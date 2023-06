Trường học ra mắt kênh nội dung số đầu tiên cho trẻ em Việt Nam

Mang tên “We Are The World”, đây là một dự án phi lợi nhuận được Hệ thống The Dewey Schools xây dựng, với sự cố vấn của nhà báo, đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng.

Với “We Are The World”, học sinh trong và ngoài The Dewey Schools có cơ hội tham gia vào các chương trình với vai trò là nhà sản xuất, biên tập nội dung, được thể hiện và nói lên tiếng nói của chính mình.

Điểm đặc biệt của chương trình này là do trẻ em lên ý tưởng, biên tập nội dung và thể hiện. Thông tin vì trẻ em, phản ánh qua góc nhìn của trẻ em; là cầu nối gắn kết giữa trẻ em - gia đình - nhà trường - cộng đồng.

Kỳ vọng phát sóng hàng ngày, chương trình có các nội dung: W-news, W-Talk, W-Face, W-View, W-Challenges, W-Quizz, W-Series.

Với “We Are The World”, học sinh được tham gia vào quá trình sản xuất chuyên nghiệp.

W-news gồm các thông tin văn hóa, xã hội, thể thao, giải trí,... của Việt Nam và trên toàn thế giới được trẻ em quan tâm. Đội phóng viên nhí W là nhân sự chính thực hiện (lựa chọn tin tức được quan tâm, viết kịch bản, thực hiện phỏng vấn và hình ảnh minh họa cho tin tức). Có chứng nhận “Phóng viên nhí tài năng” dành cho các học sinh có đóng góp trong chuyên mục.

W-Talk là chuyên mục lắng nghe trẻ em nói. Học sinh tham gia chia sẻ những câu chuyện khác nhau về cùng một chủ đề, khuyến khích mỗi học sinh nói lên quan điểm, góc nhìn của riêng mình.

W-Face là minigame thể hiện tài năng, cá tính của mỗi học sinh. Mỗi tuần chương trình sẽ đón nhận các video thể hiện tài năng đa lĩnh vực do học sinh gửi về; từ đó nhóm biên tập nhí W-Face tiến hành lựa chọn, kết nối các tiết mục tạo thành nội dung hoàn chỉnh. Chương trình tổ chức voting thông qua lượt xem trên kênh YouTube We are the world.

W-View là cuộc thi video thể hiện khả năng cảm nhận, hiểu và chia sẻ về những sản phẩm mang giá trị tinh thần, văn hóa, vật chất… “Reviewer nhí ở khắp nơi đều có thể tham gia bằng cách tự ghi hình sản phẩm/địa điểm/sự kiện mình quan tâm, nêu lên đánh giá dựa trên quan điểm cá nhân và gửi về chương trình. Chương trình tổ chức voting thông qua lượt xem trên kênh YouTube We are the world.

W-Quizz - gameshow kiến thức đầu tiên do trẻ em thực hiện. Nhà sản xuất W-Quizz mỗi tuần sẽ đưa ra toàn bộ câu hỏi tương ứng với 3 vòng thi. Người chiến thắng là người trả lời đúng nhiều nhất và nhanh nhất các câu hỏi của chương trình. Thí sinh chiến thắng tuần sẽ tiếp tục thi đấu với những thí sinh tiềm năng khác. Giải thưởng được trao nhất tuần, nhất tháng, nhất quý và nhất năm.

Học sinh được nhà báo, đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng hướng dẫn trong quá trình sáng tạo nội dung.

Một trong những yếu tố đặc biệt của Dự án “We are the world” là tôn trọng tiếng nói và quan điểm cá nhân của trẻ em. Trong quá trình sản xuất chuyên nghiệp của Dự án, trẻ em không chỉ là người nghe, người xem mà còn là người tham gia trực tiếp vào toàn bộ quá trình sáng tạo nội dung; từ viết kịch bản, biên tập, lồng tiếng, diễn xuất, quay dựng...

Việc tham gia vào quá trình sản xuất chuyên nghiệp giúp học sinh phát triển kỹ năng giao tiếp, teamwork và tự tin thể hiện mình trước công chúng. Hơn nữa, các em còn được khám phá, phát triển những sở thích và năng lực cá nhân, từ đó giúp xác định hướng đi và mục tiêu trong tương lai.