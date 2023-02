Trọn vẹn màn biểu diễn của nữ tỉ phú "kem trộn" Rihanna ở Super Bowl: Mang bầu vẫn quẩy cực sung, gây sốt khi kẻ mắt ngay trên sân khấu!

Sáng 13/2 (theo giờ Việt Nam), màn trình diễn được mong đợi nhất Super Bowl Halftime Show 2023 của Rihanna đã chính thức diễn ra. Nữ ca sĩ khiến truyền thông thế giới bùng nổ khi công bố mang thai con thứ hai ngay trên sân khấu tầm cỡ này. Trong outfit đỏ rực rỡ, Rihanna với hào quang ngôi sao đã toả sáng đúng nghĩa. Toàn bộ màn trình diễn kéo dài 13 phút, sân khấu thiết kế hoành tráng, mãn nhãn. Rihanna đứng cao trên bục 30m trình diễn cực chiến tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ.

Sân khấu Super Bowl của Rihanna

Rihanna công bố mang thai con thứ hai

Vắng bóng làng nhạc 6 năm và chỉ trở lại với một ca khúc nhạc phim vào năm ngoái, sự xuất hiện của Rihanna đánh dấu lần đầu ngôi sao nhạc pop trình diễn sau khi sinh con đầu lòng. Sân khấu được chia làm nhiều phần, xếp lớp cùng dàn vũ công khủng tạo nên hiệu ứng thị giác cực kỳ ấn tượng. Rihanna đứng cách mặt đất 30 mét, vừa hát vừa thực hiện vũ đạo đốt cháy sân khấu. Nhưng có lẽ do đang mang thai con thứ hai, nên Rihanna chỉ trình diễn đúng độ, không thực hiện quá nhiều động tác mạnh. Dù vậy thì thần thái ngôi sao của Rihanna vẫn vô cùng toả sáng.

Rihanna trình diễn cùng vũ đoàn trên sân khấu cao 30 mét

Thần thái ngôi sao của tỉ phú Fenty

Loạt hit của Rihanna được tái hiệu trong bản phối mới hợp với không khí của Super Bowl. Rihanna bắt đầu set diễn với B**ch Better Have My Money, sau đó là Only Girl (In the World), Work, Umbrella... cuối cùng kết thúc rực rỡ cùng Diamonds. Không có bất cứ nghệ sĩ khách mời nào trình diễn chung, chỉ một mình Rihanna cũng đã đủ khiến khán giả toàn thế giới chú ý. Dân tình đổ dồn vào sân khấu của Rihanna sau hơn 6 năm.

Sân khấu hoành tráng của Super Bowl

Đặc biệt, Rihanna trở thành cái tên hot nhất MXH khi khoảnh khắc cô dùng sản phẩm nhà làm - kẻ mắt Fenty, trang điểm lại trực tiếp trên sân khấu. Nhiều fan vô cùng phấn khích trước hành động này của nữ ca sĩ. 6 năm không ra nhạc, Rihanna đã thành công rực rỡ ở cương vị một doanh nhân, trở thành nữ tỉ phú đầu tiên của làng nhạc với định giá thương hiệu Fenty ngày càng tăng.

Khoảnh khắc gây sốt: Rihanna kẻ mắt trên sân khấu Super Bowl

Ở dưới khán đài, loạt sao lớn như Adele, Xtina, Billie Eilish, Jay-Z và con trai (gia đình Beyoncé),... và Tim Cook - CEO Apple chính là những khán giả theo dõi màn trình diễn của Rihanna. Fan nhạc trên toàn thế giới vô cùng hào hứng trước sân khấu Super Bowl Halftime Show năm nay khi có sự góp mặt của Rihanna.

Dàn khách mời nổi tiếng theo dõi Rihanna

Phản ứng của netizen:



- Chắc do mang bầu nên không nhảy nhiều được nhưng chủ yếu stage presence vẫn cháy. Dàn dựng sân khấu đỉnh dã man luôn… Một loạt siêu hit thì không cần nhảy nhót nhiều nghe nhạc thôi tự lắc luôn.

- Nguyên đoạn cuối hát Diamonds đó, trời ơi là nó hay, stage đến khán giả đến Rihanna tất cả đều kiểu rất đỉnh á, instrumental đoạn này cũng hay nữa.

- Đi show không quên quảng bá sản phẩm ạ.

- Sân khấu quá đỉnh mà có vẻ do chị mang bầu nên chỉ lắc lư chứ không nhảy.

- Set nhạc hay mà thiếu nhiều bài mình mong đợi quá.

- Thôi lâu lâu tỉ phú đi diễn cho xem là được rồi. Giờ mang thai con thứ hai chắc nghỉ đẻ thêm 5-6 năm quá...

Một số hình ảnh khác của Rihanna tại Super Bowl:

