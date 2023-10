Tưng bừng đêm Gala chào năm học mới và phát động HUTECH's Got Talent 2024

Đông đảo sinh viên có mặt tại đêm hội để cùng nạp năng lượng cho năm học mới thật rực rỡ

Được dàn dựng với quy mô hoành tráng và chuyên nghiệp, đêm hội chào đón tân sinh viên là sự kiện thường niên của HUTECH để các tân sinh viên làm quen với không khí tại giảng đường đại học, kết thân với bạn bè mới và nạp năng lượng sẵn sàng cho hành trình chinh phục tri thức.

Loạt tiết mục cực "chất" được sinh viên đầu tư, trình diễn chuyên nghiệp

Trong không khí sôi nổi, những bạn trẻ HUTECH "cháy" hết mình cùng loạt tiết mục đa dạng, được đầu tư công phu, kỹ lưỡng từ hát, múa, nhảy hiện đại, tốp ca, hợp xướng, đồng diễn, biểu diễn nhạc cụ do sinh viên tài năng đến từ các CLB, đội, nhóm nổi bật từng đạt nhiều giải thưởng uy tín và có kinh nghiệm trình diễn ở các sân khấu lớn thể hiện như CLB văn nghệ xung kích HAT, CLB văn nghệ Keiko, CLB Model, CLB Guitar, CLB Thanh nhạc, nhóm nhảy Jaeger, Click K,…

Nhiều tiết mục được sinh viên đầu tư công phu và biểu diễn chuyên nghiệp trên sân khấu

Trên nền sân khấu hoành tráng với hệ thống âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng chuyên nghiệp, những phần trình diễn đã cùng hòa quyện tạo nên đại tiệc âm nhạc, nghệ thuật sắc màu và để lại nhiều ấn tượng cho khán giả.

Cùng "phát sáng" trong đêm Gala còn là những màn trình diễn độc đáo đến từ Quán quân các thời kỳ của HUTECH's Got Talent. Có thể kể đại diện nhóm kịch 5D - Quán quân mùa 1; Cường Kido - Tiktoker, Dancer, Thí sinh xuất sắc nhất Chương trình "Ngôi sao 30s" - Quán quân mùa 2; Ca sĩ Trùng Dương - Quán quân mùa 3; Nhóm nhảy Click K - Quán quân mùa 4.

Quán quân cuộc thi các thời kỳ quy tụ về đêm hội với những màn biểu diễn đặc sắc

Ca sĩ khách mời "khuấy đảo" đêm hội cùng sinh viên

Không khí đêm nhạc còn bùng nổ hơn nữa với sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ khách mời là các ca sĩ, nghệ sĩ như Ca sĩ Mỹ Mỹ, Rapper Tez, MC Hoàng Rapper, Hoa hậu - MC Kiều Ngân, đạo diễn - MC Nguyễn Công Minh Trí. Các ca sỹ mang đến loạt giai điệu sôi động, đã đưa các bạn sinh viên đắm chìm trong nhiều cung bậc cảm xúc.

Phát động sân chơi tài năng lớn nhất trường - HUTECH's Got Talent 2024

Trong khuôn khổ đêm hội, đấu trường tài năng được sinh viên mong đợi nhất năm - HUTECH’s Got Talent 2024 chính thức được phát động. Đây là sân chơi được tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần dành cho các sinh viên giàu tài năng và có niềm đam mê với các bộ môn nghệ thuật.

Đây cũng là dịp để trường kịp thời phát hiện và bồi dưỡng các tài năng xuất sắc, động viên và khích lệ các bạn phát triển toàn diện hơn. Từ sân chơi này, nhiều bạn trẻ đã gặt hái được những thành công lớn tại các cuộc thi quy mô chuyên nghiệp, đồng thời mang hình ảnh của sinh viên HUTECH tài năng - tự tin - bản lĩnh đến với xã hội.

Sinh viên hưởng ứng nhiệt tình trong đêm phát động

Trở lại mùa thứ 5 với chủ đề "Tỏa sáng tài năng sinh viên HUTECH", HUTECH’s Got Talent đang nhận các lượt đăng ký dự thi của sinh viên trường ở tất cả các thể loại văn hóa, nghệ thuật, trình diễn sân khấu như hát, múa, nhảy, nhạc cụ, xiếc, ảo thuật và các thể loại khác. Hạn đăng ký đến hết ngày 10/11/2023.

Dự kiến cuộc thi sẽ diễn ra trong khoảng 4 tháng, với các vòng Sơ loại, Bán kết, Chung kết và Đêm Gala Chung kết xếp hạng và trao giải. Vòng Sơ loại dự kiến diễn ra từ 13-18/11/2023, vòng Bán kết diễn ra trong 03 ngày từ 11-13/12/2023, vòng Chung kết diễn ra ngày 30/12/2023 và Đêm Gala Chung kết xếp hạng và trao giải dự kiến tổ chức ngày 08/03/2024. Đặc biệt tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên đến 100 triệu đồng.

Tham gia cuộc thi, sinh viên có cơ hội học hỏi từ dàn mentor chuyên nghiệp

Được biết, từ vòng Bán kết, các thí sinh sẽ được đồng hành bởi Hội đồng nghệ thuật cố vấn gồm ca sĩ - nhạc sĩ Sỹ Luân, nghệ sĩ - MC Thanh Bạch, nghệ sĩ Quang Đăng - Á quân "So You Think You Can Dance", Hoa hậu - MC Kiều Ngân, đạo diễn - MC Nguyễn Công Minh Trí.

Với mục tiêu mang đến môi trường phát triển toàn diện cho sinh viên, bên cạnh chú trọng đào tạo chuyên môn, HUTECH luôn tạo ra những hoạt động ngoại khóa, sân chơi quy mô lớn để các bạn học tập, trau dồi kỹ năng và thể hiện năng khiếu, đam mê của mình. HUTECH’s Got Talent là một cuộc thi điển hình cho định hướng này.