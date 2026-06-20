Tặng con 1 chuyến dã ngoại hấp dẫn khi đăng ký từ 2 tuần trại hè song ngữ VAS

Trại hè song ngữ tại Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) thu hút hàng ngàn học sinh tham gia mỗi năm, không chỉ vì đây là môi trường giáo dục quốc tế uy tín, mà còn bởi những trải nghiệm phong phú và giá trị thực tiễn mà học sinh có được trong suốt mùa hè.

Trại hè Song ngữ VAS mang đến cho học sinh một mùa hè hoàn toàn khác biệt trong môi trường giáo dục quốc tế hàng đầu tại TP.HCM.

Tại VAS, mùa hè đúng nghĩa không chỉ là con được vui chơi, củng cố kiến thức hay phát triển một kỹ năng riêng biệt. Điều nhà trường chú trọng là tạo môi trường để học sinh trải nghiệm, khám phá bản thân trong nhiều lĩnh vực, từ đó phát hiện đam mê để tiếp tục trau dồi, phát triển.

rại hè song ngữ VAS với chủ đề "Innovating with fun – Niềm vui khơi nguồn sáng tạo" mang đến cho học sinh mùa hè đúng nghĩa với những trải nghiệm giá trị.

Các chương trình hè đang diễn ra đến giữa và cuối tháng 7/2026 với nhiều lựa chọn dành cho từng độ tuổi, gồm Trại hè Mầm non (2 – 5 tuổi), Tự tin vào Lớp 1, Khám phá và Tăng cường Tiếng Anh (dành cho học sinh Tiểu học và Trung học).

Trại hè song ngữ VAS có gì hấp dẫn?

Điểm nổi bật của Trại hè Mầm non là các dự án học tập theo phương pháp thực nghiệm, lồng ghép kiến thức Khoa học - Toán học - Ngôn ngữ trong các chủ đề hấp dẫn như Phi thuyền Không gian, Safari, Khủng long và Thành phố.

Với thời lượng học tập song ngữ 50% tiếng Anh – 50% tiếng Việt, trẻ được học tập theo nhóm, khám phá các dự án mới mỗi tuần, qua đó phát triển khả năng giao tiếp, tư duy và kỹ năng học tập, giao tiếp song ngữ tự nhiên ngay từ nhỏ.

Học sinh trại hè mầm non tham gia chủ đề "Phi thuyền Không gian"

Học sinh trại hè mầm non tham gia chủ đề "Phi thuyền Không gian" Đối với học sinh Tiểu học và Trung học, Trại hè Khám phá mang đến cơ hội lựa chọn các dự án theo sở thích trong nhiều lĩnh vực như công nghệ, robotics, truyền thông, thời trang, nghệ thuật biểu diễn, thể thao hay ẩm thực. Mỗi dự án, học sinh được hướng dẫn chuyên sâu bởi các chuyên gia trong từng lĩnh vực, tham quan thực tế, và từ đó đưa ra sáng kiến để giải quyết một vấn đề thiết yếu trong lĩnh vực mình tìm hiểu.

Học sinh được trải nghiệm quy trình thực hiện dự án từ nghiên cứu, phát triển ý tưởng đến hoàn thiện sản phẩm, qua đó phát triển tư duy phản biện, sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề trong môi trường có từ 65% - 74% thời lượng bằng tiếng Anh.

Học sinh Trại hè Khám phá tham gia dự án Ẩm thực. Ảnh VAS

Điểm mới của chương trình năm nay là hoạt động trang bị kỹ năng thi Cambridge Checkpoint dành cho học sinh lớp 5 và lớp 8, cùng các trải nghiệm ứng dụng công nghệ như VR Amazing Race hay "Nhật ký số", giúp học sinh khám phá thế giới số và phát huy khả năng sáng tạo nội dung.

Trong khi đó, Trại hè Tăng cường Tiếng Anh với 85% thời lượng bằng tiếng Anh giúp học sinh phát triển toàn diện bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết thông qua giáo trình Smart English kết hợp công nghệ AI, giúp con tự tin sẵn sàng cho năm học mới và các lộ trình học tập quốc tế tại VAS.

Trải nghiệm và trưởng thành qua những chuyến đi

Tại trại hè VAS, ngoài các hoạt động vui học theo dự án, học sinh còn được tham gia các hoạt động thể thao, thể thao nước, sự kiện "Thứ Sáu sôi động" hàng tuần và lễ hội Summer Fair với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao, trò chơi sáng tạo, mang đến cơ hội để học sinh tự tin thể hiện bản thân và tỏa sáng trên sân khấu.

Đặc biệt, cứ mỗi hai tuần, các trại sinh lại được tham gia một chuyến dã ngoại hấp dẫn được thiết kế riêng theo từng độ tuổi tại các địa điểm vui chơi, giải trí nổi tiếng như Vietopia, Tiniworld, Kawazo, STEM House, Suối Tiên hay Bến Tre. Học sinh từ lớp 5 trở lên còn có cơ hội tham gia chuyến dã ngoại 4 ngày 3 đêm tại Bình Châu – Hồ Tràm – Vũng Tàu.

Học sinh trại hè VAS tham gia chuyến đi vui chơi, trải nghiệm đầu tiên tại STEM Town.

Những chuyến đi này không chỉ là cơ hội để con giao lưu, kết nối bạn bè, tăng cường kỹ năng xã hội và mở rộng vốn sống, mà còn là những kỷ niệm đẹp cùng thầy cô, bạn bè sẽ đi theo con suốt tuổi học trò.

Trại hè song ngữ VAS mang đến cho con một mùa hè phát triển toàn diện, tràn đầy niềm vui và những trải nghiệm đáng nhớ.