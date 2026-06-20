Từ giảng đường đến dự án thực tế: Điều gì đang diễn ra trong mô hình "học đi đôi với hành" tại Trường Đại học Trưng Vương?

Với định hướng "Làm chủ thay đổi - Mở khóa tương lai", Trường Đại học Trưng Vương là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc cho những học sinh đang chuẩn bị đăng ký nguyện vọng đại học năm nay.

Nếu trước đây, bằng đại học được xem là "tấm vé" quan trọng để bước vào thị trường lao động, thì ngày nay, nhiều phụ huynh và học sinh lại quan tâm nhiều hơn đến một câu hỏi khác: Sau 4 năm học, sinh viên sẽ có những trải nghiệm gì để sẵn sàng bước vào công việc thực tế?

Chị Thu Hà, phụ huynh có con đang chuẩn bị xét tuyển đại học tại Hà Nội, chia sẻ: "Điều tôi quan tâm không chỉ là con học trường nào hay ngành nào. Tôi mong con có môi trường được trải nghiệm thực tế sớm để khi ra trường không bị bỡ ngỡ".

Đó cũng là lý do ngày càng nhiều học sinh và phụ huynh khi chọn trường đại học không chỉ quan tâm đến ngành học hay cơ hội việc làm sau tốt nghiệp, mà còn tìm kiếm những môi trường giúp người học được trải nghiệm thực tế nghề nghiệp ngay khi ngồi trên ghế nhà trường. Đây cũng là một trong những định hướng đang được triển khai tại Trường Đại học Trưng Vương (TVU).

Khi việc học không chỉ diễn ra trong lớp học

Với nhiều sinh viên trường Đại học Trưng Vương, việc học không chỉ gắn với giáo trình hay những bài kiểm tra trên giảng đường. Ngay từ năm hai, sinh viên đã được tiếp cận mô hình project-based learning (học tập thông qua dự án), nơi người học được đặt vào các tình huống thực tế và chủ động tìm cách giải quyết vấn đề.

Trong một dự án học tập, sinh viên có thể phải làm việc nhóm để xây dựng kế hoạch truyền thông, nghiên cứu giải pháp cho một bài toán kinh doanh hoặc phát triển ý tưởng cho một hoạt động cộng đồng. Không chỉ vận dụng kiến thức chuyên môn, các bạn còn phải phối hợp với đồng đội, phản biện ý tưởng, trình bày giải pháp và điều chỉnh kế hoạch khi phát sinh những tình huống ngoài dự kiến.

Nguyễn Bình Minh, sinh viên năm hai Trường Đại học Trưng Vương, cho biết điều khiến em ấn tượng nhất là cảm giác được trực tiếp tham gia vào quá trình giải quyết vấn đề thay vì chỉ học qua lý thuyết. "Ban đầu em nghĩ học đại học chủ yếu là nghe giảng và làm bài tập, nhưng khi tham gia các dự án, em nhận ra mình phải chủ động rất nhiều. Có lần nhóm em phải sửa gần như toàn bộ phương án sau một buổi phản biện. Khá áp lực, nhưng cũng nhờ vậy mà em hiểu công việc thực tế không phải lúc nào cũng có sẵn đáp án đúng", Minh chia sẻ.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Huy Oanh - Hiệu trưởng Nhà trường, mục tiêu của mô hình này không phải biến sinh viên thành nhân viên ngay từ khi còn đi học: "Chúng tôi muốn tạo ra môi trường để sinh viên được trải nghiệm, được thử nghiệm và học thông qua việc giải quyết các vấn đề thực tế. Khi người học trực tiếp tham gia vào quá trình đó, kiến thức sẽ không chỉ dừng lại ở việc ghi nhớ mà trở thành năng lực có thể vận dụng trong cuộc sống và công việc sau này".

Học qua trải nghiệm để hiểu rõ hơn thế giới nghề nghiệp

Một trong những điểm mà Trường Đại học Trưng Vương chú trọng là tạo cơ hội để sinh viên tiếp xúc với môi trường nghề nghiệp từ sớm. Bên cạnh các dự án học tập, sinh viên còn có cơ hội tham gia workshop chuyên đề, hoạt động thực tế cùng mentor, chuyên gia và doanh nghiệp. Thông qua những trải nghiệm đó, người học không chỉ hiểu rõ hơn kiến thức đang học sẽ được ứng dụng như thế nào trong thực tế, mà còn có cơ hội quan sát những yêu cầu ngày càng thay đổi của thị trường lao động.

Đại diện Trường Đại học Trưng Vương cho rằng đây là một yếu tố quan trọng trong bối cảnh công nghệ và môi trường làm việc liên tục biến động.

"Doanh nghiệp hiện nay không chỉ tìm kiếm những người có kiến thức chuyên môn. Họ cần những người biết học hỏi, biết thích nghi và có khả năng làm việc trong những môi trường nhiều thay đổi. Đó là lý do việc học cần gắn với trải nghiệm thực tế nhiều hơn", vị đại diện chia sẻ.

Mô hình "học đi đôi với hành" tại Trường Đại học Trưng Vương

Trong bối cảnh thị trường lao động liên tục thay đổi dưới tác động của công nghệ, nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng điều người học cần không chỉ là kiến thức cho công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp, mà còn là khả năng tiếp tục học hỏi và thích nghi trong suốt hành trình nghề nghiệp.

Tại Trường Đại học Trưng Vương, định hướng này được thể hiện thông qua chuỗi giá trị "học đi đôi với hành", nơi người học được khuyến khích phát triển đồng thời kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và năng lực thích nghi với những thay đổi của môi trường làm việc.

Đại diện nhà trường cho biết: "Không ai có thể biết chính xác thị trường lao động sẽ thay đổi như thế nào trong 5 hay 10 năm tới. Điều quan trọng là người học phải có khả năng tiếp tục học hỏi, chủ động thích nghi và sẵn sàng trước những cơ hội mới xuất hiện trong tương lai. Đó cũng là tinh thần mà Trường Đại học Trưng Vương theo đuổi thông qua định hướng "Làm chủ thay đổi - Mở khóa tương lai".

Trong bối cảnh tiêu chí chọn trường đại học đang dần thay đổi, nhiều học sinh và phụ huynh không chỉ tìm kiếm một nơi để học kiến thức chuyên môn, mà còn quan tâm đến môi trường giúp người học có cơ hội trải nghiệm thực tế và phát triển năng lực cho chặng đường dài phía trước. Với định hướng "Làm chủ thay đổi - Mở khóa tương lai", Trường Đại học Trưng Vương là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc cho những học sinh đang chuẩn bị đăng ký nguyện vọng đại học năm nay.