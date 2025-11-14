Trụ trì Thái Lan cấu kết ăn chặn hơn 8.000 tỷ đồng từ thiện của chùa: Tịch thu được 411 sổ đỏ, 60 ô tô

Thông tin được công bố tại cuộc họp báo ngày 13/11, do Thiếu tướng cảnh sát Pattanasak Bupasuwan, Tư lệnh Cục Điều tra Tội phạm (CSD), chủ trì.

Cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 4/2025, sau khi cảnh sát nhận đơn tố cáo cho rằng tiền quyên góp gửi về chùa đã bị chiếm dụng. Chùa Wat Phrabat Namphu từ lâu nhận được nguồn ủng hộ lớn từ người dân trong nước và quốc tế nhờ những hoạt động hỗ trợ bệnh nhân HIV/AIDS.

Trọng tâm điều tra là Alongkot Phoolmook, cựu trụ trì, và Seksan “Mor Bee” Sapsubbsakul, phụ tá kiêm người gây quỹ. Cả hai bị cáo buộc đã sử dụng sai mục đích nguồn tiền công đức.

Ngày 26/8, ông Alongkot (65 tuổi) và ông Seksan (43 tuổi) bị bắt giữ. Cụ thể, ông Alongkot bị truy tố các tội: biển thủ tài sản chùa, sai phạm với tư cách công chức và rửa tiền; Ông Seksan bị truy tố tội hỗ trợ công chức thực hiện hành vi biển thủ.

Ở Thái Lan, các nhà sư cấp cao tại chùa được xem là công chức nhà nước, do nhận trợ cấp hàng tháng theo truyền thống hoàng gia được duy trì đến ngày nay.

Tướng Pattanasak cho biết cảnh sát đã thu hồi tài sản từ nhiều cá nhân khác nhau để trả lại cho chùa đúng với mục đích ban đầu của các nhà hảo tâm. Khối tài sản gồm 411 giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, 60 ô tô cùng nhiều tài sản khác trong chùa, với tổng trị giá hơn 10 tỷ baht (hơn 8 nghìn tỷ đồng).

Trong đợt bắt giữ ban đầu, cảnh sát thu giữ của ông Seksan một số sổ đỏ đất và nhà trị giá 70 triệu baht (khoảng 56 tỷ đồng), ba chiếc ô tô, 2 triệu baht (khoảng 1,6 tỷ đồng) tiền mặt cùng ba túi hàng hiệu trị giá 400.000 baht (325 triệu đồng). Của ông Alongkot, cảnh sát thu giữ 21 tờ séc trị giá 52 triệu baht (khoảng 42 tỷ đồng) và 500.000 baht (khoảng 406 triệu đồng) tiền mặt.

Cảnh sát cho biết sẽ tiếp tục mở rộng điều tra để xác định thêm người liên quan trong vụ biển thủ công đức có quy mô lớn này.

