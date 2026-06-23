Từ 1/7, thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc theo quy trình 3 bước

Từ 1/7/2026, cán bộ thi hành án tử hình sẽ dùng 3 loại thuốc để tiến hành 3 bước tiêm với người phạm tội bị kết án tử hình. Tử tù trước khi bị tiêm thuốc độc sẽ được hưởng một số ân huệ.

Các bước thi hành án tử hình

Chính phủ mới ban hành Nghị định 203/2026/NĐ-CP quy định về thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Theo Nghị định, quy trình tiêm thuốc độc đối với người bị thi hành án tử hình được thực hiện theo các bước:

1. Chuẩn bị các điều kiện trước khi tiêm thuốc độc : Phải thực hiện đúng quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 77 Luật Thi hành án hình sự năm 2025; quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan; thuốc sử dụng cho thi hành án tử hình phải được Hội đồng thi hành án tử hình kiểm tra, mở niêm phong và lập biên bản; người bị thi hành án tử hình được cố định vào giường với tư thế nằm ngửa, bảo đảm không làm cản trở sự lưu thông máu.

2. Tiến hành tiêm thuốc độc: Cán bộ trực tiếp thi hành án tử hình chịu trách nhiệm thực hiện các bước: Tiếp nhận 3 liều thuốc từ Hội đồng thi hành án tử hình (2 liều thuốc dự phòng); xác định tĩnh mạch người bị thi hành án tử hình để thực hiện tiêm thuốc độc, trường hợp không xác định được tĩnh mạch thì báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình để yêu cầu cán bộ y tế hỗ trợ xác định tĩnh mạch.

Khi đưa kim tiêm vào tĩnh mạch đã được xác định và nối với đường ống dẫn được gắn sẵn vào máy tiêm thuốc theo quy trình: Tiêm thuốc làm mất tri giác , sau khi tiêm thuốc xong cán bộ chuyên môn thực hiện thi hành án tử hình phải tiến hành kiểm tra nếu người bị thi hành án tử hình chưa mất tri giác thì tiếp tục tiêm thuốc cho đến khi họ mất tri giác; tiêm thuốc làm liệt hệ vận động ; tiêm thuốc làm ngừng hoạt động của tim.

Sau đó, kiểm tra hoạt động tim của người bị thi hành án tử hình qua máy theo dõi điện tim. Trường hợp sau mười phút tiêm xong liều thứ nhất mà người bị thi hành án tử hình chưa chết, cán bộ kiểm tra phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình để ra lệnh tiêm liều thứ hai. Tương tự nếu chưa chết phải tiếp tục báo cáo để Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình để ra lệnh tiêm liều thứ ba.

Trường hợp tiêm hết liều thuốc thứ ba sau mười phút mà người bị thi hành án chưa chết thì Đội trưởng Đội Thi hành án tử hình phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình quyết định tạm dừng thi hành án tử hình.

Ảnh minh họa.

3. Kết thúc tiêm thuốc độc: Theo lệnh của Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình, bác sĩ pháp y tiến hành kiểm tra, xác định tình trạng của người đã bị thi hành án tử hình và báo cáo kết quả cho Hội đồng thi hành án tử hình.

Sau khi bác sĩ pháp y kết luận người đã bị thi hành án tử hình đã chết, theo lệnh của Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình, cán bộ thi hành án tử hình rút kim tiêm, đường ống dẫn ra khỏi người đã bị thi hành án tử hình.

Hội đồng thi hành án tử hình lập biên bản theo quy định về việc người bị thi hành án tử hình đã chết.

Những ân huệ dành cho tử tù trước khi thi hành án

Đối với thuốc tiêm tử hình, Nghị định quy định rõ thuốc phải được Hội đồng thi hành án kiểm tra, mở niêm phong và lập biên bản.

Thuốc sử dụng cho thi hành án tử hình do Bộ Y tế cấp theo đề nghị của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Thuốc được bảo quản theo điều kiện ghi trên nhãn liều thuốc, hướng dẫn của đơn vị cung cấp.

Nghị định nêu, Cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh sẽ tham gia Hội đồng thi hành án tử hình. Thành lập đội thi hành án tử hình để làm nhiệm vụ gồm đội trưởng, bác sĩ pháp y và các tổ áp giải, xác định tĩnh mạch, pha thuốc, ấn nút, điều khiển máy tiêm thuốc. Cơ quan này sẽ tiếp nhận người bị thi hành án tử hình do trại tạm giam bàn giao để áp giải đến địa điểm.

Trại tạm giam chịu trách nhiệm tổ chức cho người chấp hành án tử hình ăn, uống bằng 5 lần tiêu chuẩn của ngày Lễ, Tết quy định với người bị tạm giam. Sau đó cho tử tù viết thư, ghi âm lời nói gửi lại gia đình của họ. Giấy tờ, đồ vật, tài sản, tiền mà tử tù để lại trại tạm giam phải bàn giao cho gia đình hoặc người đại diện hợp pháp của họ.