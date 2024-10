Truy tìm Dương Tiến Hưởng, Nguyễn Hồng Mạnh

Công an TP Hà Nội mới đây cho biết Công an quận Thanh Xuân đang xác minh đơn tố giác Dương Tiến Hưởng (SN: 1977; HKTT: ngõ 89 Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, theo đơn trình báo, vào năm 2023, Dương Tiến Hưởng có dùng tên Dương Nhật Vượng để sử dụng sản phẩm chăm sóc sức khỏe của chị T (SN 1972; HKTT: Thanh Xuân, Hà Nội). Đối tượng đã lấy 15 chai gel (mỗi chai trị giá 3,5 triệu đồng) để sử dụng rồi viết biên bản xác nhận nợ cho chị T, ký xác nhận người vay hàng tên là Dương Nhật Vượng và hứa hẹn sẽ hoàn trả lại đầy đủ số tiền. Tuy nhiên đến hẹn, đối tượng vẫn không hoàn trả lại tiền cho chị T. Qua xác minh, hiện không rõ Dương Tiến Hưởng đang ở đâu. Để phục vụ điều tra, Công an quận Thanh Xuân quyết định truy tìm đối tượng trong hình ảnh kèm theo.

Đối tượng Dương Tiến Hưởng - Ảnh: CA TP Hà Nội

Ai biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân (SĐT: 0966111395), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

Cùng ngày, Công an quận Long Biên cũng cho biết đang xác minh đơn tố giác Nguyễn Hồng Mạnh (SN 1981; trú tại: Tổ 14 Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Hồng Mạnh - Ảnh: CA TP Hà Nội

Theo đơn trình báo, đối tượng Mạnh đã lừa bà K (SN 1966, HKTT: Long Biên, Hà Nội) ký vào hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng mảnh đất để vay số tiền 900 triệu đồng. Qua xác minh, Công an quận Long Biên xác định hiện Nguyễn Hồng Mạnh không có ở tại nơi cư trú và không rõ đang ở đâu. Để phục vụ điều tra, Công an quận Long Biên quyết định truy tìm đối tượng Nguyễn Hồng Mạnh. Ai biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên (Đồng chí Vũ Đình Hưng, SĐT: 0906.050.266).