Từng bị bố nói "nhìn không ra kiểu gì", chàng trai Đà Lạt quyết làm con gái và chuyện tình đẹp với kỹ sư người Nga

Hành trình dài tìm lại chính mình

“Sinh con kiểu gì mà kỳ cục quá. Con trai không ra con trai, con gái không ra con gái. Bà nhìn xem có được không? Tôi không thích”, đó là lời mà bố của Bella Snow từng nói với mẹ của cô.

Bella Snow (33 tuổi, hiện đang là một YouTuber, KOL, sống ở Los Angeles, Hoa Kỳ). Bella sinh ra ở Đà Lạt, từng lớn lên với hình hài là một cậu con trai với cái tên Minh Thịnh. Từ nhỏ, Bella rất khéo tay, thích làm nghệ thuật, làm đẹp. Mẹ của cô làm nghề cắt may, make-up và Bella rất thích công việc đó.

Vì Bella có chị gái nên mẹ của cô ban đầu chỉ nghĩ đơn giản là con chơi giống chị. Nhưng sự nhạy cảm của một người mẹ giúp bà nhận ra con có điều gì đó khác khác. Tuy nhiên, bà cũng không suy nghĩ quá nhiều về việc này. Bà rất thích làm đẹp cho Bella, tự nhuộm, uốn tóc ở nhà cho con ở nhà.

Bella khi còn nhỏ.

Một thời gian, mẹ Bella phát hiện chồng có vẻ cưng chiều con gái lớn hơn. Ông luôn bế con gái trên tay dù cô bé đã lớn. Bella tuy còn nhỏ nhưng ông lại để cho bò dưới đất chứ không bế.

Sau này, ba mẹ của Bella chia tay. Cô sang Mỹ cùng ba và chị gái từ năm 6 tuổi. Trong suốt 10 năm, Bella chỉ liên lạc với mẹ qua điện thoại. Thời gian đầu sang Mỹ, Bella phải đối diện với nhiều thay đổi nên cuộc sống nhiều khó khăn. Hai chị em cô sống với bà nội, còn bố đi làm xa.

16 tuổi, Bella lần đầu trở lại Việt Nam. Sau đó, cô và chị gái cũng hồi hương thường xuyên hơn. Mỗi lần về gặp mẹ, Bella lại ít nhiều thay đổi ngoại hình, ngày một nữ tính. Từng tiếp xúc, có bạn là người thuộc cộng đồng LGBT nên mẹ của Bella dễ đồng cảm với con gái và chấp nhận con người thật của cô, nhưng bố và gia đình bên nội thì khó khăn hơn. Đã nhiều lần, Bella tổn thương khi phải nghe mọi người gọi mình là: “Thằng bê đê”.

Bella khi còn trong hình hài một cậu con trai.

Ba của Bella cũng không thích ngoại hình “trai không ra trai, gái không ra gái” của con. Tuy nhiên, mẹ là người luôn bênh vực Bella. Bà nói cho chồng cũ hiểu rằng: “Dù sao đi nữa nó cũng là con mình, nó ra sao thì mình chịu vậy, đừng kỳ thị”. Dần dần, ba của Bella cũng hiểu ra, miễn sao con mình thành công là tốt rồi.

Ngày qua ngày, Bella cảm nhận rất rõ sự khác biệt của bản thân song cô không định nghĩa được chính mình. Bella rất sợ và không dám come out. Khi đã trưởng thành hơn, Bella không chính thức come out với ai, kể cả mẹ. Cô không muốn hỏi người khác là mình có được như vậy không? Và cũng không muốn phải xin phép ai để được là chính mình.

Và giờ đây, cô đã trở nên xinh đẹp, nữ tính.

Cô từng chịu nhiều tổn thương trước khi được là chính mình.

“Trước đây mình không nghĩ sẽ chuyển giới. Đến khoảng năm 25-26 tuổi, mình mới thực sự muốn trở thành một người con gái. Điều này có ít nhiều liên quan đến mối tình trước đây.

Mối tình đầu của mình bắt đầu từ năm 18-19 tuổi, với một người là trai thẳng. Yêu nhau 6 năm, mình tưởng sẽ cưới người đó nhưng không phải. Trong thời gian yêu, hai đứa không công khai, không chụp hình đăng lên mạng. Anh không đưa mình về nhà ra mắt bố mẹ và cũng từ chối lời mời đến ra mắt gia đình mình.

Ngày chị gái cưới, mình đã mời anh. Ban đầu anh đồng ý nhưng sát giờ lại nói không đến được. Mình cảm thấy rất hụt hẫng và hai đứa chia tay.

Trong vòng 1-2 năm sau đó, mình đã tìm hiểu thông tin, gặp bác sĩ tâm lý,... và quyết định tiêm hormone nữ. Lần đầu tiêm hormone, mình rất hồi hộp, mong chờ, không biết chừng nào mình mới được đẹp. Một thời gian sau thì mình phẫu thuật chuyển giới. Tuy nhiên mình mới phẫu thuật phần trên chứ chưa làm phần dưới vì thời gian này mình đang bận tham gia cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023. Mình dự định sẽ phẫu thuật phần dưới vào năm sau”, Bella tâm sự.

Bella hiện đang sống ở Mỹ, làm một YouTuber, KOL.

Mối tình đẹp với kỹ sư phần mềm người Nga

Sau mối tình đầu, Bella quen Andrey Cherkashin Snow, kỹ sư phần mềm người Nga thông qua một ứng dụng hẹn hò. Trò chuyện qua mạng khoảng một tháng, Andrey đề nghị gặp gỡ. Bella khá ngại ngùng bởi cô sợ, người đàn ông này muốn hẹn hò với mình chỉ vì muốn trải nghiệm chứ không phải thật lòng. Tuy nhiên sau đó, Bella vẫn đồng ý gặp mặt.

“Ngay lần đầu gặp anh ấy, mình đã có cảm giác thân thuộc như từng gặp gỡ từ lâu rồi. Chúng mình ngồi nói chuyện với nhau 2-3 tiếng và sau đó gặp nhau thường xuyên hơn, ngày nào cũng muốn gặp.

Bella rạng rỡ, hạnh phúc trong đám cưới với ông xã người Nga.

Người đàn ông ấy khác với người trước. Anh muốn chụp hình cùng mình, muốn đăng hình lên mạng xã hội, muốn thể hiện tình cảm ở chốn đông người, sẵn sàng đưa mình về ra mắt gia đình.

Với người cũ, mình phải cố gắng rất nhiều với mong muốn người ta sẽ thương mình hơn. Còn với anh ấy, mình cảm nhận được anh thương mình nhiều. Ở mối tình này, những gì mình muốn có đều có được hết”, Bella hạnh phúc chia sẻ.

Chính vì tâm đầu ý hợp, cả hai đã quyết định tiến tới hôn nhân. Họ đang cùng nhau tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc. Trong tương lai gần, Bella và Andrey muốn mua nhà mới và đang tính đến chuyện có con để gia đình được trọn vẹn.

Nguồn: Come Out, Ảnh: FBNV