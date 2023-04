Trực thăng Bell-505 bay ngắm cảnh Vịnh Hạ Long có gì đặc biệt?

Trực thăng Bell-505 Jet Ranger X (JRX) là loại máy bay lên thẳng hạng nhẹ được chế tạo và sản xuất bởi hãng chuyên chế tạo trực thăng Bell Helicopter của Mỹ. Đây là loại trực thăng thế hệ mới, được giới thiệu lần đầu tại Triển lãm Hàng không quốc tế Paris Airshow 2013.

So với các dòng trực thăng hạng nhẹ một động cơ do Bell Helicopter phát triển trước đó, Bell 505 có thiết kế hiện đại. Khung sườn của trực thăng được chế tạo từ thép và vật liệu composite.

Ngoài những bộ phận được thiết kế mới, Bell-505 vẫn sử dụng lại một số thành phần khí động học như hệ thống rotor của chiếc Bell 206L-4 với 2 cánh, đi kèm với động cơ Safran HE Arrius 2R dùng công nghệ kiểm soát động cơ FADEC cho hiệu năng cao.

Trực thăng Bell-505 thuộc Công ty Trực thăng miền Bắc

Động cơ Turbomeca Arrius 2R có số giờ hoạt động giữa 2 lần bảo dưỡng lên tới 3.000 giờ bay.

Bell 505 có tầm bay tối đa 644 km, trần bay tối đa 5672 m và tốc độ tối đa 232 km/h. Chiếc trực thăng này có chiều dài thân 10,53 m, rộng 1,52 m, cao 3,25 m. Chiều dài cánh quạt nâng là 11,28 m và trục rotor cho độ nghiêng tối đa 3,5 độ trong khi cánh quạt đuôi có chiều dài 1,65 m

Đây cũng là mẫu trực thăng hạng nhẹ đầu tiên của Bell Helicopter được trang bị hệ thống điện tử hàng không GARMIN G1000H với 2 màn hình 10,4 inch cung cấp đầy đủ thông tin quan trọng cho phi hành đoàn nhanh chóng, chính xác từ đó tăng cường tính khả năng nắm bắt tình huống và độ an toàn

Về phi hành đoàn, Bell 505 chỉ cần một phi công và có thể chở theo 4 hành khách.

Hiện tại Bell 505 đang được sử dụng tại sử dụng tại 6 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Bên trong buồng lái hiện đại của Bell 505

Theo Quân đội Nhân dân, từ năm 2019, Công ty Trực thăng miền Bắc (Tổng công ty Trực thăng Việt Nam-Binh đoàn 18) mở dịch vụ bay ngắm cảnh Vịnh Hạ Long bằng máy bay trực thăng Bell 505.

Dịch vụ bay ngắm cảnh Vịnh Hạ Long bằng máy bay trực thăng Bell 505 là sản phẩm mới của Công ty Trực thăng miền Bắc, giúp du khách thưởng ngoạn, trải nghiệm Vịnh Hạ Long từ trên không.

Hành trình tour trực thăng Hạ Long thường kéo dài 10 phút, ngắm cảnh theo lộ trình đảo Tuần Châu - đảo Đầu Gỗ - hòn Gà Chọi - đảo Titop - vịnh Bái Tử Long - đảo Rều - đảo Tuần Châu.

Các trực thăng Bell 505 của Việt Nam đều được sản xuất vào năm 2018. Máy bay được chứng nhận an toàn bởi Cục quản lý hàng không liên bang Mỹ (US FAA) và cơ quan An toàn Hàng không Liên minh Châu Âu (EUASA).