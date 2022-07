Từ Huỳnh Kesley đến Ronaldo: Những 'ông già gân' trong thế giới bóng đá

Sự kiện CLB Bình Dương sẽ đăng ký tiền đạo Huỳnh Kesley Alves vào danh sách thi đấu trong giai đoạn hai V-League 2022 khiến tất cả ngạc nhiên. Cầu thủ nhập tịch gốc Brazil đã gần 41 tuổi và giải nghệ được 3 năm.

Huỳnh Kesley sẽ trở thành cầu thủ già nhất V-League 2022 nếu ra sân ở tuổi 41

Mặc dù vậy Bình Dương tự tin Huỳnh Kesley vẫn có thể đáp ứng nhu cầu chuyên môn. Trên thực tế trợ lý của HLV Đặng Trần Chỉnh không xa rời trái bóng, trong suốt thời gian giải nghệ vẫn chơi trên sân phủi và cho thấy nền tảng thể lực tốt trong những lần tham gia vào buổi tập ở Bình Dương mỗi khi thiếu người.

Huỳnh Kesley không phải “ông già” hiếm hoi tại V-League. Đỗ Merlo 37 tuổi vẫn là chân sút chủ lực của Sài Gòn FC, ghi 3 trong tổng số 8 bàn của CLB tại V-League 2022. Ở tuổi 35, Trần Đình Đồng (Sông Lam Nghệ An) và Võ Hoàng Quảng (CLB Đà Nẵng) cũng đang chạy bền bỉ dù chơi ở vị trí hậu vệ cánh. Mùa 2021, trước khi bị chấn thương dài hạn, một hậu vệ khác là Phùng Văn Nhiên (Nam Định) đã ra sân trong trận gặp Hải Phòng bất chấp cái tuổi 39. Daisuke Matsui, huyền thoại 40 tuổi của Nhật Bản, cũng tạo ra ảnh hưởng nhất định ở Sài Gòn FC.

Trước đây, bóng đá đỉnh cao thường nói không với người già (không tính thủ môn). Các CLB tin rằng cầu thủ sẽ bắt đầu lão hóa và cần được thay thế khi bước sang tuổi 30. Nhưng bây giờ thời thế đang thay đổi. Barca đã chi 50 triệu euro cho tiền đạo 33 tuổi Robert Lewandowski, trong khi Bayern sớm tăng cường hàng công bằng Sadio Mane, cầu thủ trị giá 40 triệu euro đã bước sang tuổi 30.

Mới đây Milan vừa gia hạn với Zlatan Ibrahimovic 40 tuổi còn Tottenham lần đầu phá lệ, ký hợp đồng với cầu thủ ngoài 30 Ivan Perisic (33 tuổi). Tất nhiên chúng ta không thể không nhắc đến Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, bộ đôi vẫn chưa chịu rời đỉnh cao dù đã 35 và 37 tuổi. Cũng đừng quên Luka Modric, người nâng chiếc Cúp vô địch Champions League 2021/22 ở tuổi 36.

Theo dữ liệu từ Twenty First Group, mùa giải trước, số phút thi đấu của các cầu thủ trên 34 tuổi ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu nhiều hơn bất kỳ mùa giải nào trước đó. Công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực trí tuệ thể thao cũng tiết lộ, tại giải đấu có tính cạnh tranh cao Champions League, số phút thi đấu của các cầu thủ ngoài 32 tuổi có xu hướng tăng lên mỗi mùa. Trong danh sách 150 cầu thủ xuất sắc nhất hàng năm dựa trên số liệu của Twenty First Group, số cầu thủ trên 30 nhiều gấp đôi so với cách đây một thập kỷ. Chưa hết, một nghiên cứu của Tây Ban Nha được trích dẫn bởi L’Equipe cho biết thêm, độ tuổi trung bình của các cầu thủ chuyên nghiệp đã tăng thêm 1,6 tuổi từ năm 1992 đến 2018.

Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của khoa học thể thao, của dữ liệu và phân tích. Không chỉ giúp ích trong việc tối ưu hóa hiệu suất, nâng cao khả năng cạnh tranh, nó còn định hướng chi tiết cho từng cầu thủ về phương pháp cũng như khối lượng tập luyện. Sự phát triển về công nghệ y học thể thao cũng mang lại những giải pháp ưu việt trong phục hồi và giảm thiểu mức độ nghiêm trọng của chấn thương. Ronaldo là trường hợp điển hình của việc tận dụng triệt để lợi ích của khoa học thể thao. 3 mùa trở lại đây, ngoại trừ thời gian ngắn bị nhiễm COVID-19, anh chỉ vắng mặt 36 ngày vì chấn thương.

Ở Việt Nam, sự tham gia của khoa học thể thao chưa sâu rộng như tại những nền bóng đá tiên tiến, song ít nhiều cũng góp phần nâng cao tuổi thọ nghề nghiệp cầu thủ. Bên cạnh đó, các yếu tố khác gồm kỷ luật, dinh dưỡng, ý thức nghề nghiệp và tâm lý thi đấu đã tạo nên một thế hệ lão hóa chậm, hay những cây trường sinh trong khu vườn bóng đá vốn có tính đào thải cao.