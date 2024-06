Trung Quốc: Bị chẩn đoán nhầm, nữ sinh viên mang thai và con cùng tử vong

Cô gái tên Lili là sinh viên đại học năm thứ 2, khi về quê ăn Tết với bố mẹ ở Đặng Châu, Nam Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc thì bố mẹ phát hiện cô con gái thường ngày mảnh mai đã tăng cân đáng kể. Không chỉ vậy, Lili còn đang đối mặt với chứng khó thở khi làm các công việc hàng ngày.

Khi cô kêu đau bụng, ông Pang, cha của Lili, đã đưa cô đến Bệnh viện Nhân dân Đặng Châu. Hồ sơ y tế cho thấy, Lili được chẩn đoán mắc bệnh thận và đã được điều trị chuyên sâu, bao gồm liệu pháp hormone và thuốc điều trị nhiễm trùng. Tuy nhiên, tình trạng của cô ngày càng xấu đi.

Ngày 11/2, sau khi gặp phải tình trạng khó thở nghiêm trọng và mất ý thức, cô đã được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Nhân dân số 1 Nam Dương. Tại đó, gia đình cô vô cùng kinh ngạc khi phát hiện Lili đang mang thai 7 tháng và thai nhi đã chết lưu.

Hồ sơ bệnh án của cô ghi rõ: “Bụng của bệnh nhân căng phồng, giống như đang mang thai ở giai đoạn cuối và kết quả siêu âm cho thấy có thai”. Ngoài ra, còn có một ghi chú ghi rằng: “Gia đình đã phủ nhận việc mang thai”.

Chẩn đoán được cập nhật cho rằng đây là trường hợp mang thai phức tạp do bệnh tim và thai chết trong tử cung ở tuần thứ 31. Sau đó, Lili được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Nanyang để thực hiện ca mổ lấy thai khẩn cấp. Sau ca phẫu thuật, Lii vẫn hôn mê và qua đời vào ngày 20/2.

Nữ sinh mang thai bị chẩn đoán nhầm mắc bệnh thận, cả mẹ và thai nhi đều tử vong. (Ảnh: SCMP)

Cha cô cho rằng cái chết của cô là do chẩn đoán sai ban đầu và điều trị không phù hợp tại Bệnh viện Nhân dân Đặng Châu. “Con gái tôi bị chẩn đoán nhầm là bệnh thận và điều trị sai bằng liệu pháp hormone liều cao. Mặc dù con bé che giấu việc mang thai nhưng bệnh viện không thể phát hiện ra được sao?”, ông Pang nói.

Sau đó, ông đã yêu cầu điều tra sai sót y tế, nhưng việc này bị đình trệ do bệnh viện từ chối nộp các tài liệu cần thiết. Ngày 1/6, Ủy ban Y tế Đặng Châu đã công bố kết quả điều tra, quy trách nhiệm cho cả bệnh viện và gia đình.

Một thông báo cho biết: “Vụ việc ban đầu được cho là một tai nạn y tế do bệnh nhân không tiết lộ trung thực về tình trạng của mình và sự chẩn đoán sai của nhân viên y tế. C ơ quan Kiểm tra Kỷ luật, Công an và Y tế của Đặng Châu đang tiến hành điều tra sâu hơn về vụ việc để buộc các nhân viên có liên quan phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý".

Benliu News đưa tin, ngay sau khi sự việc được lan truyền đã gây sốc trong công chúng. Nhiều người đổ lỗi cho bệnh viện làm việc tắc trách gây hậu quả thương tâm: "Theo kinh nghiệm làm trong ngành y lâu năm, tôi thấy ngoài lời khai của bệnh nhân, các xét nghiệm cơ bản như HCG trong máu và nước tiểu cũng rất cần thiết để biết có thai hay không"; “Bác sĩ phải luôn cân nhắc đến yếu tố phụ khoa trong những trường hợp đau bụng. Đây là những gì chúng tôi được dạy ở trường"...

Những người khác lại chỉ trích gia đình, cho rằng việc gia đình muốn "giữ thể diện" của Lili đã gây nguy hiểm đến tính mạng của cô.

"Liệu việc phủ nhận việc mang thai có quan trọng hơn mạng sống của cô ấy không?"; "Điều này thật vô lý. Làm sao một người mang thai 7 tháng lại có thể bị nhầm lẫn với bệnh thận? Hay thực ra cô ấy bị bệnh trong thời gian mang thai và che giấu, dẫn đến chẩn đoán sai? Cả bệnh nhân và bác sĩ đều thật khó hiểu, và cha của đứa trẻ ở đâu?”... những bình luận bức xúc trên cộng đồng mạng.