Trúng số 32 tỷ đồng, nữ hộ sinh vẫn sống giản dị và tiếp tục công việc của mình suốt 10 năm

Câu chuyện về người phụ nữ may mắn trúng giải độc đắc trị giá 1 triệu bảng Anh (tương đương 32.5 tỷ đồng) từ xổ số EuroMillions cách đây hơn 10 năm là minh chứng rõ nét cho việc tiền bạc không làm thay đổi đam mê. Vào thời điểm đó, bà Breen đang làm việc tại Bệnh viện Hoàng gia Albert Edward (Royal Albert Edward Infirmary, Wigan, Anh) và bất ngờ nhận được thông báo trúng thưởng qua email khi đang nghỉ trưa.

Mặc dù có thể tận hưởng cuộc sống sung túc với những chuyến du lịch xa xỉ đến Dubai, St Lucia và Mauritius, bà Breen vẫn lựa chọn tiếp tục cống hiến cho Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS). Nữ hộ sinh cho biết, giải thưởng này đến vào thời điểm hoàn hảo, giúp cô cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Cô Breen chia sẻ: "Giải thưởng đến với tôi vào thời điểm tuyệt vời nhất. Nó cho phép tôi giảm giờ làm, mang lại sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống."

Giờ đây, bà mẹ một con chỉ làm việc bán thời gian, dành nhiều thời gian hơn để đồng hành cùng con gái trong các hoạt động vui chơi thay vì phải vùi đầu vào công việc. "Chúng tôi đã có những kỳ nghỉ tuyệt vời nhưng luôn cố gắng giữ đôi chân trên mặt đất. Tôi nghĩ rằng việc tiếp tục làm việc thực sự giúp tôi làm được điều đó." - Cô Breen cho biết.

Không chỉ vậy, cô Breen còn muốn tiếp tục làm việc để trở thành tấm gương cho con gái, người khi đó mới 11 tuổi. "Vũ trụ đã ban tặng cho tôi một điều gì đó thật đáng kinh ngạc nhưng bạn không thể coi đó là điều hiển nhiên. Không phải ai cũng may mắn như vậy." - Cô nói.

Dù sở hữu khối tài sản đáng mơ ước, nữ hộ sinh vẫn giữ lối sống giản dị. Cô Breen vẫn sống trong ngôi nhà đã mua trước khi trúng số và di chuyển bằng chiếc xe BMW X3 vì cần không gian để đồ. Điều thú vị là hầu hết các bà mẹ mà cô Breen chăm sóc đều không biết rằng họ đang được một triệu phú hỗ trợ. "Tôi không giới thiệu bản thân và nói: 'Ồ, nhân tiện thì tôi đã trúng 1 triệu bảng cách đây 10 năm.' Phần lớn mọi người đều không biết và đó là cách tôi thích." - Cô chia sẻ.

Món đồ đầu tiên mà cô Breen tự thưởng cho bản thân sau khi trúng số là một đôi giày Jimmy Choos. "Tôi đã suýt khóc khi thanh toán cho chúng ở Selfridges vì tôi không thể tin được rằng mình thực sự có khả năng mua món đồ này và tôi có tiền để làm điều đó. Nó thật choáng ngợp. Giờ đây, bộ sưu tập của tôi đã lớn hơn một chút và tôi cũng không còn khóc nhiều như trước nữa!" - Cô Breen vui vẻ kể lại.

Nhân kỷ niệm 10 năm ngày trúng số, cô Breen đã quyết định chung tay cùng tổ chức từ thiện The Baby Room (Wigan, Anh) - nơi cung cấp nhu yếu phẩm cho các gia đình mới sinh con. Cô Breen cho biết: "Chúng ta đều biết rằng cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đã diễn ra trong một thời gian khá dài và việc nuôi con không hề rẻ. Không phải ai cũng đủ may mắn để có thể thoải mái chi tiêu cho tất cả các thiết bị cần thiết, để đảm bảo em bé có nơi ngủ an toàn vào ban đêm, hoặc có thiết bị tiệt trùng để đảm bảo bình sữa và núm vú giả luôn sạch sẽ nếu họ chọn cách cho con bú bình."

Bà Alison Wakefield - người sáng lập ngân hàng đồ trẻ em vào năm 2022 sau khi sinh con út cho biết: "Nếu không có sự hỗ trợ, sẽ có những em bé phải ngủ trên sàn nhà, chúng sẽ không có không gian an toàn. Sẽ có những đứa trẻ phải mặc tã nhiều hơn một lần. Đây là dịch vụ thiết yếu thực sự cần thiết. Nếu không có chúng tôi, mọi người và cả những đứa trẻ sẽ không có gì cả."

Theo Independent