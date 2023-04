Từ Hi liên tục mời nam nhân gảy đàn đến phòng sau khi vua qua đời, sự cố bất ngờ xảy ra, người này thề không quay lại cung: Chuyện gì đã xảy ra?

Một bước thành Thái hậu

Nhắc đến những phụ nữ lưu danh thiên cổ, không thể bỏ qua Từ Hi thái hậu, người gắn liền với triều đại Mãn Thanh- triều đại cuối cùng của chế độ phong kiến Trung Hoa. Cũng giống như cuộc đời chính trị sóng gió của mình, chuyện riêng tư của Từ Hi thái hậu luôn là đề tài khiến hậu thế bàn tán không ngừng. Những câu chuyện về góc khuất bà chỉ được ghi lại trong dã sử Trung Quốc.

Nhờ là mẹ ruột của tân đế, Từ Hi một bước từ phi tần trở thành Hoàng thái hậu. (Ảnh: Sohu)

Từ Hi thái hậu (1835 – 1908) xuất thân từ Mãn quân Tương Lam kỳ. Từ một mỹ nữ trong dân gian, Từ Hi được chọn vào cung làm quý nhân, nhờ những thủ đoạn bà ngồi vào vị trí quý phi. Sau khi Hàm Phong băng hà, Thái tử Tải Thuần (sau là Đồng Trị đế) lên ngôi. Từ Hi nhờ là mẹ ruột của tân đế nên một bước từ phi tần lên thành Hoàng thái hậu.

Dù trở thành người hô mưa gọi gió của Tử Cấm Thành, Từ Hi thái hậu lại mất đi niềm hạnh phúc của một người phụ nữ bình thường. Vậy Từ Hi đành chấp nhận an phận thủ thường đến già sao?

Sở thích đặc biệt của Từ Hi

Từ Hi thái hậu tuy có thái giám Lý Liên Anh bầu bạn mỗi ngày nhưng bà vẫn luôn cảm thấy cô đơn và trống rỗng. Thương nhân họ Bạch ở xưởng ngọc Lưu Ly, một trong những "nam sủng" của Từ Hi biết thái hậu buồn bã đã giới thiệu cho bà một nam nhân khác. Từ Hi rất thích cổ cầm, đặc biệt là đàn tam thập lục nên để lấy lòng thái hậu, thương nhân họ Bạch đã cả gan dắt Trương Xuân Phố, một nghệ nhân gảy đàn bậc thầy vào cùng.

Biết thái hậu thích nghe gảy đàn, một thương nhân họ Bạch đã kéo theo một nghệ nhân đánh đàn vào cung hầu hạ. (Ảnh: Sohu)

Trương Xuân Phố không chỉ giỏi đàn, tướng mạo lại cao ráo, đẹp trai. Kể từ khi được xem màn biểu diễn của Trương Xuân Phố, Từ Hi thái hậu liền đắm chìm trong tiếng đàn mê hoặc của nghệ nhân.

Dường như, Từ Hi thái hậu đã tìm được niềm vui mới, vì vậy, Trương Xuân Phố nhận được yêu cầu phải thường xuyên đến cung điện giúp thái hậu giải tỏa nỗi cô đơn. Dần dần, tin đồn về mối quan hệ giữa Từ Hi thái hậu và nghệ nhân gảy đàn đã lan truyền khắp cả trong và ngoài cung.

Sự cố bất ngờ

Một hôm, nam nhân gảy đàn đang ngồi nghỉ, bất ngờ gặp hoàng đế Đồng Trị tới cung của Từ Hi. (Ảnh: Sohu)

Một ngày nọ, khi Trương Xuân Phố biểu diễn xong và đang ngồi nghỉ uống trà, đột nhiện có một cậu bé khoảng 10 tuổi ở đâu chạy vào và nghịch ngợm đàn của nghệ nhân. Đối với một bậc thầy về đàn như Trương Xuân Phố thì đàn cũng giống như tính mạng của anh ta, dù thế nào cũng không muốn ai động vào đàn của mình. Vì vậy, Trương Xuân Phố bèn lớn tiếng quát: "Đây là đồ của lão Phật gia, cậu đừng động vào". Nhưng, vừa dứt lời, nghệ nhân đã bị một cung nữ đứng bên cạnh quát tháo: "Đồ tiện nhân nhà ngươi, có biết cậu bé kia là ai không, đến lão Phật gia cũng không quản, sao đến lượt ngươi. Ngươi muốn chết à?"

Hóa ra, cậu bé này chính là Đồng Trị đế khi đó vẫn còn nhỏ tuổi ham chơi nên đã vô tình chạy vào cung của Từ Hi để chơi. Đúng lúc này, Trương Xuân Phố chợt cảm thấy chuyện của mình và Từ Hi thái hậu không khác gì những hành động xấu xa của mẫu hậu Tần Thủy Hoàng và Lao Ái. Vốn là một nghệ nhân có tiếng tăm, Trương Xuân Phố thấy khó chịu trong lòng nên đã xin cáo lui.

Kể từ khi gặp Đồng Trị, nghệ nhân gảy đàn kiên quyết không quay trở lại cung nữa. (Ảnh: Sohu)

Kể từ đó, Trương Xuân Phố hạ quyêt tâm không bước tới hoàng cung một lần nào nữa. Cho dù Từ Hi thái hậu nhiều lần triệu kiến, sử dụng các phương pháp từ ngọt ngào tới dọa nạt, Trương Xuân Phố đều kiên quyết từ chối. Sau một thời gian, Từ Hi thái hậu thấy không lay chuyển được Trương Xuân Phố nên đã từ bỏ.

Qua sự việc kể trên, có thể thấy Trương Xuân Phố không chỉ có kỹ năng gảy đàn rất cao mà còn là một người có nhân cách tốt. Bởi, với nhiều kẻ khác, chỉ cần được Từ Hi thái hậu sủng ái, nhất định sẽ chớp lấy cơ hội này để leo lên sống một đời hưởng thụ rồi.