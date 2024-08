Từ vụ cháu bé 19 tháng tuổi ngã đúng lúc xe ô tô cán: Giáo viên dạy lái xe chỉ ra "điểm chết người"

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Đại Thắng, chủ tịch UBND Thị Trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, cho biết, sáng cùng ngày trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông. Nạn nhân là cháu bé 19 tháng tuổi.

Theo Chủ tịch UBND thị trấn Hát Lót, vụ việc xảy ra thuộc địa bàn thị trấn nhưng trong khuôn viên bệnh viện, nạn nhân thuộc xã khác. Theo nội dung chính quyền địa phương nắm được, tại thời điểm xảy ra sự việc, mẹ của cháu bồng con ra nhà thuốc ở cổng bệnh viện, khi người mẹ hạ con xuống để lấy tiền trong túi không may cháu ngã xuống đường, đúng lúc này chiếc xe con đi qua cán trúng.

Theo dõi thông tin vụ việc qua báo chí, ông Phạm Tuấn Anh – giáo viên dạy lái xe thuộc Trung tâm dạy nghề Sao Bắc Việt (Hà Đông) cho hay, tình huống này không có trong lý thuyết nhưng theo kinh nghiệm thì đây là sự phán đoán.

Theo ông Tuấn Anh, khi người cầm lái xe chạy trên đường kỹ năng tốt không chỉ xử lý bằng chân tay, côn, phanh, ga, số, mà phải có sự quan sát, phán đoán và xử lý.

"Khi phán đoán phải phán đoán ra tình huống nguy hiểm nhất có thể xảy ra bất chợt bất ngờ phía trước xe mình. Như tình huống trên có thể xảy ra hàng ngày, bởi lẽ, tài xế cần lưu ý rằng, trẻ con có thể ngã, chạy qua đường bất cứ khi nào, hay người già đi tập thể dục cũng có thể bất cứ lúc nào có thể bị ngã…".

Song, vị giáo viên dạy lái xe đưa ra ví dụ thường gặp: "Khi lái xe phát hiện trước xe mình có một cụ ông đi xe đạp, thì hãy nghĩ luôn tình huống có thể xảy ra; nếu cụ đi bình thường đúng đường thì không vấn đề. Nhưng phía trước cụ có vũng nước hoặc đống đất đá cụ sẽ vòng xe ra lòng đường tránh. Hoặc tiếng còi xe ô tô khi tới gần cũng khiến người tham gia giao thông giật mình. Mặt khác, đường giao thông dành cho xe đạp thường có các viên đá nhỏ, có thế choạng tay lái bất cứ khi nào sẽ ngã ra đường".

Ví dụ: "Chỗ này lái xe cũng không được vượt xe đạp . Vì đường cong, đường hẹp tầm nhìn che khuất. Vạch kẻ đường báo hiệu không được đè vạch", giáo viên dạy lái xe chia sẻ.

Ngoài ra, đối với những người mới lái xe cũng là có nguy cơ gây tai nạn giao thông hoặc khi gặp tình huống có nguy cơ tai nạn, vị giáo viên dạy lái xe chỉ ra một số tình huống sau:



Lỗi kỹ thuật:

Do kỹ năng lái xe chưa đạt tới mức "thượng thừa" có thể dính một số nhe; Tăng nhanh, phanh gấp, tâm lý lái xe chưa ổn định nên cảm giác lái xe bất an tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.

Các kỹ năng tránh chướng ngại vật từ phía trước, phía sau, bên trái, bên phải, chưa nhuần nhuyễn.

Khả năng căn đường bên trái bên phải trên các tuyến phố rộng hẹp khác nhau làm cho người lái khó định hình. Đặc biệt ở các điểm giao nhau cần quay đầu, rẽ trái, rẽ phải.

Khả năng lùi xe kém cũng tạo cho lái mới nhiều áp lực, đặc biệt là các vị trí lùi ngang giữa 2 xe, lùi dọc, đỗ xe ở các vị trí trong những hầm ngầm chung cư chật chội.

Lỗi về quy tắc giao thông:

Với hệ thống đường giao thông dày đặc đan xen nhau trên đường phố nên hệ thống báo hiệu giao thông cũng được trang bị phủ kín nhằm báo hiệu, phân chia, hiệu lệnh, chỉ dẫn...

Bản thân các lái mới chưa được nhuần nhuyễn và chưa có thói quen quan sát thường bỏ qua những báo hiệu giao thông cần thiết dẫn đến vi phạm quy tắc giao thông như; dừng xe, dỗ xe không đúng quy định, để bánh xe đè vạch kẻ đường, đi vào đường cấm đi, quay đầu, rẽ trái, rẽ phải ở những nơi không được phép, vi phạm tín hiệu đèn do thiếu quan sát...

"Vô số điều và kỹ năng lái xe trên đường phố đông đúc, chật hẹp mà lái mới cần trang bị để lái xe được an toàn cho chính bản thân và những người xung quanh", ông Tuấn Anh nhấn mạnh.

Khi phát hiện phía trước có người đi xe đạp, hoặc người đi tập thể dục, lái xe cần lưu ý bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra tai nạn.