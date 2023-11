Tưng bừng sự kiện ''Korean Cream'', tín đồ skincare được dịp trải nghiệm tưng bừng

Không chỉ là cơ hội để thu nạp thêm các kiến thức và sản phẩm chăm da chuẩn Hàn, siêu sự kiện thu hút sự tham gia của đông đảo các bạn trẻ với những hoạt động cực kỳ thú vị và hấp dẫn.

Chuỗi sự kiện siêu hoành tráng với sự góp mặt của các thương hiệu mỹ phẩm hàng đầu Hàn Quốc

Chuỗi sự kiện là sự "bắt tay" của các thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc đổ bộ tại chuỗi siêu thị mỹ phẩm Glam Beautique ở cả 2 khu vực Hà Nội (Aeon Mall Long Biên) và TP. Hồ Chí Minh (Aeon Mall Tân Phú). Gọi "KOREAN CREAM" là siêu sự kiện của các tín đồ K-beauty vì tụ hội toàn những thương hiệu đình đám từ xứ sở Kim Chi như Klair, Skin1004, Dr.G, Nature Republic, Some By Mi, By Wishtrend, Pyunkang Yul,...

"Bắt gặp" các sản phẩm Hàn quen thuộc trong diện mạo siêu đáng yêu

Đúng như cái tên "Korean Cream", nhân vật chính của siêu sự kiện này chính là các sản phẩm kem dưỡng đến từ các thương hiệu kể trên, cũng là bước dưỡng da không thể thiếu trong skincare routine "chuẩn Hàn". Với chủ đề "Say bye da khô - Hello da mượt", đây là dịp để các tín đồ làm đẹp được sẻ chia và tiếp thu thêm kiến thức chăm da chuẩn chỉnh cùng với các sản phẩm chất lượng, đặc biệt vào thời điểm sắp bước vào mùa đông - "kẻ thù" của các làn da khô.

Loạt hoạt động hấp dẫn thu hút đông đảo các tín đồ skincare

Một trong những điều thu hút các bạn trẻ đến với sự kiện là chỉ cần ghé đến là đã có quà mang về với hàng loạt hoạt động siêu vui. Checkin nhận quà, tham gia minigame săn quà, hay mua bill bất kỳ các sản phẩm của sự kiện là các bạn có thể rinh về những phần quà từ travel size đến full-size cực kỳ hấp dẫn.

Sự kiện thu hút đông đảo các bạn trẻ tham gia

Cứ ghé sự kiện là có quà mang về

Bên cạnh đó, tăng thêm nhiệt cho chuỗi sự kiện còn có đêm nhạc acoustic mang đến những màn biểu diễn sôi động. Vừa săn sale, vừa có quà mang về lại còn được "quẩy" tưng bừng với âm nhạc, không bất ngờ khi sự kiện ghi nhận lượt tham gia cực khủng của các bạn trẻ cũng như các tín đồ làm đẹp.

Quẩy cùng Acoustic night sôi động

"Bắt gặp" loạt KOL checkin tại "Korean Cream"

Cùng tham gia checkin, chơi minigame, giao lưu và mua sắm các sản phẩm chăm da chuẩn Hàn còn có sự góp mặt của các KOL, KOC, hot beauty blogger,... Chuỗi sự kiện chính là cơ hội để cộng đồng làm đẹp được giao lưu, chia sẻ các kiến thức chăm da hữu ích.

Bày tỏ sự yêu thích với các sản phẩm của sự kiện cũng như hào hứng với những hoạt động thú vị của chương trình, các KOLs cũng tranh thủ rinh về những em kem dưỡng yêu thích.

Bé Đăng cũng tranh thủ rinh về các sản phẩm yêu thích

Gần nửa tháng diễn ra sự kiện, "Korean Cream" đã mang lại những trải nghiệm đáng nhớ cho cộng đồng làm đẹp nói chung và các tín đồ K-beauty nói riêng. Không chỉ mang đến một sự kiện hoành tráng, "Korean Cream" cũng đã thành công trong việc kéo gần khoảng cách giữa các thương hiệu mỹ phẩm Hàn với người tiêu dùng Việt.

Chương trình "Korean Cream" được thực hiện bởi công ty cổ phần Mỹ phẩm Quốc tế Thùy Dung.

Địa chỉ: Số 5, ngõ Hoàng An A, đường Lê Duẩn, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội.