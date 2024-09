Trước mắt hỗ trợ khoảng 100 tỷ đồng cho mỗi địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng để khắc phục hậu quả bão số 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp tới thăm một cơ sở kinh doanh bị ảnh hưởng của bão số 3 tại TP. Hạ Long, Quảng Ninh - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại hội nghị sáng ngày 8/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo trước mắt hỗ trợ khoảng 100 tỷ đồng cho mỗi địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng để khắc phục hậu quả bão.

Chiều 8/9, Thủ tướng đi kiểm tra tình hình thiệt hại, chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại Quảng Ninh và Hải Phòng – nơi bão đổ bộ với sức gió mạnh nhất, gây nhiều thiệt hại nhất theo thống kê tới sáng 8/9.

Thủ tướng đã thăm hỏi người dân về các thiệt hại và động viên các lực lượng Quân đội, Công an, thanh niên, công nhân môi trường đô thị đang làm nhiệm vụ dọn dẹp sau bão.

Bão số 3 (bão Yagi) là cơn bão rất đặc biệt, bão hình thành phía đông của Philippines nhưng mạnh lên thành siêu bão trên Biển Đông và là cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông trong vòng 30 năm qua.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17; khi đổ bộ vào đất liền Quảng Ninh - Hải Phòng với sức gió mạnh nhất cấp 13-14, giật cấp 16-17.

Quảng Ninh và Hải Phòng đã cùng các lực lượng quán triệt, thực hiện nghiêm túc 3 công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Quảng Ninh đã sơ tán 3.460 người; Hải Phòng sơ tán 23.581 người trên lồng bè, chòi canh nuôi thuỷ sản, trong các nhà yếu đến nơi an toàn.

Thống kê sơ bộ, Quảng Ninh đã có 3 người chết, Hải Phòng 1 người chết. Trong số khoảng 200 người bị thương do bão thì Quảng Ninh có 157 người, Hải Phòng 13 người. 25 tàu xi măng và gỗ loại nhỏ bị chìm tại nơi neo đậu ở Quảng Ninh. Quảng Ninh, Hải Phòng cùng các tỉnh Thái Bình, Hải Dương, Hà Nội bị mất điện, mất liên lạc trên diện rộng,

Về nông nghiệp, trong 121.500ha lúa và hoa màu bị ngập, hư hại thì Hải Phòng có 6.750ha. Trên 1.000 lồng bè nuôi trồng thuỷ sản bị hư hỏng, cuốn trôi chủ yếu ở Quảng Ninh…

Bên cạnh đó, để khắc phục hậu quả của bão số 3, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 8/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất tại 2 tỉnh Sơn La, Điện Biên.

Theo đó, hỗ trợ 20 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2024 cho 2 địa phương để hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống ngay sau mưa lũ (Sơn La 10 tỷ đồng, Điện Biên 10 tỷ đồng) như đề nghị của Bộ Tài chính.

Đây là 2 tỉnh do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2,3 đã có mưa to đến rất to, làm lũ quét, lũ ống làm thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Hiện, 2 địa phương này cũng đang tập trung triển khai các biện pháp ứng phó, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.