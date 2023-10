Trước khi huỷ theo dõi Thuỳ Tiên, Phó Chủ tịch Miss Grand và nàng hậu từng có mối quan hệ thân thiết thế nào?

Vào tối 5/10, cư dân mạng xôn xao, bất ngờ khi phát hiện bà Teresa - Phó chủ tịch cuộc thi Miss Grand International bất ngờ huỷ theo dõi Thuỳ Tiên trên Instagram. Không chỉ bà Teresa Chaivisut, ngay cả trang Instagram Miss Grand International cũng được phát hiện đã huỷ theo dõi trang cá nhân của Thuỳ Tiên. Động thái này của phía Miss Grand International khiến cộng đồng fan sắc đẹp hoang mang.

Trước đó, ông Nawat - Chủ tịch cuộc thi Miss Grand International đã từng thực hiện hành động này với Thùy Tiên vì cô đã xóa bỏ danh hiệu của mình trên Instagram. Sau đó, người đẹp đã đưa ra lời giải thích và gửi lời xin lỗi đến ông Nawat. Tuy nhiên, Chủ tịch của Miss Grand International không theo dõi lại Thùy Tiên.

Cộng đồng mạng xôn xao khi phát hiện bà Teresa - phó chủ tịch Miss Grand International đã bỏ theo dõi Hoa hậu Thùy Tiên trên Instagram

Trang chủ của cuộc thi này cũng có động thái tương tự với người đẹp sinh năm 1998

Sau khi giành ngôi vị Hoa hậu của cuộc thi Miss Grand International 2021, Thùy Tiên đã có mối quan hệ vô cùng thân thiết với bà Teresa. Nàng hậu từng chia sẻ bà Teresa - Phó chủ tịch Miss Grand International chính là người luôn trò chuyện, tâm sự và quan tâm đến sức khỏe của cô xuyên suốt quá trình thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi. Cả hai luôn xuất hiện chung, thể hiện mối quan hệ gắn bó, tình cảm khăng khít như người thân trong gia đình.

Trên trang cá nhân, Phó chủ tịch Miss Grand International - bà Tesera đã từng viết tâm thư gửi đến Thùy Tiên trước khi kết thúc nhiệm kỳ, vừa xúc động vừa xen lẫn niềm tự hào: "Mẹ luôn biết rằng con có điều gì đó đặc biệt và đã chứng minh được rằng mình là một 'nàng tiên' thực sự. Con là người đầu tiên mang vương miện Hoa hậu Hòa bình Quốc tế về cho đất nước Việt Nam. Đây là một trong những nhiệm kỳ tuyệt vời nhất trong lịch sử Hoa hậu Hòa bình Quốc tế vì đã tạo ra được những giá trị lớn cho xã hội. Với tư cách là phó Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, xin cảm ơn con".

Hoa hậu Thuỳ Tiên và bà Teresa có mối quan hệ thân thiết từ sau khi người đẹp đăng quang

Phó chủ tịch Miss Grand International không ngại "lăn xả" để chụp những bức hình đẹp cho cô

Trước đó, bà Teresa còn thường xuyên tương tác với nàng hậu sinh năm 1998 trên mạng xã hội

Khi trả lời phỏng vấn đài truyền hình Indonesia cùng nàng hậu trước thềm kết thúc nhiệm kỳ, bà Teresa cũng dành nhiều lời khen ngợi: "Cô ấy đã làm rất nhiều cho Miss Grand International. Và chúng tôi không khỏi tự hào khi xem cô ấy như một nữ hoàng. Tôi thấy nhiều điều hay ở cô ấy từ trước khi thành Hoa hậu. Tôi cảm giác đã chọn đúng và cô ấy luôn tỏa sáng như một viên kim cương, vượt sức tưởng tượng của tôi. Tôi rất hạnh phúc cho Tiên".

Bà Teresa từng dành nhiều lời khen ngợi cho tính cách, cách làm việc chuyên nghiệp của nàng hậu 9x

Khi trả lời phỏng vấn đài truyền hình Indonesia cùng nàng hậu trước thềm kết thúc nhiệm kỳ, bà Teresa cũng bày tỏ sự hài lòng, tự hào với Thuỳ Tiên

Trong dịp đặc biệt mừng sinh nhật tuổi 25 của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên, bà Teresa cũng đăng tải hình ảnh chụp chung và gửi lời chúc tới cô. Bà Teresa nhắn nhủ: "Happy Birthday. Wishing you all the very best. See you in Vietnam" (Tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật. Chúc em tất cả những điều tốt đẹp nhất. Hẹn gặp lại em ở Việt Nam). Khi bà Teresa tới Việt Nam, Hoa hậu Thuỳ Tiên cũng cùng đi ăn tối và trò chuyện vui vẻ. Ngoài ra, Phó chủ tịch Miss Grand International còn ghim hình cô trên trang cá nhân của mình.

Cả hai từng thoải mái thể hiện tình cảm thân thiết