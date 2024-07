Trực tiếp khai mạc Olympic 2024: Mưa to giữa buổi lễ, tất cả vẫn biểu diễn hết mình!

1h38: Tiếp tục là màn diễu hành của các đoàn

Đoàn Tây Ban Nha vừa xuất hiện. Đoàn thể thao Tây Ban Nha đến Olympic 2024 với lực lượng hùng hậu gần 400 VĐV.

1h31: Nhân vật bí ẩn cầm đuốc



Xen giữa những màn trình diễn nghệ thuật là sự xuất hiện của một nhân vật bí ẩn cầm đuốc. Người hâm mộ đang đoán già đoán non xem nhân vật này thực sự là ai.

1h24: Mưa lớn giữa buổi lễ khai mạc

Một cơn mưa rào ập đến khi buổi lễ khai mạc mới diễn ra được khoảng 45 phút. Tuy nhiên, điều này không thể ngăn được các VĐV biểu diễn hết mình.

1h18: Lễ khai mạc Olympic 2024 thiếu kết nối?

Tờ Guardian cho rằng lễ khai mạc Olympic 2024 cho đến lúc này đang thiếu kết nối, không có mạch truyện cụ thể. Dường như việc có quá nhiều sân khấu và cắt nhỏ phần diễu hành khiến lễ khai mạc năm nay khó nắm bắt.

1h10: Các vũ công kể câu chuyện Olympic

Tiếp đến là phần biểu diễn của những vũ công. 80 thành viên của CLB nổi tiếng Moulin Rouge biểu diễn bên bờ sông Seine trong làn nước được phun lên.

00h59: Đoàn Việt Nam diễu hành sau

Các đoàn đang diễu hành theo thứ tự Alphabet. Điều này đồng nghĩa đoàn Việt Nam sẽ diễu hành gần cuối.

Đoàn Bahrain diễu hành trên sông Seine

00h52: Lady Gaga khuấy động không khí

Sau khi một vài đoàn diễu hành, Lady Gaga xuất hiện và lập tức khiến khán đài nổ tung bằng 2 màn trình diễn cực cháy.

00h46: Các đoàn diễu hành

Do có 94 chiếc thuyền nhưng lại phải chở 206 đoàn thể thao, một chiếc thuyền có thể chở từ 2,3 đoàn thể thao. Đoàn Việt Nam có thể cũng phải diễu hành chung do có không nhiều VĐV.

00h43: Những đoàn thể thao đầu tiên đã diễn hành!!

Khác với những kỳ Olympic khác, phần diễu hành diễn ra ngay đầu lễ khai mạc. Hy Lạp là đoàn đầu tiên diễu hành. Hy Lạp chính là nơi khởi nguồn cho Olympic.

00h30: Buổi lễ khai mạc Olympic 2024 chính thức bắt đầu!!

Như vậy, buổi lễ khai mạc Olympic 2024 đã diễn ra. Đầu tiên là đoạn phim ngắn mô phỏng về hành trình của chiếc đuốc Olympic và có sự tham gia của huyền thoại Zinedine Zidane.

00h20: Nín thở trước giờ khai mạc

Chỉ còn khoảng 10 phút nữa, buổi lễ khai mạc Olympic 2024 được cả thế giới chờ đợi đã bắt đầu. Trời lúc này đã tạnh mưa, mát mẻ rất phù hợp để bắt đầu. Được biết, khoảng 1,5 tỷ người sẽ xem trực tiếp lễ khai mạc hôm nay.



00h15: Đoàn thể thao Việt Nam chụp hình trước lễ khai mạc

Đoàn Việt Nam đã có mặt tại địa điểm khai mạc và sẵn sàng cho buổi lễ sẽ diễn ra sau ít phút nữa.

00h07: Nhà vô địch Olympic xuất hiện

Nữ diễn viên Nina Dobrev cùng nhà vô địch Olympic Shaun White cũng có mặt. Shaun White đã 3 lần vô địch Olympic môn trượt tuyết. Nhưng các tấm HCV của White là tại Olympic mùa đông. Còn tại Olympic mùa hè năm nay, anh đơn giản xuất hiện với tư cách khán giả.

23h59: Các đoàn thể thao lên tàu chuẩn bị cho lễ diễu hành

Các đoàn VĐV đang lần lượt lên tàu, chuẩn bị cho màn diễu hành trong buổi lễ khai mạc. Họ không giấu nổi sự háo hức trước buổi lễ khai mạc sắp tới.

23h38: Hai VĐV cầm cờ cho đoàn Việt Nam

Nguyễn Thị Thật (xe đạp) và Lê Đức Phát (cầu lông) sẽ là 2 VĐV cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam trong lễ khai mạc Olympic năm nay. Đoàn Việt Nam dự Thế vận hội 2024 với 16 VĐV với mục tiêu giành được huy chương.

Nguyễn Thị Thật và Lê Đức Phát cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam

23h12: Nhiều nhân vật của làng giải trí có mặt

Lễ khai mạc Olympic 2024 chứng kiến sự xuất hiện của nhiều nhân vật nổi tiếng của làng giải trí.

Nữ ca sĩ Ariana Grande

Gia đình của ca sĩ - nhạc sĩ John Legend

Nữ diễn viên Anne Parillaud

23h02: Nước chủ nhà Pháp chuẩn bị sẵn kế hoạch B, C

Theo truyền thông Anh, để đề phòng bất trắc khi buổi lễ khai mạc diễn ra trên sông Seine, ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn các kế hoạch dự phòng. Đó là tổ chức dưới chân tháp Eiffel hoặc trong SVĐ State de France.

22h57: Buổi lễ khai mạc kéo dài gần 4 tiếng

Theo Reuters, buổi lễ khai mạc Olympic 2024 sẽ bắt đầu lúc 0h30 ngày 27/7 (giờ Việt Nam) và kéo dài trong 3h45 phút.

22h53: Mưa dần nặng hạt

Theo ghi nhận, mưa đang ngày một nặng hạt tại Paris. Nhiều khán giả đã phải mặc áo mưa để tránh bị ướt.

22h49: Nhiều nguyên thủ, lãnh đạo có mặt tại lễ khai mạc

Theo AFP, khoảng 80 nguyên thủ, quốc vương và lãnh đạo cấp cao của 206 quốc gia tham dự Olympic sẽ có mặt tại lễ khai mạc hôm nay.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân đón tiếp Vua Tây Ban Nha Felipe VI (giữa)

22h43: An ninh kiểm tra kỹ lưỡng

Để đảm bảo không có bất kỳ sự cố nào, lực lượng an ninh tại cổng soát vé kiểm tra rất kỹ từng khán giả trước khi vào trong.

22h41: 7.000 VĐV tham gia lễ khai mạc

Khoảng 10.000 VĐV tranh tài tại Thế vận hội năm nay. Tuy nhiên, không phải VĐV nào cũng sẽ tham gia buổi lễ khai mạc. Nhiều VĐV thi đấu muộn vẫn chưa đặt chân đến Pháp. AFP ước tính có khoảng 7.000 VĐV tham gia diễn hành hôm nay.

22h28: Ngọn đuốc Olympic trở về Paris

Sau hành trình vòng quanh thế giới, ngọn đuốc Olympic đã trở về Paris và chuẩn bị thực hiện sứ mệnh thắp sáng đài lửa.

Nữ diễn viên Laetitia Casta và rapper Pharell Williams cùng chiếc đuốc Olympic

22h25: Hé lộ màn biểu diễn của Lady Gaga



Những hình ảnh đầu tiên trong buổi biểu diễn của Lady Gaga được hé lộ khi cô cùng các vũ công tiến hành tổng duyệt.

22h22: Người hâm mộ đến dự lễ khai mạc

Khoảng 2 tiếng trước giờ khai mạc, các khán giả đã tập trung rất đông và đang được lực lượng an ninh hướng dẫn vào trong. Có khoảng 300.000 người được xem trực tiếp sự kiện hôm nay.

22h16: Paris dự báo mưa to lễ khai mạc

Thủ đô Paris đang đổ mưa. Theo dự báo thời tiết, Paris có thể mưa to khi lễ khai mạc diễn ra. Nếu điều này là sự thật sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến buổi lễ khai mạc ngoài trời hôm nay khi các đoàn diễn hành bằng thuyền.

Paris có thể mưa to tại lễ khai mạc Olympic 2024

22h03: Việt Nam chưa có bản quyền Olympic



Dù Olympic chỉ còn ít giờ nữa sẽ khai mạc nhưng vẫn chưa có đài truyền hình nào của Việt Nam công bố bản quyền Olympic. Việc giá bản quyền tăng cao có thể là lý do dẫn đến việc chưa có đơn vị nào chấp nhận xuống tiền.

21h52: Thắt chặt an ninh đến mức tối đa



Trước những lo ngại về an ninh, nước chủ nhà Pháp đã huy động tối đa lực lượng an ninh cho buổi lễ khai mạc. Theo tiết lộ, 45 nghìn cảnh sát, 10 nghìn chiến sĩ, 2 nghìn nhân viên an ninh sẽ làm nhiệm vụ hôm nay.

Pháp quyết đảm bảo an ninh tối đa cho buổi lễ khai mạc hôm nay.

21h46: Lady Gaga song ca cùng Celine Dion



Tờ Guardian tiết lộ hai nữ ca sĩ nổi tiếng sẽ cùng nhau song ca ca khúc kinh điển "La Vie en Rose" trong buổi lễ khai mạc Olympic năm nay. Đó là màn trình diễn cực kỳ đáng chú ý, đặc biệt với fan của Celine Dion. Do mắc hội chứng người cứng, Dion đã không thể bước lên sân khấu một thời gian dài.