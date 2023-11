Từ năm 2023, chủ phương tiện chưa đổi giấy phép lái xe giấy sang thẻ PET có bị phạt không?

Thẻ PET là gì?

GPLX thẻ PET là loại giấy tờ được làm từ nhựa cao cấp PET (Polyethylene terephthalate). Chất liệu này có khả năng chịu lực cơ học, lực xé, lực va chạm, sự mài mòn cao. Nó là vật liệu lý tưởng cho các ứng dụng thẻ phổ biến như ATM, thẻ VIP, thẻ nhân viên…

Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến 2030 (Đề án 06). Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh sát QLHC về TTXH – Bộ Công an đồng bộ khoảng 35 triệu bản ghi GPLX.

Có bắt buộc phải đổi bằng lái xe sang loại thẻ PET ngay không?

Tại dự thảo Luật trật tự giao thông đường bộ (Dự thảo lần 3) có đề xuất như sau:

Điều 81. Quy định chuyển tiếp

1. Giấy phép lái xe được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành vẫn có giá trị sử dụng theo thời hạn ghi trên Giấy phép lái xe.

2. Giấy phép lái xe không thời hạn được cấp trước ngày 1/7/2012 phải được đổi sang giấy phép lái xe mới theo lộ trình do Chính phủ quy định.

3. Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành vẫn có giá trị sử dụng.

Có thể thấy, trong bản cập nhật mới nhất (lần 3) của Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, Bộ Công an đã bổ sung điều khoản: "Giấy phép lái xe (GPLX) không thời hạn được cấp trước ngày 1/7/2012 phải được đổi sang GPLX mới theo lộ trình do Chính phủ quy định".

Tuy nhiên, đây mới chỉ là dự thảo Luật, chưa được thông qua và có hiệu lực thi hành. Tại các văn bản pháp luật hiện hành không có bất kỳ quy định nào bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe sang thẻ PET (thẻ nhựa).

Song, căn cứ tại Điều 37 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT nêu rõ việc đổi giấy phép lái xe bằng giấy bìa sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET được khuyến khích thực hiện trước ngày 31/12/2020.

Như vậy, chỉ khuyến khích chứ không bắt buộc đổi giấy phép lái xe giấy sang thẻ PET. Thêm vào đó, ngay trong dự thảo cũng nêu rõ là việc đổi GPLX nếu được thực hiện sẽ thực hiện "theo lộ trình", chứ không phải áp dụng ngay.

Như vậy, hiện nay không bắt buộc đổi giấy phép lái xe sang thẻ PET. Tuy nhiên, GPLX được cấp trước ngày 1/7/2012 thiếu dữ liệu về ngày tháng sinh nên không thể tích hợp được vào dữ liệu quốc gia về dân cư và các ứng dụng đi kèm, như tài khoản định danh điện tử, ứng dụng VNeID... Do đó, người dân có thể chủ động đi làm thủ tục cấp đổi sang mẫu mới, nhưng nên lựa chọn thời điểm phù hợp để tránh tình trạng đông đúc, quá tải.

Thủ tục đổi GPLX mẫu cũ sang thẻ nhựa PET

Để đổi GPLX mẫu cũ dạng bìa giấy sang dạng thẻ PET, người dân cần thực hiện 4 bước sau:

- Chuẩn bị hồ sơ, gồm:

+ Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe;

+ Giấy khám sức khỏe của người lái xe trừ người có GPLX hạng A1, A2, A3 và người có nhu cầu tách GPLX có thời hạn và không thời hạn;

+ Bản sao GPLX, giấy Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn

- Gửi hồ sơ đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông Vận tải theo hình thức trực tiếp hoặc kê khai trực tuyến

- Đến chụp hình và nộp lệ phí

- Nhận giấy hẹn và đến lấy GPLX mới theo ngày hẹn trên giấy hẹn.

Hiện tại, lệ phí để cấp mới GPLX, cả quốc gia và quốc tế, là 135.000 đồng theo quy định của Thông tư 188/2016/TT-BTC.

Đối tượng không được đổi giấy phép lái xe

Không đổi giấy phép lái xe đối với các trường hợp sau:

- Giấy phép lái xe tạm thời của nước ngoài; giấy phép lái xe quốc tế; giấy phép lái xe của nước ngoài, quân sự, công an quá thời hạn sử dụng theo quy định, bị tẩy xóa, rách nát không còn đủ các yếu tố cần thiết để đổi giấy phép lái xe hoặc có sự khác biệt về nhận dạng; giấy phép lái xe nước ngoài không do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Giấy phép lái xe của ngành Giao thông vận tải nhưng không có trong hệ thống thông tin giấy phép lái xe, bảng kê danh sách cấp giấp phép lái xe (sổ quản lý);

- Người không đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định.