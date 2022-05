Trốn truy nã 20 năm ở nước ngoài, vừa về Hà Nội thì bị bắt

Sáng 3/5, trao đổi với VOV.VN, một lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết vừa tiến hành bàn giao đối tượng Vũ Thị Ngân (SN 1964, ở phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) cho Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng xử lý theo thẩm quyền.

Từ năm 2002, Vũ Thị Ngân đã bị Công an TP Hải Phòng ra lệnh truy nã, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2001, dù không có công ty nhưng Ngân vẫn quảng cáo bản thân làm nghề đưa người đi xuất khẩu lao động sang Dubai rồi thu tiền của người có nguyện vọng muốn đi lao động ở Dubai.

Vũ Thị Ngân tại cơ quan công an

Sau khi nhận tiền, Ngân bố trí cho những người lao động này đi theo diện khách du lịch. Khi nhóm người lao động sang Dubai thì Ngân bỏ trốn, cắt đứt mọi liên lạc, bỏ mặc nhóm người lao động không được bố trí việc làm như Ngân hứa hẹn.

Đầu năm 2002, biết mình đang bị truy nã nên Vũ Thị Ngân đã bỏ trốn sang Trung Quốc. Sau 20 năm trốn truy nã, Ngân về Việt Nam thăm con gái sống trên địa bàn phường Tây Mỗ (Nam Từ Liêm, TP Hà Nội).

Trong quá trình trinh sát, nắm bắt tình hình địa bàn, Công an quận Nam Từ Liêm đã phát hiện ra Ngân là đối tượng bị truy nã và tiến hành bắt giữ đối tượng. Tại cơ quan công an, bước đầu Ngân đã thừa nhận hành vi phạm tội.