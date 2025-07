Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, ngày 1/7/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định 179/2025/NĐ-CP, quy định về mức hỗ trợ cho người làm công tác chuyên trách trong các lĩnh vực chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng và an ninh mạng. Chính sách này sẽ chính thức có hiệu lực từ 15/8/2025, áp dụng trên phạm vi cả nước.

Đối tượng được hưởng hỗ trợ bao gồm cán bộ, công chức, viên chức đang đảm nhiệm vị trí chuyên trách về quản lý công nghệ thông tin, công nghệ số, chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, giao dịch điện tử và các công việc liên quan đến hoạt động số hóa. Ngoài ra, nghị định còn mở rộng đối tượng áp dụng sang lực lượng vũ trang nhân dân, bao gồm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, công an nhân dân và người làm việc trong tổ chức cơ yếu, nếu họ đang thực hiện nhiệm vụ chuyên trách về an toàn thông tin mạng, an ninh mạng và bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Mỗi cá nhân trong nhóm đối tượng nêu trên sẽ được hưởng mức hỗ trợ cố định 5.000.000 đồng mỗi tháng, bắt đầu từ ngày 15/8/2025 cho đến thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo chủ trương mới. Khoản hỗ trợ này sẽ được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng nhưng không tính để đóng hoặc hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Từ 15/8/2025: Hàng nghìn người làm công việc này được nhận thêm 5.000.000 đồng/tháng. (Nguồn: Đời sống & Pháp luật)

Báo Tuổi Trẻ Online dẫn quy định tại Điều 4 của nghị định cho biết, người đang trong thời gian nghỉ không hưởng lương từ một tháng trở lên, nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bị tạm giữ hoặc tạm đình chỉ công tác sẽ không được nhận hỗ trợ trong thời gian đó. Đồng thời, nếu không trực tiếp đảm nhiệm nhiệm vụ chuyên môn từ một tháng trở lên, người lao động cũng không nằm trong diện được chi trả.

Theo Báo Lao Động, việc tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ này sẽ do các bộ, ngành liên quan phối hợp triển khai. Cụ thể, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xác định vị trí việc làm chuyên trách về chuyển đổi số; Bộ Công an và Bộ Quốc phòng xác định đối tượng trong lực lượng vũ trang; Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện. Các cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ lập danh sách, dự toán và thực hiện chi trả theo quy định của nghị định.

Theo báo Chính phủ điện tử, Nghị định 179 không chỉ thể hiện quyết tâm của Nhà nước trong thúc đẩy chuyển đổi số mà còn là bước đi cụ thể nhằm thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực then chốt liên quan đến an ninh, công nghệ và chủ quyền mạng. Đây là một trong những chính sách có tính động viên thiết thực giữa bối cảnh Việt Nam đang tăng tốc xây dựng Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.