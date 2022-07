Từng gây tranh cãi khi giành danh hiệu Á hậu nhưng người đẹp này vừa học giỏi vừa dạy con khéo: Khó tính mấy cũng phải khen

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 gọi tên người chiến thắng là Hoa hậu Phạm Hương, nhưng có một người đẹp khác trở thành tâm điểm khi vừa kết thúc cuộc thi. Đó chính là Á hậu 1 Ngô Trà My. Nhiều ý kiến tại thời điểm đó cho rằng, vẻ đẹp dịu dàng, trong sáng của Ngô Trà My không phù hợp với format quốc tế của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Tuy nhiên, Trà My sở hữu lợi thế body nóng bỏng, chiều cao nổi bật 1m78, phần thi ứng xử được đánh giá cao. Ngô Trà My có phần trả lời tự nhiên, trôi chảy, thông minh và đầy cá tính, vượt xa nhiều cái tên dày dặn kinh nghiệm khác. Có thể nói, vị trí Á hậu 1 dành cho cô hoàn toàn xứng đáng, không gây bất ngờ.

Trà My sở hữu lợi thế body nóng bỏng, chiều cao nổi bật 1m78, phần thi ứng xử được đánh giá cao.

Nàng Á hậu học giỏi, dạy con khéo

Ngô Trà My sinh năm 1992, cô tốt nghiệp Đại học Thăng Long chuyên ngành Tài chính ngân hàng. Trước đây, Đại học Thăng Long là trường đại học dân lập nhưng đến năm 2005, trường đã chuyển sang hệ tư thục sánh ngang cùng các trường tư thục hàng đầu Việt Nam như Đại học FPT, Đại học RMIT, Đại học Tôn Đức Thắng,…

Em gái của Ngô Trà My là Ngô Thanh Thanh Tú (Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016) tốt nghiệp Học viện Ngoại giao và thành thạo 3 ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nhật.

Trường tập trung đội ngũ giảng viên gồm nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ có kinh nghiệm giảng dạy lâu năm, đồng thời liên kết với những chương trình đào tạo tiên tiến trên thế giới như Pháp, Nhật Bản. Bằng MBA quốc tế của trường được xếp hạng thứ 2 trong các chương trình thạc sĩ về kinh doanh của Pháp.



Trà My từng chia sẻ, quyết định đi học tài chính là trái với mong muốn của gia đình, vốn muốn con theo ngành ngoại giao như bố mẹ. Nhưng từ trước đến nay bố mẹ cô đều rất tâm lý, con làm gì cũng luôn ủng hộ vì muốn con cái tự đi trên chính đôi chân của mình, cho nên không phản đối lựa chọn ngành nghề của cô.

Trà My được coi là một trong những người đẹp Việt có cuộc sống viên mãn nhất hiện nay.

Nàng Á hậu cũng cho biết, thời đi học cô chỉ để ý đến học, trong các hoạt động tập thể của lớp, trường, cô cũng chỉ tham gia công tác chuẩn bị hay chỉ đứng sau sân khấu. Cô rất ít tham dự các hoạt động ở trường, thậm chí cuộc thi nhan sắc Miss Thăng Long cũng không "dám" ghi danh.



"Hồi bé, em cũng thích búp bê, mê công chúa như các bạn nhỏ, lớn lên đi học em đinh ninh sẽ đi làm đúng chuyên ngành và trở thành một viên chức như bố mẹ. Em hoàn toàn không nghĩ mình sẽ đi thi Hoa hậu và hoàn toàn không nghĩ đến mình sẽ giành danh hiệu cao quý này", Á hậu chia sẻ.

Dù sinh ra đã "ngậm thìa vàng", thế nhưng Khánh Vi luôn được mẹ chú trọng rèn luyện tính tự lập.

Đạt thành tích cao nhưng Trà My lại bất ngờ chọn cuộc sống kín tiếng. Cô kết hôn sớm và tận hưởng cuộc sống bình yên bên chồng con.



Trà My được coi là một trong những người đẹp Việt có cuộc sống viên mãn nhất hiện nay. Ông xã của Trà My là Lê Hoàn, một doanh nhân xuất thân trong gia đình giàu có ở Hải Dương. Trà My hiện có một cô con gái 6 tuổi tên là Khánh Vi, bé thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ.

Dù sinh ra đã "ngậm thìa vàng", thế nhưng Khánh Vi luôn được mẹ chú trọng rèn luyện tính tự lập. Trà My cho hay tuy còn nhỏ tuổi, con gái đã biết nhặt rau, gấp quần áo phụ mẹ. Khi bắt đầu đi học, Khánh Vi rất ngoan, tự giác. Bé luôn tự cất đồ của mình, kê ghế học chứ không ỷ lại vào cô giáo.

Trong một lần trả lời phỏng vấn của Vietnamnet, Trà My từng chia sẻ, dù bận rộn nhưng vợ chồng cô luôn thống nhất dùng bữa tối cùng nhau. Cô nói: “Con gái càng ngày càng lớn và bắt đầu đi học rồi, chỉ có thời gian bữa tối để ba mẹ trò chuyện cùng con, chia sẻ các vấn đề trong gia đình và khi đó mọi người sẽ gắn kết hơn”.

Có thể thấy đây cũng là một cách nuôi dạy con đầy khéo léo của hai vợ chồng Á hậu.

https://afamily.vn/tung-gay-tranh-cai-khi-gianh-danh-hieu-a-hau-nhung-nguoi-dep-nay-vua-hoc-gioi-vua-day-con-kheo-kho-tinh-may-cung-phai-khen-20220713154413419.chn