Tử hình kẻ đâm chết nam thanh niên trên phố Hà Nội, ép nhân tình lên taxi

Ngày 30/3, TAND Hà Nội tuyên phạt Lê Văn Thức (30 tuổi, quê Lạng Sơn) mức án tử hình về hai tội "Giết người" và "Bắt giữ người trái pháp luật". Đồng phạm của Thức là Lê Tùng Lâm (tài xế taxi) bị tuyên 18 tháng tù về tội "Bắt giữ người trái pháp luật".

Theo hồ sơ, tháng 3/2019, mặc dù đã có vợ con nhưng Lê Văn Thức vẫn quen biết và nảy sinh tình cảm nam nữ với chị Nguyễn Thị T. (30 tuổi, quê Yên Bái, đã có gia đình). Cả hai sau đó thuê nhà trọ sống chung như vợ chồng ở quận Đống Đa, Hà Nội.

Bị cáo Lê Văn Thức (bên trái) và Lê Tùng Lâm tại toà.

Khoảng tháng 8/2022, Thức phát hiện bạn gái yêu người đàn ông khác tên Nguyễn Quang Th. (28 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Vì vậy, Thức và chị T. thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau. Bị cáo lên kế hoạch sát hại tình địch.



Khoảng 21h ngày 15/9/2022, Thức chuẩn bị một con dao nhọn và nhờ anh rể là Nguyễn Minh Đức (40 tuổi, trú tại Thái Nguyên) thuê xe taxi chở hắn xuống Hà Nội. Anh Đức sau đó liên hệ và thuê Lê Tùng Lâm chở Thức từ Thái Nguyên xuống Thủ đô.

Khuya cùng ngày, Lâm lái ô tô chở Thức đến phố Nguyễn Thị Định (Cầu Giấy, Hà Nội) thì nhìn thấy anh Th. điều khiển xe máy Honda SH chở T. vào một cửa hàng điện thoại di động. Khoảng 20 phút sau, thấy đôi nam nữ trở ra, Thức bảo Lâm điều khiển ô tô bám theo phía sau.

Anh Th. chở chị T. đi theo hướng Trần Duy Hưng - Huỳnh Thúc Kháng, rồi rẽ sang đường Láng Hạ. Tại con phố này, Thức hối thúc Lâm vượt lên, ép xe máy anh Th. vào lề đường. Khi đôi tình nhân ngồi trên xe máy đi chậm lại, Thức bung cửa ô tô lao xuống. Cánh cửa xe ô tô của Lâm va quệt khiến xe máy anh Th. ngã vật ra đường. Thức liền xông tới dùng dao nhọn mang theo đâm liên tiếp vào vùng đầu, ngực anh Th. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án mạng xong, Thức dùng dao khống chế, uy hiếp lôi T. lên xe ô tô của Lâm và phóng về Thái Nguyên.

Trên đường đi, Thức gọi điện cho anh rể thông báo việc vừa đâm gục anh Th. và bắt T. lên Thái Nguyên. Trên xe, Thức dùng dao gây thương tích cho nhân tình, đồng thời uy hiếp bắt T. phải sang Trung Quốc, nhưng người phụ nữ này không đồng ý.

Nhận được thông tin em vợ gây án, anh Đức một mặt khuyên hung thủ giữ bình tĩnh, không làm hại nhân tình, một mặt hẹn gặp Thức tại khu vực cầu Gia Bảy (Thái Nguyên) để nói chuyện. Ngay sau đó, anh Đức thông báo cho vợ biết, đồng thời trình báo cơ quan công an.

Lâm điều khiển xe ô tô đi đến giữa cầu Gia Bảy thì dừng lại. Tại đây, thấy anh rể và chị gái đứng đợi, Thức tay phải cầm dao, tay trái túm tóc chị T. lôi ra khỏi xe. Cùng thời điểm, Lâm phóng xe ô tô bỏ đi.

Thấy vợ chồng anh rể có ý tiếp cận mình, Thức yêu cầu không được lại gần, bằng không sẽ hạ sát chị T. ngay. Nhân cơ hội Thức sơ ý, T. vùng thoát bỏ chạy nhưng không được. Thức túm được T., đâm liên tiếp 6 nhát dao vào người tình.

Trước sự hung hãn, manh động và yêu cầu của em rể, vợ chồng anh Đức buộc phải cho Thức đưa T. lên xe ô tô của mình, rồi chở đi lòng vòng trên nhiều tuyến đường tại TP Thái Nguyên.

Đến khoảng 6h ngày hôm sau, khi anh Đức đánh xe ô tô vào một cây xăng nạp nhiên liệu thì lực lượng công an ập tới khống chế, bắt giữ hung thủ.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, anh Nguyễn Quang Th. tử vong tại chỗ là do các vết thương ở tim và sọ não. Nguyễn Thị T. tuy may mắn thoát chết do được cấp cứu kịp thời nhưng cũng bị tổn hại 20% sức khỏe.

Tại toà, Thức thừa nhận hành vi. Đức cho rằng, không có ý định sát hại anh Th. Song khi trả lời Viện Kiểm sát, gã khai không biết người đi cùng bạn gái là ai. Điều này Viện Kiểm sát đánh giá là hành vi côn đồ. Viện Kiểm sát còn đánh giá, Thức có lối sống buông thả khi đã có gia đình vẫn quan hệ với người phụ nữ khác. Về hành vi vi phạm quan hệ vợ chồng, cả Thức và T. đều bị xử phạt hành chính.