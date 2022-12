Truy tìm đối tượng trong đường dây mua bán trẻ sơ sinh quy mô lớn ở Bình Dương

Ngày 26/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương thông báo truy tìm đối tượng liên quan đến vụ án "Mua bán người dưới 16 tuổi và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" do Nguyễn Thị Ngọc Như cùng đồng bọn thực hiện.

Theo đó, quá trình điều tra, Cơ quan công an thông báo truy tìm đối tượng tên Phạm Thị Hương (SN 1999 quê Thanh Hóa, thường trú tại tỉnh Đắk Lắk).

Chân dung đối tượng đang bị truy tìm Ảnh: Công an cung cấp

Theo Công an tỉnh Bình Dương, Phạm Thị Hương là đối tượng có liên quan trong vụ án nêu trên, cơ quan, tổ chức, cá nhân thấy đối tượng báo ngay cho công an để phối hợp xử lý.

Công an bắt quả tang đối tượng mua bán trẻ sơ sinh

Trước đó Tiền Phong đã đưa tin, vụ án mua bán trẻ sơ sinh quy mô lớn được Công an tỉnh Bình Dương xác lập chuyên án. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 bị can có liên quan về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Làm giả, sử dụng tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức”.

Đồng thời củng cố để khởi tố đối với hơn 16 đối tượng có liên quan như người mua trẻ sơ sinh, sử dụng giấy tờ giả để hợp thức hóa nguồn gốc các bé.