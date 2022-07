Từng mất vợ vì ung thư, giờ Ferdinand mất thêm một đứa con

Rio Ferdinand và người vợ hiện tại vừa chia sẻ nỗi đau mất con trên Instagram cá nhân vào buổi tối ngày 27/7 vừa qua. Các bác sĩ không còn nghe thấy tim thai của đứa bé ở tuần thứ 12.

"Tôi phải tiến hành phẫu thuật bởi em bé của chúng tôi đã không còn nhịp tim ở tuần thứ 12. Chúng tôi từng rất háo hức chào đón thành viên mới. Đáng tiếc cuộc sống đôi khi không như chúng ta mong muốn. Lần gần nhất tôi phải vào viện là thời điểm hạ sinh bé Cree. Nỗi đau này khiến tôi hoàn toàn sụp đổ", vợ Ferdinand chia sẻ trên Instagram cá nhân.

Rio Ferdinand và Kate

"Thật khó để diễn tả thành lời. Bọn trẻ đã giúp tôi cảm thấy bớt đau đớn bằng những cái ôm khi chúng tôi trở về nhà" , thông qua bài viết, Kate cũng nhắc đến sự quan tâm mà 3 đứa con riêng của Rio Ferdinand dành cho mình.

Kate năm nay 31 tuổi. Cô được người hâm mộ biết đến nhiều hơn nhờ tham dự "The Only Way is Essex", một chương trình truyền hình thực tế ăn khách ở nước Anh. Trên Instagram, Kate hiện có hơn 1,4 triệu người theo dõi.

Cô nàng tổ chức đám cưới với Rio Ferdinand vào tháng 9/2019 sau hai năm hẹn hò. Kate cũng rất được lòng 3 người con riêng của chồng là Lorenz, Tate và Tia.

Từng mất vợ, giờ đây Rio mất con. Năm 2015, người vợ đầu của anh, Rebecca Ellison qua đời vì căn bệnh ung thư khiến anh suy sụp trong khoảng thời gian dài.

