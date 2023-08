Từng sở hữu body bốc lửa, nay "nữ hoàng gợi cảm" khiến ai cũng giật mình vì thân hình gầy gò, nặng 40kg

Mới đây, Hiệp hội sản xuất và phát hành phim Hong Kong (Trung Quốc) đã tổ chức buổi gặp gỡ kỷ niệm 44 năm. Xuất hiện tại sự kiện là những ngôi sao đình đám 1 thời của màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc) trong đó có biểu tượng gợi cảm - Diệp Tử My.

Ở tuổi 57, Diệp Tử My vẫn vô cùng trẻ trung và năng động. Tuy nhiên, không ít người giật mình vì thân hình có phần gầy gò của người đẹp 1 thời.

Theo tiết lộ, Diệp Tử My bây giờ chỉ sở hữu cân nặng 40kg nên khuôn mặt có phần hốc hác. Nhiều người bày tỏ sự lo lắng cho tình hình sức khoẻ của Diệp Tử My.

Tuy nhiên, đáp lại sự lo lắng của cư dân mạng, Diệp Tử My cho biết dù cân nặng có sụt giảm nhưng điều này không ảnh hưởng mấy đến sức khoẻ của cô. Diệp Tử My vẫn tập thể dục đều đặn và có chế độ ăn hợp lý, đảm bảo sức khoẻ.

Người đẹp 1 thời cũng cho biết, trước cây cô cũng thường duy trì cân nặng từ 40-45kg. Hiện tại vẫn mặc vừa những bộ đồ cũ.

"Quả bom sex" của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc)

Với fan hâm mộ 1 thời của phim Hong Kong (Trung Quốc), Diệp Tử My là cái tên vô cùng quen thuộc. Vào thập niên 80, 90 của thế kỷ trước, Diệp Tử My là mỹ nhân nổi tiếng của Hong Kong (Trung Quốc). Vẻ đẹp gợi cảm, thân hình quyến rũ của Diệp Tử My mê hoặc không biết bao nhiêu người và còn được mệnh danh là "quả bom sex" của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc).

Diệp Tử My cũng trở thành ngôi sao liên tục xuất hiện trên báo chí Hoa ngữ. Cô có mặt trên trang bìa của nhiều tạp chí lớn với tần suất dày đặc.

Ý thức được tầm quan trọng của vẻ đẹp ngoại hình đối với thành công sự nghiệp nên Diệp Tử My đã mua bảo hiểm cho vòng một. Cụ thể, Diệp Tử My mua gói bảo hiểm trị giá 250.000 USD cho vòng một.

Ngoài ra, Diệp Tử My có quy tắc không bao giờ phô bày toàn bộ thân thể trước ống kính.

Chuyện tình lặng lẽ cùng bác sĩ giàu có

Năm 1992 khi mới 26 tuổi, Diệp Tử My rơi vào lưới tình với bác sĩ Lữ Tích Chiêu và quyết định từ giã sự nghiệp sau đó 2 năm. Rời bỏ ánh hào quang, Diệp Tử My lựa chọn cuộc sống bình thường chậm rãi bên cạnh Lữ Tích Chiêu.

Trong cuộc tình gần 3 thập kỷ của Diệp Tử My và Lữ Tích Chiêu, cả hai đã từng 1 lần chia tay nhau vào năm 1997. Nhưng lần xa nhau này cũng khiến cả hai nhận ra rằng không thể nào sống thiếu nhau.

Diệp Tử My và Lữ Tích Chiêu đã ở bên nhau 26 năm nhưng không đăng ký kết hôn và sinh con bởi vì… không thích.

Trước khi ở bên cạnh Diệp Tử My, Lữ Tích Chiêu từng 1 lần ly hôn. Chính vì thế, ông luôn bị ám ảnh với cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc nên không muốn lập gia đình. Diệp Tử My cũng vì người mình yêu mà chấp nhận sống cuộc đời không danh phận.

Diệp Tử My và Lữ Tích Chiêu.

Dù không đăng ký kết hôn cũng chẳng sinh con nhưng gần 30 năm bên nhau cả hai hạnh phúc không kém bất kỳ cặp đôi nào.

Diệp Tử My thừa nhận, bà yêu Lữ Tích Chiêu điên cuồng. Vì Lữ Tích Chiêu, Diệp Tử My từ cô gái không biết nấu ăn đã đi học và ngày ngày vào bếp làm món ngon cho người mình yêu. Để ở bên cạnh Lữ Tích Chiêu, Diệp Tử My bỏ lại phía sau tất cả hào quang của showbiz. Có thời điểm bà nhận được lời mời chào đóng phim với cát xê khổng lồ nhưng vẫn quyết định từ chối.

Tháng 11/2018, Lữ Tích Chiêu đột ngột qua đời trên máy bay khi đang trên đường sang Mỹ vì 1 cơn đau tim đột ngột. Sau khi người yêu qua đời, Diệp Tử My rơi vào khủng hoảng tinh thần vì nỗi đau đến quá đột ngột.

Từng có tin đồn rằng Diệp Tử My trắng tay sau khi Lữ Tích Chiêu qua đời bởi ông để lại hết tài sản cho con trai với người vợ cũ. Tuy nhiên, có thông tin cho biết, Lữ Tích Chiêu đã lo lắng chu toàn cho Diệp Tử My, để bà sống 1 cuộc sống đủ đầy kinh tế sau khi ông qua đời.

Nhiều năm sau khi Lữ Tích Chiêu qua đời, Diệp Tử My vẫn sống cuộc đời lẻ bóng.