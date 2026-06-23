Người phụ nữ bán rau bị xịt nước, chảy máu mắt ở Phú Thọ: Con trai lên tiếng, mong làm rõ trách nhiệm

Theo chia sẻ từ phía gia đình, bà Q. bị tổn thương vùng mắt do áp lực mạnh từ tia nước và đã phải khâu mí mắt.

Những thông tin xung quanh người phụ nữ bán rau Nguyễn Thị Q. (63 tuổi, ở xã Kim Anh, Hà Nội) bị xịt nước cao áp vào mắt ở gần cổng chợ Xuân Hòa (phường Xuân Hoà, Phú Thọ) đang là tâm điểm chú ý trong dư luận.

Hôm nay (23/6), thông tin trên VOV.vn, anh Long - con trai bà Q., cho biết mẹ anh bị tổn thương vùng mắt do áp lực mạnh từ tia nước và đã phải khâu mí mắt. Hiện các bác sĩ đang tiếp tục thực hiện các xét nghiệm, chụp chiếu chuyên sâu nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng đối với thị lực.

Theo phía gia đình, sau vụ việc, bà Q. vẫn còn hoảng loạn về tinh thần, sức khỏe bị ảnh hưởng đáng kể. Vùng mắt bị tổn thương đã được khâu 5 mũi và hiện chưa thể mở mắt bình thường.

Gia đình nạn nhân mong muốn các cơ quan chức năng sớm hoàn tất quá trình xác minh, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan và xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người bị hại.

Người chứng kiến ghi lại diễn biến sự việc. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ ngồi bán rau ở gần cổng chợ Xuân Hòa (phường Xuân Hoà, Phú Thọ) bị thương, máu chảy đầy mặt.

Người quay cho biết một bà bán rau ven đường bị chủ cửa hàng hải sản đối diện dùng vòi xịt tăng áp phun nước vào mặt, khiến nạn nhân bị chảy máu mắt. Sự việc nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trong dư luận với hơn 2 triệu lượt xem, cùng hàng nghìn bình luận.

Nắm bắt được thông tin, công an phường Xuân Hòa (Phú Thọ) cùng Ban quản lý chợ nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ các bên liên quan. Theo đó vào, khoảng 7h30' sáng 22/6, do tranh chấp chỗ ngồi bán hàng, tại khu vực cửa hàng hải sản Phương Thúy xảy ra xô xát, đánh nhau giữa bà Nguyễn Thị Q. (63 tuổi, ở xã Kim Anh, Hà Nội) với hai mẹ con chủ cửa hàng hải sản Phương Thúy là bà Nguyễn Thị Thúy (43 tuổi) cùng mẹ đẻ Nguyễn Thị Tiến (67 tuổi, cùng ở phường Xuân Hòa).

Vụ việc khiến bà Q. bị thương ở 2 mắt, sưng phù nề, bị rỉ máu ở mắt trái và tay bị thương do bị Thúy cùng bà Tiến dùng vòi xịt tăng áp phun nước gây ra.

Thông tin trên Dân Trí, ông Đào Anh Dũng - Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa (Phú Thọ) cho biết cơ quan chức năng cũng đang xem xét giấy phép đăng ký hoạt động kinh doanh của cửa hàng hải sản này. Được biết, bà Q. cư trú trên địa bàn Sóc Sơn (Hà Nội) và sang phường Xuân Hòa buôn bán.