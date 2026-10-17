Từ đoạn clip “minh oan” trên MXH, chàng trai Nhật bay tới TP.HCM mỗi tháng để gặp cô chủ quán mì

Khi ngỏ ý với cô chủ quán mì người Việt xinh đẹp và được đối phương chấp nhận, chàng trai Nhật Bản đã không giấu nổi cảm xúc, rồi bật khóc vì hạnh phúc.

Âm thầm theo dõi cô gái Việt vì đoạn clip gây ấn tượng mạnh

Lắng nghe câu chuyện tình yêu của cô gái Việt Nam Phạm Thị Thanh Ấn (34 tuổi, sống tại TP.HCM) và chàng trai Nhật Bản Hiroshi (34 tuổi, sống tại Tokyo), nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Họ quen nhau nhờ cái duyên và đến với nhau bằng những nỗ lực đáng trân trọng để rút ngắn khoảng cách địa lý.

Thanh Ấn cho biết, cô từng có 2 năm (2019-2021) ở Nhật Bản để học tiếng. Cuối năm 2023, với số vốn ít ỏi, cô quyết định mở một quán mì ramen tại TP.HCM. Nhờ quảng bá hiệu quả trên mạng xã hội Twitter, quán mì nhanh chóng được nhiều người biết đến và tìm tới thưởng thức. Lượng khách ngày càng đông, nhưng rồi một biến cố bất ngờ xảy ra.

Một người đăng tải thông tin trên mạng xã hội, phản ánh rằng mình bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn mì tại quán của Ấn. Không muốn tâm huyết của mình bị ảnh hưởng, Ấn chủ động tìm hiểu sự việc, thu thập bằng chứng và quyết định quay clip để minh oan cho quán. Cô đưa ra được những bằng chứng cho thấy người này cố tình nói dối, gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình.

Tình cờ, chàng trai Nhật Bản Hiroshi xem được đoạn clip và bị cuốn hút bởi sự mạnh mẽ của cô gái Việt Nam. Quá ấn tượng với Ấn, anh bắt đầu âm thầm theo dõi trang cá nhân của cô từ đầu năm 2024. Suốt thời gian đó, Hiroshi không bày tỏ hay để lại bất kỳ bình luận nào trên trang cá nhân của Thanh Ấn.

Câu chuyện tình yêu của cặp đôi trong Vợ chồng son gây chú ý.

Đến tháng 10/2024, Hiroshi lần đầu tiên đến Việt Nam. Anh tìm tới quán mì ramen của Thanh Ấn để dùng bữa, đồng thời hy vọng được gặp cô gái mà mình đã theo dõi gần một năm. Tuy nhiên, anh không gặp được, vì thời điểm đó Thanh Ấn đang bận rộn với quán rượu Nhật Bản mới mở.

Hiroshi chụp ảnh bát mì, chủ động nhắn tin cho Thanh Ấn và khen đồ ăn ngon. Từ tin nhắn đầu tiên, cả hai bắt đầu trò chuyện, hỏi thăm nhau nhiều hơn. Trong lần gặp trực tiếp, mỗi người lại có những ấn tượng riêng về đối phương. Với Thanh Ấn, Hiroshi là chàng trai có thân hình hơi mập, khuôn mặt tròn và mái tóc xoăn. Trong khi đó, Hiroshi thấy Thanh Ấn vô cùng đáng yêu và bị cô thu hút ngay từ lần đầu gặp mặt.

Sau đó, Hiroshi đặt vé máy bay khứ hồi sang TP.HCM mỗi tháng một lần, mong có thêm thời gian ở bên cô. Nhận thấy tình cảm chân thành của chàng trai Nhật Bản, Thanh Ấn quyết định cho mối quan hệ của cả hai một cơ hội. Điều này khiến Hiroshi vô cùng xúc động, sung sướng đến mức không ngừng “gào thét” trong lòng.

Hiroshi âm thầm follow trang cá nhân của Thanh Ấn, rồi sang Việt Nam để gặp cô.

Màn cầu hôn lãng mạn với 209 đóa hồng

Tháng 3/2026, Hiroshi rủ Thanh Ấn đến Phú Quốc. Dưới màn pháo hoa rực rỡ, anh quỳ xuống, trao nhẫn cùng bó hoa gồm 209 đóa hồng và ngỏ lời cầu hôn. Màn cầu hôn bất ngờ của chàng trai Nhật Bản khiến Thanh Ấn vô cùng xúc động. Đến tháng 7/2026, cặp đôi tổ chức đám cưới tại Việt Nam.

Sau đám cưới, Thanh Ấn và Hiroshi luân phiên sinh sống tại Việt Nam và Nhật Bản để duy trì công việc. Hiroshi làm quản lý khách sạn tại Nhật Bản, còn Thanh Ấn tiếp tục điều hành quán mì ramen ở TP.HCM, nơi hai người lần đầu gặp nhau.

Theo chia sẻ của cặp đôi, thời gian tới, Hiroshi dự định dành 6 tháng ở Việt Nam để làm quen với cuộc sống tại đây. Cả hai cũng sẽ lên kế hoạch cho cuộc sống hôn nhân. Cuối chương trình Vợ chồng son, Thanh Ấn gửi chồng một bức thư, bày tỏ tình yêu và khẳng định quyết định lấy anh làm chồng là lựa chọn đúng đắn. Câu chuyện tình yêu của cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ và gửi tới họ những lời chúc tốt đẹp.

(Nguồn: Vợ chồng son)