Tử vi tuần mới (14/9-20/9): 12 con giáp nên mặc màu gì để tài vận hanh thông, công việc thuận lợi?

Từ 14/9 đến 20/9, mỗi con giáp có thể lựa chọn một số gam màu được xem là phù hợp với vận khí của mình trong tuần mới. Từ trang phục công sở đến những món phụ kiện nhỏ, chọn đúng màu theo quan niệm tử vi có thể giúp tinh thần tự tin hơn và gửi gắm mong muốn về một tuần làm việc thuận lợi.

Màu sắc từ lâu đã được gắn với nhiều quan niệm về phong thủy và tử vi phương Đông. Mỗi con giáp, dựa trên ngũ hành và đặc điểm bản mệnh, thường có những gam màu được xem là tương sinh, tương trợ hoặc cần hạn chế. Khi áp dụng vào đời sống hàng ngày, những màu này có thể xuất hiện rất đơn giản trong quần áo, giày dép, túi xách, đồng hồ hoặc những món đồ thường xuyên sử dụng.

Trong tuần mới từ 14/9 đến 20/9, 12 con giáp có thể tham khảo những gam màu dưới đây để lựa chọn trang phục phù hợp.

Tuổi Tý: Xanh dương - đen

Tuần mới, người tuổi Tý có thể ưu tiên những gam màu thuộc hành Thủy như xanh dương và đen. Đây là những màu tạo cảm giác bình tĩnh, phù hợp với những ngày cần tập trung xử lý công việc hoặc đưa ra quyết định.

Một chiếc áo xanh navy, sơ mi xanh nhạt hoặc phụ kiện màu đen có thể là lựa chọn dễ ứng dụng. Với tuổi Tý, điều quan trọng trong tuần này là tránh để cảm xúc nhất thời ảnh hưởng đến những quyết định liên quan đến tiền bạc.

Màu may mắn: Xanh dương, đen.

Tuổi Sửu: Vàng kem - nâu đất

Người tuổi Sửu có thể ưu tiên các gam màu vàng kem, be và nâu đất trong tuần mới. Đây là nhóm màu tạo cảm giác ổn định, chắc chắn và khá phù hợp với phong cách thực tế của con giáp này.

Những gam màu trung tính cũng đặc biệt dễ phối trong môi trường công sở. Một chiếc blazer màu be hoặc túi xách nâu có thể trở thành điểm nhấn vừa thanh lịch vừa dễ sử dụng.

Màu may mắn: Vàng kem, be, nâu đất.

Tuổi Dần: Xanh lá

Xanh lá là gam màu đáng để tuổi Dần cân nhắc trong tuần từ 14/9 đến 20/9. Sắc xanh mang lại cảm giác tươi mới, đồng thời theo quan niệm ngũ hành có mối liên hệ với hành Mộc.

Tuổi Dần có thể sử dụng màu này trong những ngày cần bắt đầu một công việc mới, gặp gỡ đối tác hoặc trình bày ý tưởng. Không nhất thiết phải mặc cả bộ màu xanh; một chiếc áo, khăn hoặc phụ kiện nhỏ cũng đủ tạo điểm nhấn.

Màu may mắn: Xanh lá.

Tuổi Mão: Xanh lá - xanh ngọc

Với tuổi Mão, xanh lá và xanh ngọc là những gam màu có thể ưu tiên trong tuần mới. Màu sắc này tạo cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu và phù hợp với những người muốn giữ tâm thế ổn định khi giải quyết công việc.

Nếu đang cần một cuộc gặp quan trọng hoặc muốn tạo ấn tượng tích cực, tuổi Mão có thể chọn trang phục mang sắc xanh dịu thay vì những màu quá chói. Một món phụ kiện nhỏ cũng có thể được sử dụng để đưa màu may mắn vào trang phục hàng ngày.

Màu may mắn: Xanh lá, xanh ngọc.

Tuổi Thìn: Đỏ - cam

Tuổi Thìn có thể thử đỏ, cam hoặc các sắc ấm trong tuần này. Đây là những gam màu tạo cảm giác năng động, nổi bật và phù hợp với những thời điểm cần chủ động thể hiện bản thân.

Nếu không thích màu quá rực, bạn có thể chọn đỏ rượu vang, cam đất hoặc sử dụng màu đỏ ở một món phụ kiện. Đặc biệt trong những ngày cần thuyết trình, gặp khách hàng hoặc đàm phán, một điểm nhấn màu ấm có thể giúp tổng thể trang phục trông nổi bật hơn.

Màu may mắn: Đỏ, cam.

Tuổi Tỵ: Đỏ - hồng

Người tuổi Tỵ có thể lựa chọn đỏ và hồng làm gam màu chủ đạo hoặc điểm nhấn trong tuần mới. Những sắc màu này theo quan niệm ngũ hành mang năng lượng của Hỏa, phù hợp với việc tạo cảm giác chủ động và quyết đoán.

Tuổi Tỵ có thể chọn một chiếc áo đỏ đô, son môi hồng hoặc túi xách mang sắc đỏ để tạo điểm nhấn. Nếu đang theo đuổi một mục tiêu công việc, điều quan trọng là giữ sự tập trung thay vì liên tục thay đổi kế hoạch.

Màu may mắn: Đỏ, hồng.

Tuổi Ngọ: Tím - đỏ

Đỏ và tím là hai gam màu tuổi Ngọ có thể tham khảo trong tuần từ 14/9 đến 20/9. Đây là những sắc màu tương đối nổi bật, phù hợp với năng lượng chủ động và tinh thần muốn tiến về phía trước.

Tuy nhiên, tuổi Ngọ không nhất thiết phải sử dụng màu sắc quá mạnh. Đỏ đô, tím mận hoặc những gam màu pha trầm sẽ dễ ứng dụng hơn trong trang phục hàng ngày.

Màu may mắn: Đỏ, tím.

Tuổi Mùi: Vàng - nâu - đỏ

Người tuổi Mùi có thể ưu tiên vàng, nâu hoặc đỏ trong tuần mới. Các gam màu này vừa dễ kết hợp với trang phục mùa thu vừa tạo cảm giác ấm áp, ổn định.

Nếu có một cuộc họp hoặc công việc quan trọng, tuổi Mùi có thể chọn trang phục màu be, nâu camel hoặc đỏ rượu vang. Đây cũng là những màu khá dễ ứng dụng trong tủ đồ công sở.

Màu may mắn: Vàng, nâu, đỏ.

Tuổi Thân: Trắng - bạc - vàng ánh kim

Với tuổi Thân, trắng, bạc và các sắc ánh kim có thể là lựa chọn đáng cân nhắc. Những gam màu sáng tạo cảm giác gọn gàng, chuyên nghiệp và đặc biệt phù hợp với các cuộc gặp gỡ hoặc công việc cần sự rõ ràng.

Một chiếc đồng hồ bạc, túi màu trắng hoặc trang sức ánh kim là cách đơn giản để đưa màu may mắn vào trang phục mà không cần thay đổi cả set đồ.

Màu may mắn: Trắng, bạc, ánh kim.

Tuổi Dậu: Trắng - vàng

Người tuổi Dậu có thể ưu tiên trắng, vàng nhạt hoặc vàng ánh kim trong tuần này. Đây là những màu tạo cảm giác sáng sủa và chỉn chu, phù hợp với những ngày cần tập trung vào công việc và giao tiếp.

Tuổi Dậu nên tránh phối quá nhiều màu nổi bật cùng lúc. Một tổng thể đơn giản với nền trắng và điểm nhấn vàng sẽ vừa dễ mặc vừa tạo cảm giác tinh tế.

Màu may mắn: Trắng, vàng nhạt, vàng ánh kim.

Tuổi Tuất: Đỏ - cam - hồng

Đỏ, cam và hồng có thể giúp tuổi Tuất tạo thêm điểm nhấn cho trang phục trong tuần mới. Đây là những gam màu mang sắc thái ấm, phù hợp với những người cần thêm động lực để chủ động giải quyết các công việc đang tồn đọng.

Nếu không quen với trang phục màu sáng, tuổi Tuất có thể bắt đầu bằng một chiếc túi, khăn, giày hoặc phụ kiện nhỏ. Quan trọng nhất vẫn là cảm giác tự tin khi mặc.

Màu may mắn: Đỏ, cam, hồng.

Tuổi Hợi: Xanh dương - đen - trắng

Tuổi Hợi có thể kết hợp xanh dương, đen và trắng trong tuần mới. Đây là những gam màu tương đối dễ sử dụng, đồng thời tạo cảm giác cân bằng giữa sự mềm mại và tính chuyên nghiệp.

Một bộ trang phục xanh navy - trắng hoặc đen - xanh dương có thể phù hợp với những ngày làm việc bận rộn. Nếu đang cần đưa ra quyết định về tài chính, tuổi Hợi nên ưu tiên sự tỉnh táo thay vì quyết định theo cảm xúc.

Màu may mắn: Xanh dương, đen, trắng.

Màu sắc có thể là một cách thú vị để bắt đầu tuần mới với tâm thế tích cực. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng một chiếc áo màu đỏ hay chiếc túi màu xanh có thể trực tiếp quyết định tài vận. Điều đáng quan tâm hơn là màu sắc khiến bạn cảm thấy tự tin, thoải mái và phù hợp với hoàn cảnh sử dụng.

Với công việc, hãy ưu tiên trang phục gọn gàng và chuyên nghiệp. Với những cuộc gặp quan trọng, có thể thêm một gam màu được xem là may mắn để tạo điểm nhấn. Còn trong cuộc sống thường ngày, hãy chọn những màu bạn thực sự yêu thích và cảm thấy dễ chịu khi mặc.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo