp outfit thêm sành điệu mà không cần quá nhiều phụ kiện cầu kỳ.

Tiếp tục lăng xê quần suông, ở một outfit khác, Hailey Bieber chọn phối cùng áo croptop cổ vuông tối giản. Công thức lên đồ không hề cầu kỳ nhưng vẫn cuốn hút thôi rồi. Set đồ mang đến vẻ ngoài trẻ trung, hiện đại, vừa năng động vừa gợi cảm để diện từ dạo phố đến hẹn hò.

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần

Diện chiếc váy lụa hai dây phối ren đang rất được yêu thích, Hailey Bieber chọn thiết kế dáng ngắn với tông trắng tinh khôi. Chất liệu lụa mềm mại kết hợp những đường ren tinh tế giúp tổng thể vừa nữ tính, vừa sang trọng. Kiểu váy này không chỉ tôn dáng mà còn là lựa chọn hoàn hảo cho những ngày hè hay các chuyến nghỉ dưỡng.