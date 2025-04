Từ vụ việc DJ bạo hành vợ: Luật pháp quy định vẫn có thể xử lý hình sự về tội hành hạ vợ

Liên quan đến vụ việc một DJ ở Hà Nội bạo hành vợ gây xôn xao dư luận, ông Nguyễn Ngọc Thịnh, Chủ tịch UBND xã Thiên Đức (huyện Gia Lâm) cho biết người đàn ông này đã ký vào bản cam kết không tái phạm hành vi bạo hành vợ.

Theo thông tin ban đầu, tối 10/4 Cơ quan Công an xã Thiên Đức nhận được tin về vụ chồng hành hung vợ. Ngay sau đó, lượng Công an xã đã đến hiện trường, lập biên bản. Người đàn ông đã viết bản tường trình và ký cam kết không tái phạm hành vi bạo hành. Phía bị hại không có đơn tố cáo, tuy nhiên, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, xác minh để làm rõ vụ việc.

TS.LS Đặng Văn Cường- Ủy viên Ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam

Nếu không xử lý về hành vi cố ý gây thương tích thì vẫn có thể xử lý hình sự về tội hành hạ vợ ?

Trao đổi với PV, TS.LS Đặng Văn Cường- Ủy viên Ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, cho biết, theo quy định của luật hôn nhân và gia đình thì vợ chồng có nghĩa vụ yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau. “Nghiêm cấm hành vi bạo lực gia đình, xúc phạm danh dự nhân phẩm uy tín của nhau. Bởi vậy, những hành vi bạo lực trong gia đình là hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm luật hôn nhân và gia đình. Tùy vào tính chất mức độ mà người thực hiện hành vi, sẽ bị xem xét xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự”, luật sư Cường thông tin.

Theo luật sư, trong trường hợp hành vi bạo hành của người chồng được xác định là cố ý gây thương tích. Hoặc đối xử tàn nhẫn với vợ thì người chồng này sẽ bị xử lý hình sự theo quy định tại điều 134 hoặc điều 185 bộ luật hình sự.

Bởi vậy, trường hợp kết quả xác minh cho thấy người chồng này đã có hành vi đối xử tồi tệ,. hoặc có những hành vi bạo lực xâm phạm đến thân thể của vợ mà chưa đến mức bị xử lý hình sự về tội cố Ý gây thương tích thì sẽ bị xử lý hình sự về tội ngược đãi hoặc hành hạ vợ theo điều 185 bộ luật hình sự với hình phạt là cảnh cáo, cải tạo không gian giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

“Hành vi đối xử tồi tệ là hành vi phân biệt đối xử, bất định đẳng trong gia đình, xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của người trong gia đình.

Còn hành vi bạo lực, xâm phạm đến thân thể của thành viên trong gia đình là hành vi đánh đập những thành viên trong gia đình, xâm phạm đến sức khỏe, danh dự nhân phẩm của nạn nhân. Bởi vậy, cơ quan chức năng sẽ làm rõ nguyên nhân của sự việc trên, làm rõ diễn biến hành vi của người đàn ông này.

Đặc biệt, cơ quan chức năng sẽ là làm rõ hành vi bạo lực có diễn ra nhiều lần hay không, tính chất mức độ của hành vi như thế nào, đã tác động tiêu cực đến tâm lý, sức khỏe của người vợ ra sao để đánh giá hành vi có được xác định là đối xử tồi tệ, bạo lực xâm phạm đến thân thể đến mức xử lý hình sự hay không. Nếu nạn nhân có thương tích hoặc hậu quả gây tổn thương nghiêm trọng đến tâm lý, sức khỏe của nạn nhân, thì hoàn toàn có thể xử lý hình sự để giáo dục, răn đe với người đàn ông này và để phòng ngừa chung với xã hội”.

Luật sư cũng cho rằng, trong tình huống này, người vợ hoàn toàn có quyền đề nghị tòa án giải quyết cho ly hôn đơn phương vì phải sống trong cảnh bạo lực gia đình.

Để đảm bảo tính mạng, sức khỏe của mình thì ngoài việc đề nghị cơ quan công an vào cuộc, người phụ nữ này cũng có quyền đề nghị hội phụ nữ, tổ dân phố, chính quyền địa phương hoà giải, can thiệp, hỗ trợ để bảo vệ tính mạng sức khỏe của hai mẹ con, giải quyết mâu thuẫn vợ chồng. Chính quyền địa phương, cơ quan đoàn thể cũng cần có trách nhiệm trong việc xác minh thông tin, tiến hành hòa giải cơ sở, nắm bắt thông tin tình hình sự việc để kịp thời can thiệp, hỗ trợ kịp thời cho phụ nữ và trẻ em khi bạo lực gia đình xảy ra.

Hình ảnh cắt từ clip vụ việc

Cần phải đối xử với nhau có văn hóa

Ủy viên Ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, cũng nêu quan điểm, xã hội càng phát triển văn minh thì đòi hỏi mọi người đối xử với nhau cần phải có văn hóa, đặc biệt là mối quan hệ giữa những người thân thích trong gia đình.

Yêu thương, giúp đỡ, chăm sóc lẫn nhau giữa những người trong gia đình không chỉ là bổn phận, là đạo đức xã hội mà còn là trách nhiệm pháp lý theo quy định của luật hôn nhân và gia đình. Tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau mà hành vi bạo lực gia đình vẫn diễn ra, trong đó có thể kể đến một số nguyên nhân như:

- Vợ, chồng thiếu kỹ năng sống, không biết cách xử lý các tình huống phát sinh mâu thuẫn, xung đột trong gia đình, đặc biệt là đối với các gia đình trẻ, mới kết hôn, thời gian chung sống với nhau chưa lâu;

- Sự ghen tuông, ích kỷ dễ xảy ra đối với các cặp vợ chồng trẻ khi thiếu niềm tin, thiếu tin tưởng với nhau hoặc một trong hai bên có những hành vi đi quá giới hạn của sự thủy chung;

- Những năm đầu chung sống giữa vợ và chồng thường phát sinh mâu thuẫn vì có khác biệt về văn hóa, quan điểm sống và thiếu sự cảm thông, thêm vào đó là thiếu kỹ năng sống, tình yêu không đủ lớn để sẻ chia tha thứ dẫn đến mâu thuẫn và bạo lực gia đình có thể xảy ra;

- Sự bất bình đẳng trong gia đình, đặc biệt là trọng nam khinh nữ, thiếu tôn trọng phụ nữ cũng là nguyên nhân dễ dẫn đến bạo lực gia đình, trong khi đó đàn ông thường nóng nảy, thiếu kiềm chế cảm xúc và khi mâu thuẫn đỉnh điểm thì dễ “động chân, động tay” để giải quyết mâu thuẫn hoặc để giải tỏa bức xúc;

- Không ít trường hợp người đàn ông được nuông chiều, ích kỷ và thiếu kỹ năng sống nên có tính gia trưởng, áp đặt lối sống, cách nghĩ lên vợ mình và sẵn sàng dùng vũ lực để ép buộc người vợ phải tin theo, nghe theo, làm theo quan điểm và cách sống của mình;

- Nhiều người phụ nữ bị bạo lực gia đình nhưng vì xấu hổ, vì muốn giữ hạnh phúc nên âm thầm chịu đựng, không chia sẻ với những người khác để được hỗ trợ, can thiệp, giúp đỡ;

- Nhiều người đàn ông nóng nảy, không có đạo đức và nhân cách thấp kém nên sẵn sàng đánh đập hành hạ vợ mình không thương tiếc, khi đã đánh đập được một lần mà người phụ nữ không có phản kháng, không có ai can thiệp hỗ trợ giúp đỡ thì sẽ có lần hai, lần ba và cứ thế bạo lực gia đình diễn ra trong suốt một thời gian dài...

- Cuộc sống khó khăn cơm áo gạo tiền, nhưng áp lực cuộc sống, thêm vào đó là thiếu kỹ năng sống, không có khả năng kiểm soát cảm xúc cũng rất dễ dẫn đến bạo lực gia đình;

- Mâu thuẫn vợ chồng kéo dài không được giải quyết rất điểm, những nghi ngờ, ghen tuông, cố chấp và sự ích kỷ cũng dễ dẫn đến mâu thuẫn và bạo lực gia đình xảy ra;

- Thông thường những cặp vợ chồng mới chung sống vài năm đầu và đặc biệt là sau khi sinh con, phát sinh các mối quan hệ gia đình, thay đổi môi trường sống, thay đổi tâm sinh lý của phụ nữ sau sinh, mâu thuẫn về cách nuôi dạy chăm sóc con, mâu thuẫn giữa các mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, ghen tuông, thiếu trách nhiệm với nhau cũng là những nguyên nhân dễ phát sinh mâu thuẫn, bạo lực và đổ vỡ hôn nhân...

Vì vậy, để giữ gìn hạnh phúc gia đình thì đòi hỏi cả vợ và chồng đều phải là những con người chín chắn, có hiểu biết, có đạo đức, biết tôn trọng pháp luật, tôn trọng người khác và có kỹ năng sống.

Thanh niên trước khi kết hôn cần phải có sự chuẩn bị về tâm lý, hiểu biết về xã hội, cần có những kỹ năng để làm vợ, làm chồng.

Để hôn nhân hạnh phúc thì cần phải có tình yêu thương đủ lớn để vượt qua những khó khăn, giông bão của cuộc đời. Khi mâu thuẫn xảy ra thì vợ chồng phải bình tĩnh cùng nhau tìm ra nguyên nhân, cùng chia sẻ, cảm thông, giúp đỡ lẫn nhau thì mới giải quyết được mâu thuẫn, gìn giữ hạnh phúc gia đình.

Tuyệt đối không dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn, đánh vợ hay đánh nhau giữa vợ chồng không giải quyết được vấn đề mà chỉ làm mâu thuẫn trở nên trầm trọng, đó còn là hành vi vi phạm pháp luật làm cho hôn nhân tan vỡ và người trong cuộc có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.

Vụ việc qua clip cho thấy rõ ràng mâu thuẫn vợ chồng đã ở mức căng thẳng, bạo lực gia đình đã xảy ra và người đàn ông này sẽ phải trả giá trước pháp luật, người phụ nữ cũng sẽ khó giữ được hạnh phúc gia đình, sẽ thiệt thòi trước mắt, tuy nhiên việc xử lý tình huống bằng pháp luật cũng sẽ giải quyết triệt để được vấn đề phải đảm bảo công bằng và sẽ là bài học cho những gã đàn ông vũ phu, dùng cơ bắp để giải quyết mâu thuẫn vợ chồng.

Trước đó, chiều 10/4, đoạn video ghi lại cảnh bị chồng bạo hành được chính chị L. đăng tải lên mạng xã hội cùng dòng chia sẻ: “Gần 4h sáng, nằm cạnh con – đứa bé mới hơn 5 tháng tuổi mà nước mắt vẫn rơi. Đầu mình vẫn còn choáng vì những cú đánh. Mình không ngờ bố của con lại có thể ra tay với mẹ như vậy. Mẹ thấy mình thua cuộc rồi. Mẹ xin lỗi con”.

Đoạn video trích xuất từ camera gia đình được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, khiến cộng đồng mạng phẫn nộ và chỉ trích dữ dội hành vi bạo lực của người chồng.