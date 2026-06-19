Tưởng đơn giản nhưng đây lại là mẫu nail được các tín đồ quiet luxury yêu thích nhất hiện nay

Nếu những năm trước, nail mắt mèo thường gắn liền với dáng hạnh nhân hoặc móng dài nhọn thì năm 2026, xu hướng đã có sự thay đổi rõ rệt.

Những bộ móng mắt mèo dáng vuông với hiệu ứng "vỡ băng", ánh ngọc trai và các chi tiết đính kim loại nhỏ đang phủ sóng khắp Instagram, Pinterest và Xiaohongshu.

Nhìn qua tưởng đơn giản, nhưng chính sự kết hợp giữa dáng móng vuông gọn gàng và hiệu ứng mắt mèo lấp lánh lại tạo nên vẻ đẹp hiện đại, sang trọng và rất dễ ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày.

Điểm đặc biệt của kiểu nail này nằm ở lớp nền trong veo như thủy tinh. Trên nền màu nude hồng hoặc màu sữa trong trẻo, lớp bột mắt mèo tạo nên hiệu ứng phản chiếu ánh sáng giống như những viên ngọc trai được đặt bên dưới bề mặt móng. Khi bàn tay chuyển động, ánh sáng thay đổi liên tục, tạo cảm giác lấp lánh nhưng không hề phô trương.

Khác với những bộ nail đính đá cầu kỳ từng thống trị mạng xã hội, nail mắt mèo vuông năm nay hướng đến sự tinh giản. Những viên bi bạc nhỏ được đính ở bốn góc móng giống như khung viền cho một viên đá quý mini, giúp tổng thể trông tinh tế và cao cấp hơn rất nhiều.

Một lý do khác khiến kiểu móng này được yêu thích là khả năng "hack" đôi tay cực tốt. Dáng vuông ngắn hoặc vuông bo nhẹ giúp ngón tay trông thanh thoát, sạch sẽ và hiện đại. Ngay cả những người thường xuyên làm việc văn phòng hay không thích móng quá dài cũng có thể dễ dàng áp dụng.

Các chuyên gia nail dự đoán trong nửa cuối năm 2026, những tông màu mắt mèo ánh bạc, champagne, ngọc trai và khói sương sẽ tiếp tục dẫn đầu xu hướng. Đây đều là những gam màu dễ phối trang phục, phù hợp từ phong cách tối giản kiểu Hàn Quốc cho tới quiet luxury đang được nhiều phụ nữ yêu thích.

Một ưu điểm khác là kiểu nail này không kén màu da. Trên làn da sáng, hiệu ứng ánh ngọc trai giúp bàn tay trông mềm mại và nữ tính hơn. Với làn da trung bình hoặc ngăm nhẹ, sắc bạc champagne lại tạo cảm giác sang trọng và nổi bật mà không làm da bị xỉn màu.

Nhìn vào những bộ móng đang viral trên mạng xã hội, có thể thấy xu hướng làm đẹp năm nay đang dần rời xa sự cầu kỳ để hướng tới vẻ đẹp tinh tế trong từng chi tiết. Và nail mắt mèo dáng vuông chính là minh chứng rõ nhất: không cần đính đá cỡ lớn, không cần họa tiết phức tạp, chỉ một lớp ánh sáng chuyển động trên nền móng trong trẻo cũng đủ khiến người khác phải ngoái nhìn.

Đây có lẽ là kiểu nail dành cho những cô gái yêu sự tối giản nhưng vẫn muốn đôi tay của mình có điểm nhấn thật đặc biệt.



