Trước khi trở thành "NTK quý tộc", Thái Công từng khởi nghiệp bằng nghề "độc lạ" này

Với những người đam mê nghệ thuật, kiến trúc, cái tên Quách Thái Công có lẽ không còn quá xa lạ. Ông là nhà thiết kế nội thất người Đức gốc Việt, chủ sở hữu của công ty thiết kế Thái Công Interior Design.

NTK Thái Công nổi danh là người chuyên thiết kế nội thất cho giới nhà giàu, truyền bá phong cách sống thượng lưu, đúng với mục tiêu “phục vụ 10% của 1% người giàu ở Việt Nam”.

Chẳng hạn mới đây, nam doanh nhân này tuyên bố, ông là người đầu tiên bán đồ super luxury (siêu cao cấp) trên TikTok Shop.

CĐM phát choáng trước giá thành của các vật dụng trên Thái Công TV

Quả đúng như vậy, cộng đồng mạng được phen "náo loạn" trước kênh "Thái Công TV" khi rao bán các vật dụng nội thất trong nhà với giá "cắt cổ". Chẳng hạn, một chiếc bình hoa màu xanh nhìn khá đơn giản có giá hơn 235 triệu đồng, dụng cụ gắp đá có giá khoảng 10 triệu đồng, hộp đựng khăn giấy hơn 31 triệu đồng, xô đựng đá 70,3 triệu đồng, nến thơm cũng có giá dao động 3 triệu đồng đến hơn 20 triệu đồng,...

Dù nổi tiếng với lối sống sang trọng, xa xỉ, sở hữu những bộ quần áo phụ kiện đắt tiền, song ít ai biết trước khi thành danh và được biết đến với tư cách là một nhà thiết kế nội thất, Quách Thái Công cũng từng phải khởi nghiệp bằng nhiều ngành nghề để kiếm sống.

Từ ảo thuật gia đến nhà thiết kế quý tộc

Năm 2020, trong một bài phỏng vấn, NTK Thái Công từng chia sẻ thời điểm còn ở Việt Nam, gia đình ông làm nghề sản xuất dầu gội và keo xịt tóc, mang thương hiệu Lê Lan 999. Tới năm 1975 thì gia đình không còn làm nghề nữa và tới năm 1981 thì ông cùng gia đình bắt đầu qua Đức.

Tới đó, công việc ông hoàn toàn tự lập. Thậm chí, chiếc xe đầu tiên mà ông mua cũng từ tiền của bản thân.

Năm 15 tuổi, Thái Công đã bắt đầu hành nghề ảo thuật ở khắp chương trình lớn nhỏ. Từ những buổi tiệc có cả nghìn người tham dự cho đến các bữa tiệc nhỏ như sinh nhật, đám cưới, Thái Công đều tới diễn. Công việc này vừa giúp ông có thu nhập để sắm sửa đồ đạc, vừa giúp ông gặt hái được cả những giải thưởng khác nhau.

NTK Thái Công từng làm ảo thuật gia, stylist và nhiếp ảnh gia - Ảnh: THÁI CÔNG

Sau này, Quách Thái Công tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế thời trang tại một trường đại học ở Hamburg, Đức. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp, ông đã có thời gian dài gắn bó với công việc stylist và nhiếp ảnh gia.

Khi còn là stylist và nhiếp ảnh gia cho các tạp chí thời trang, Thái Công có một phòng nhỏ được trang trí và sắp xếp độc đáo, tình cờ thu hút sự chú ý của một khách hàng bên Đức. Sau đó, thay vì mua ảnh của Thái Công, vị khách hàng này đã thuê ông về sắp xếp lại đồ đạc trong phòng.

Cảm thấy hài lòng với cách sắp xếp và bài trí của Thái Công, vị khách hàng đó đã thuê nhà thiết kế này sắp xếp lại toàn bộ căn nhà và khuyên ông nên thử sức với lĩnh vực thiết kế nội thất. Đó có thể là một trong những cơ duyên đưa Thái Công từ một stylist và nhiếp ảnh gia chuyển qua nhà thiết kế nội thất.

Chia sẻ về bước ngoặt này, Thái Công cho biết: "Là do nghề chọn mình chứ mình không chọn nghề"

Sau này, khi đã thành danh, Thái Công vẫn ví von công việc thiết kế nội thất giống như làm ảo thuật. "Nhà thiết kế còn phải biết biến hóa bằng niềm đam mê và cảm xúc riêng để thu hút người khác vào thế giới riêng của mình. Thiết kế và ảo thuật tuy hai mà một. Nếu chỉ chú trọng kỹ thuật không thôi thì sẽ khó thành công", Thái Công nhấn mạnh.

Quách Thái Công từng đạt được nhiều giải thưởng như Infinity Award do Hội đồng ICP ở New York, Mỹ; Sư Tử Vàng ở Cannes, Pháp và giải Đồng do Hội đồng ADC ở Đức vinh danh. Cuối năm 2012, Quách Thái Công trở về Việt Nam mở rộng công việc kinh doanh với mong muốn góp sức cho sự phát triển của ngành thiết kế nội thất tại quê nhà.

Những quan điểm gây tranh cãi của NTK Thái Công

Hồi tháng 12/2021, trong clip giới thiệu nhà với vợ chồng đại gia Quận 7 - Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc Vũ, Thái Công đã nói rằng: "Cái toilet mà còn để bên cạnh bồn tắm thì làm sao hiểu được phong cách sống".

Ngay lập tức, quan điểm của ông đã khiến dân mạng bùng lên một cuộc tranh luận sôi nổi.

Một bên không đồng tình với ý kiến trên. Họ cho rằng toilet chung trong nhà tắm là chuyện bình thường và nó hợp lý. Bên cạnh đó cư dân mạng còn phản đối quan điểm của Thái Công vì vị trí bồn tắm và toilet không thể hiện một người có hiểu phong cách sống hay không.

Một số người lại đồng tình với quan điểm của NTK khi cho rằng đây là bồn tắm chứ không nhà tắm. Nằm ngâm bồn với ly rượu vang mà bên cạnh là bồn cầu thì không có phong cách sống.

NTK Thái Công sẽ đi về nếu đến nhà ai đó mà bắt cởi giày

Tháng 4/2022, NTK Thái Công đã chia sẻ một đoạn video ghi lại một buổi nói chuyện của ông với fan và anti fan để giải đáp mọi thắc mắc. Theo đó, 8 người được Thái Công mời đến để ghi hình và hỏi đáp không tiết lộ mình là fan hay anti fan.

Trong cuộc thảo luận đó, ông có một tuyên bố "cực gắt" về chuyện đi du lịch. Theo đó ông cho rằng nếu đi máy bay, ít nhất phải đi hạng thương gia hoặc hạng nhất không thì thôi. "Nếu không tiền thì anh không đi, anh ở nhà. Vì anh biết đi du lịch hạng rẻ tiền rất mệt mỏi, từ việc phải tự check-in, ra xếp hàng… rồi bay qua New York phải đổi vé, chờ đợi 4 - 5 tiếng đồng hồ quá mệt mỏi".

Tháng 12/2023 vừa qua, quan niệm về việc cởi giày của Thái Công khi vào nhà một lần nữa lại gây tranh cãi. NTK Thái Công cho hay, việc cởi giày khi lên tàu là ngoại lệ của ông, ngoài ra, thông thường nếu vào nhà ai đó mà phải cởi giày, nam nhà thiết kế sẽ chọn cách bỏ về: "Tôi rất kỵ đi đến đâu mà bắt cởi giày nhưng lên du thuyền thì cởi giày là phong tục bình thường... Còn nếu ai mời Thái Công về nhà mà bắt phải cởi giày thì Thái Công sẽ đi về".

