Trước giờ diễn ra siêu nhạc hội có sự xuất hiện của Maroon5, giới trẻ cùng TH sẵn sàng đón loạt trải nghiệm cực đỉnh!

Hãy cùng TH true TEA trải nghiệm trọn vẹn Wake Up Festival - siêu lễ hội vui chơi giải trí đình đám diễn ra tại Phú Quốc United Center. Dòng sản phẩm trà tự nhiên TH true TEA gồm Trà xanh vị chanh tự nhiên và Trà Ô long tự nhiên, với nguyên liệu được tuyển chọn dựa trên các quy chuẩn khắt khe về chất lượng đầu vào, đảm bảo tiêu chuẩn sản xuất Vietgap. Kết hợp các giống trà quý được trồng tại cao nguyên Hà Giang và Sơn La cùng nguồn nước ngầm núi lửa triệu năm tại Núi Tiên – Nghệ An, sản phẩm có hương vị tươi mát đặc trưng, mang lại cảm giác đã khát, sảng khoái và nhiều lợi ích cho sức khỏe. Sản phẩm được công bố bởi Công ty Cổ phần Sữa TH Địa chỉ: Xóm Bình Nghĩa, xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An