Từ 9/2/2026, người có tài khoản ngân hàng thực hiện hành vi này có thể bị phạt tới 150 triệu đồng

Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 9/2/2026, người có tài khoản ngân hàng cần lưu ý những hành vi bị nghiêm cấm để tránh nguy cơ bị xử phạt với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.

Từ ngày 9/2/2026, theo Nghị định 340/2025/NĐ-CP, người sử dụng tài khoản ngân hàng thực hiện một số hành vi vi phạm có thể bị phạt tới 150 triệu đồng theo quy định.

Câu 1: Từ ngày 9/2/2026, hành vi nào liên quan đến tài khoản ngân hàng có thể bị phạt tiền từ 100 đến 150 triệu đồng?

A. Cho người khác thuê, mượn hoặc mua bán tài khoản thanh toán trái quy định ✔

B. Không cập nhật dữ liệu sinh trắc học cá nhân theo đúng thời hạn

C. Rút tiền mặt vượt hạn mức cho phép tại các cây ATM trong một ngày

D. Chuyển tiền sai thông tin người nhận nhưng chậm trễ khai báo hỗ trợ

Giải thích:

Theo điểm a khoản 5 Điều 30 Nghị định 340/2025/NĐ-CP, cá nhân thực hiện hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn hoặc cho mượn từ 1 đến dưới 10 tài khoản thanh toán trái quy định sẽ bị phạt tiền từ 100 đến 150 triệu đồng.

Đáp án đúng là: A. Cho người khác thuê, mượn hoặc mua bán tài khoản thanh toán trái quy định

Câu 2: Mức xử phạt hành chính đối với cá nhân cho mượn hoặc mua bán từ 10 tài khoản thanh toán trở lên là bao nhiêu?

A. Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 120 triệu đồng

B. Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng

C. Phạt tiền từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng ✔

D. Phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 250 triệu đồng

Giải thích:

Theo điểm b khoản 6 Điều 30 Nghị định 340/2025/NĐ-CP, trường hợp số lượng tài khoản vi phạm từ 10 tài khoản trở lên (chưa đến mức xử lý hình sự), cá nhân vi phạm sẽ chịu khung phạt từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng.

Đáp án đúng là: C. Phạt tiền từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng

Từ ngày 9/2/2026, quy định mới về xử phạt trong lĩnh vực ngân hàng có những thay đổi đáng chú ý, trong đó một số hành vi liên quan đến tài khoản thanh toán có thể bị xử lý với mức phạt rất cao. (Ảnh: LSVN)

Câu 3: Ngoài phạt tiền, người cho mượn hoặc bán tài khoản trái phép còn chịu biện pháp khắc phục hậu quả nào?

A. Tạm dừng giao dịch ngân hàng trong 12 tháng

B. Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp ✔

C. Công khai thông tin vi phạm trên cổng thông tin

D. Phong tỏa vĩnh viễn toàn bộ tài khoản cá nhân

Giải thích:

Theo điểm a khoản 10 Điều 30 Nghị định 340/2025/NĐ-CP, người vi phạm ngoài bị phạt tiền còn bị buộc nộp vào ngân sách nhà nước toàn bộ số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm (tiền thuê, tiền hoa hồng...).

Đáp án đúng là: B. Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp

Câu 4: Mức phạt áp dụng đối với tổ chức thực hiện cùng hành vi vi phạm cho mượn hoặc mua bán tài khoản được tính thế nào?

A. Bằng đúng mức phạt áp dụng cho cá nhân

B. Gấp 1,5 lần mức phạt áp dụng cho cá nhân

C. Gấp 2 lần mức phạt áp dụng cho cá nhân ✔

D. Gấp 3 lần mức phạt áp dụng cho cá nhân

Giải thích:

Theo khoản 3 Điều 5 Nghị định 340/2025/NĐ-CP, mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 2 lần mức phạt áp dụng cho cá nhân. Do đó, tổ chức vi phạm từ 1 đến dưới 10 tài khoản sẽ bị phạt từ 200 đến 300 triệu đồng.

Đáp án đúng là: C. Gấp 2 lần mức phạt áp dụng cho cá nhân

Câu 5: Rủi ro pháp lý lớn nhất khi cho người khác mượn hoặc quản lý tài khoản ngân hàng của mình là gì?

A. Tài khoản bị lợi dụng vi phạm pháp luật và chủ tài khoản bị liên đới ✔

B. Ngân hàng tự động thu hồi toàn bộ số dư có trong tài khoản

C. Bị hạ điểm tín dụng cá nhân trên hệ thống thông tin CIC

D. Bị cấm mở tài khoản ở các ngân hàng khác trong 5 năm

Giải thích:

Tài khoản cho mượn dễ bị lợi dụng để lừa đảo, rửa tiền hoặc đánh bạc. Chủ tài khoản đứng tên vẫn phải giải trình với cơ quan chức năng, bị phạt hành chính hoặc thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có dấu hiệu đồng phạm.

Đáp án đúng là: A. Tài khoản bị lợi dụng vi phạm pháp luật và chủ tài khoản bị liên đới