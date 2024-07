Trường ĐH FPT tiếp tục đạt chứng nhận Kiểm định chất lượng

Chứng nhận này có giá trị đến hết ngày 9/7/2029, khẳng định sự nỗ lực không ngừng nghỉ của nhà trường trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và đảm bảo tiêu chuẩn giáo dục cao nhất.

Theo quyết định của Trung tâm CEA – SAIGON, Trường ĐH FPT đã xuất sắc đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, với điểm trung bình của các tiêu chuẩn trong từng lĩnh vực như sau: Lĩnh vực Đảm bảo chất lượng về chiến lược; Lĩnh vực Đảm bảo chất lượng về hệ thống; Lĩnh vực Đảm bảo chất lượng về thực hiện chức năng; Lĩnh vực Kết quả hoạt động.

Kết quả kiểm định này được đánh giá cao hơn so với chu kỳ trước (năm 2019) và so với mặt bằng chung các trường đã đạt chứng nhận kiểm định cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là một minh chứng rõ ràng cho sự cam kết và cống hiến của Trường ĐH FPT trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Trước đó, từ ngày 25/3 đến ngày 31/3/2024, Trung tâm CEA – SAIGON đã tiến hành khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục tại trụ sở chính của Trường tại Hà Nội và các phân hiệu tại Đà Nẵng, TP. HCM, Cần Thơ, và Quy Nhơn. Kết quả khảo sát đã khẳng định vị thế và uy tín của Trường ĐH FPT trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Ngày 12/6, Trường Đại học FPT ghi dấu ấn tại bảng xếp hạng đại học toàn cầu về phát triển bền vững THE Impact Rankings với ba mục tiêu đạt thứ hạng 101-200 gồm SDG 4, SDG 11, SDG 16. Thông tin thăng hạng chung, Trường Đại học FPT chính thức lên thứ hạng 401-600 trên bảng xếp hạng đại học toàn cầu THE Impact Rankings. Điều này được công bố tại The Global Sustainable Development Congress - Hội nghị Phát triển Bền vững Toàn cầu diễn ra từ ngày 10 - 13/6/2024 tại Thái Lan với sự tham dự của 3000+ đại biểu là các nhà lãnh đạo, nhà giáo dục,... Được biết, năm 2024 có 2152 trường tham gia xếp hạng THE Impact Rankings đến từ 125 quốc gia.

Cũng trong năm 2024, ngày 26/2, chương trình đào tạo khối ngành Công nghệ Thông tin – trường Đại học FPT đã đạt tiêu chuẩn kiểm định quốc tế AQAS. Sinh viên trường Đại học FPT khi học chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định AQAS sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi trong việc tham gia các chương trình trao đổi sinh viên tại các trường đại học quốc tế được tổ chức AQAS kiểm định. Hơn nữa, việc chuyển đổi tín chỉ cũng sẽ dễ dàng hơn do các chương trình đã đều đạt chuẩn kiểm định AQAS. Ngoài ra, sinh viên trường Đại học FPT sau khi tốt nghiệp từ những chương trình đào tạo này, kết hợp cùng năng lực cạnh tranh toàn cầu đã được rèn dũa sẽ có nhiều lợi thế và cơ hội hơn trong việc làm tại các nước Châu Âu và trên cả thế giới.

AQAS là tổ chức kiểm định uy tín được công nhận bởi Hội đồng Kiểm định Đức, thuộc Hiệp hội đảm bảo chất lượng Châu Âu – ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education). Tháng 9/2022, AQAS là một trong năm tổ chức kiểm định quốc tế được Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam chính thức công nhận hoạt động tại Việt Nam. Tính đến hiện nay, trường Đại học FPT là trường thứ hai tại Việt Nam có chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định AQAS.

18 năm hình thành và phát triển, trường Đại học FPT nỗ lực đem lại những trải nghiệm học tập đa dạng và phong phú cho người học. Theo đó, trường đã định hướng theo các tiêu chuẩn, kiểm định và chương trình đào tạo trong và ngoài nước. Từ đó, trang bị đầy đủ trải nghiệm quốc tế, trải nghiệm công nghệ và trải nghiệm thành công, giúp sinh viên nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa. Trường cũng dành tặng nhiều suất học bổng và chương trình tín dụng giúp sinh viên được học tập và phát triển năng lực./.