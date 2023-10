Từ Strongbow nhìn lại “công thức” tạo trend để tăng doanh số trong thời đại số

Là chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông số, chị Lan Anh - Giám đốc Điều hành của Golden Digital đã có những chia sẻ thú vị về chiến lược "Route To Consumer" giúp doanh nghiệp dẫn đầu thị trường trong thời đại số.



Chị Lan Anh xuất hiện với vai trò diễn giả tại MMA Innovate Vietnam 2023 - sự kiện thường niên không thể bỏ lỡ của ngành truyền thông quảng cáo

Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, dẫn dắt công ty Golden Digital qua những cột mốc phát triển vượt bậc, chinh phục hàng loạt giải thưởng MMA mang đậm dấu ấn trong ngành truyền thông như Giải Vàng Hạng mục Best Use of Mobile To Drive Sales với chiến dịch Strongbow: Taste The Chill Cider, Giải Bạc Hạng mục Cross Media với chiến dịch Tiger Roar Your Courage, Uncage Positivity,… Chị nhận định để tăng trưởng trong thời đại VUCA, doanh nghiệp cần linh hoạt thích ứng với những thay đổi của người tiêu dùng.

Từ thay đổi trong hành trình và hành vi mua sắm của người tiêu dùng…

Thay đổi thứ nhất đến từ yếu tố phi tuyến tính trong hành trình mua sắm của người tiêu dùng. Nếu như trước đây để bán được hàng, doanh nghiệp cần dẫn dắt người mua qua bốn giai đoạn bao gồm Nhận biết (Awareness) - Tương tác (Engagement) - Cân nhắc (Consideration) - Mua hàng (Purchasing) thì đến hiện tại các giai đoạn có thể xảy ra đồng thời. Người tiêu dùng chi tiêu trong giai đoạn Nhận biết hoặc thậm chí mua hàng trước khi biết đến thương hiệu, miễn là họ thấy thích sản phẩm trong hoàn cảnh mà nó xuất hiện.

Ngoài ra, hành vi mua sắm của người tiêu dùng cũng ngày càng tập trung vào trải nghiệm thú vị, cảm xúc cá nhân hơn thay vì chỉ là deal hời, khuyến mãi. Càng khiến họ vui, thích thú, mãn nhãn, cảm thấy độc nhất càng nhanh chóng khiến họ "chốt đơn".

Hoạt động thú vị thu hút giới trẻ TP.HCM tham gia và tương tác tại sự kiện Chilltopia của nhãn hàng Strongbow diễn ra trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Nguồn: Fanpage Strongbow Vietnam)

"Các tổ chức thường tin rằng nhân khẩu học và động lực mua hàng là những yếu tố quyết định nhu cầu của khách hàng. Nhưng thật ra chỉ có 25% lựa chọn hàng ngày của chúng ta được quyết định bởi hai điều trên. 75% còn lại đến từ bối cảnh và những cảm xúc tức thời" - chị Lan Anh trích dẫn Ivan Arrington - Global Insights Lead tại The Clorox Company.



… Dẫn đến sự "trending" của một chiến lược mới

Chiến lược Route To Consumer là hướng đi mới được ngày càng nhiều doanh nghiệp triển khai khi chiến lược Route To Market (mang hàng hóa đến các quầy kệ siêu thị và nhà bán lẻ thể hiện một số hạn chế về khả năng tiếp cận, độ phủ sản phẩm, chi phí vận hành…3H gồm "Hợp thời", "Hợp xu hướng" và "Hiệu quả" là những từ khóa được các doanh nghiệp này ưu ái đặt cho chiến lược.

Trực tiếp tiếp cận người tiêu dùng sẽ giúp doanh nghiệp giảm tập trung quyền lực vào các nhà bán lẻ, đại lý, làm chủ kho dữ liệu về người mua hàng để phân tích điểm dữ liệu chính xác hơn và gia tăng mối quan hệ giữa thương hiệu - người tiêu dùng qua khả năng tạo ra trải nghiệm đầu - cuối.

Nhắc lại thời điểm mùa Tết 2023, chị Lan Anh chia sẻ case study Golden Digital kết hợp cùng nhãn hàng Strongbow và Grab.

Lấy ý tưởng từ xu hướng mixing đồ ăn thức uống đang hot với giới trẻ Việt Nam, TỤ CHILL là combo Strongbow mix các loại trái cây (Nguồn: Fanpage Strongbow Vietnam)

Người xem chỉ cần xem, thích nội dung là có thể đặt ngay combo qua ứng dụng Grab. Hành trình mua sắm được rút ngắn khi nhãn hàng đem sản phẩm trực tiếp các khách hàng yêu thích thức uống cider. Chiến dịch mùa Tết mang lại cho nhãn hàng tiếng vang lớn trên các nền tảng mạng xã hội, tiếp cận hơn 28 triệu người xem, thu về hàng trăm UGC qua TikTok trend và social challenge "Mở tụ cầu chill".

Combo TỤ CHILL độc lạ thu hút sự chú ý của người tiêu dùng đi kèm chiến lược thông minh tạo tỷ lệ chuyển đổi cao cho nhãn hàng (Nguồn: Fanpage Strongbow Vietnam)

Tóm lại



Với kinh nghiệm hoạt động trên thị trường từ những thời kỳ đầu, chị Lan Anh nhận thấy vốn dĩ không có chiến lược hay mô hình nào là tuyệt đối. Nhưng Route To Consumer đã thể hiện được tính hợp thời, hợp xu hướng và hiệu quả của nó qua thành công kể trên. Những doanh nghiệp nhanh chóng nắm bắt và chuyển chuyển dịch ắt hẳn sẽ mang lại kết quả như kỳ vọng.

Bạn đọc có thể tìm đọc nhiều hơn qua bài viết này hoặc liên hệ về email golden.digital@goldenadgroup.vn để tìm hiểu thêm về các mô hình giúp thực thi chiến lược.

