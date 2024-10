“Trò Chơi Nhân Tính”: Phim kinh dị, sinh tồn xứ chùa Vàng hứa hẹn gây bão mùa Halloween

Mặc dù sinh sau đẻ muộn hơn các nhánh (genre) khác của thể loại kinh dị, trò chơi sinh tử (death game) vẫn tạo được chỗ đứng riêng trong lòng khán giả bởi sự táo bạo, đa dạng về ý tưởng cũng như độ tàn khốc. Vào cuối tháng 10 tới đây, thông tin Trò Chơi Nhân Tính (tựa tiếng Anh: Exit), dự án điện ảnh mới nhất khai thác mô típ này sẽ đổ bộ phòng vé Việt Nam đã làm không ít mọt phim phấn khích.

Trailer phim "Trò Chơi Nhân Tính"

Do William Henry Aherne, người đứng sau nhiều show truyền hình thực tế đình đám xứ Chùa Vàng như The Face Men Thailand và The Next Boy/Girl Band Thailand (2018) cầm trịch, tác phẩm xoay quanh nhóm học sinh tại trường cấp 3 nọ. Cứ ngỡ họ sẽ có một kỉ niệm thật đáng nhớ lúc nơi đây tổ chức lễ hội về đêm hoành tráng, thế nhưng buổi tối cuối tuần đó bỗng chốc lại trở thành cơn ác mộng đầy ám ảnh.

Đặt chân vào túp lều kì lạ mang tên "trò chơi nhân tính," 13 cô cậu học trò đâu hề biết rằng mình sắp sửa trải qua hàng loạt thử thách điên rồ, và kẻ thua cuộc phải trả giá bằng chính tính mạng bản thân. Liệu nhóm bạn ấy có thể tìm được đường thoát khỏi "sân chơi" đẫm máu, đồng thời tìm ra danh tính kẻ chủ mưu trước khi quá muộn?

Nhóm 13 học sinh bị buộc phải tham gia các trò chơi tàn bạo, điên rồ.

Dài gần 2 phút đồng hồ, trailer Trò Chơi Nhân Tính ghi điểm nhờ bối cảnh thú vị, khác biệt so với mặt bằng chung các phim Châu Á cùng chủ đề. Nếu như series Squid Game (2021) sử dụng gam màu cổ tích rực rỡ, Alice in Borderland (2020) dịch chuyển người chơi đến khu đô thị rộng lớn hoang vu, thì đứa con tinh thần từ đạo diễn William Henry Aherne chọn cách gây ấn tượng bởi hình ảnh rạp xiếc gothic rùng rợn, bí hiểm.

Hơn nữa, đoạn clip trên còn khơi gợi tính tò mò khi lồng ghép yếu tố quỷ dị xuyên suốt. Việc đám hề thoắt ẩn thoắt hiện, dễ dàng hạ sát "con mồi" chỉ bằng cái phẩy tay đằng xa khiến khán giả hoang mang, không biết rốt cuộc ai đã bày ra trò chơi chết chóc đó: lũ tội phạm biến thái, tổ chức tà giáo hay thế lực siêu nhiên.

Đoạn trailer hé lộ phần bối cảnh thú vị và những tên phản diện đáng sợ.

Bên cạnh nội dung cực kì phù hợp bầu không khí lễ hội Halloween, Trò Chơi Nhân Tính cũng quy tụ dàn diễn viên đông đảo, quen mặt với những ai yêu thích phim ảnh Thái. Là ngôi sao đang lên của ngành giải trí xứ Chùa Vàng, Vachiravit "August" Paisarnkulwong được khán giả Việt Nam biết đến rộng rãi qua series Love Sick (2014, 2015) và 2 phần phim điện ảnh Pee Nak (2019, 2020).

Tham gia dự án lần này, anh hứa hẹn tiếp tục đốn tim hội chị em với màn hóa thân thành cậu nam sinh điển trai, hiền lành Luke vô tình bị vướng vào trò chơi sinh tử. Trong lúc đó, bóng hồng đa tài Worranit "Mook" Thawornwong đảm nhận vai Elle, cô hoa khôi thích kiểm soát. Dẫu có tài sắc vẹn toàn, nhưng nàng ta luôn cảm thấy tự ti vì mắc bệnh câm, không thể giao tiếp giống đám bạn cùng trang lứa.

Bộ phim quy tụ dàn sao trẻ nổi tiếng xứ Chùa Vàng như August và Mook.

Ngoài hai tên tuổi nổi bật vừa kể, Trò Chơi Nhân Tính còn có sự góp mặt của nữ diễn viên Việt Nam Ngọc Lan Vy. Cách đây hai năm, cô từng làm cộng đồng mạng dậy sóng khi sắm vai chính trong tác phẩm điện ảnh hợp tác Việt – Thái Là Mây Trên Bầu Trời Của Ai Đó (2022).

Sau hai năm trau dồi thêm kỹ thuật diễn xuất, Ngọc Lan Vy được sẽ kỳ vọng tỏa sáng ở Trò Chơi Nhân Tính. Cô thể hiện nhân vật Lin, nữ sinh lập dị ít nói, thường xuyên bị đám nữ quái trên trường bắt nạt. Theo lời vị đạo diễn William, Lin là một trong các nhân vật chính và sở hữu hành trình phát triển rất ấn tượng, cũng như đóng vai trò quan trọng về cuối phim.

Vai chính do diễn viên Việt Nam Ngọc Lan Vy đảm nhận được nhiều kỳ vọng.

Trò Chơi Nhân Tính khởi chiếu từ ngày 25/10/2024.

Trò chơi nhân tính (EXIT)

- Đạo diễn: William Henry Aherne

- Diễn viên: Worranit Thawornwong, Vachiravit Paisarnkulwong, Supachaya Sukbaiyen, Ngoc Lan Vy, Rapeepong Thapsuwan, Natnicha Lueanganan…

- Thể loại: Tâm lý giật gân, sinh tồn

- Nội dung: Lễ hội trường bỗng biến thành sân chơi "khát máu" của thế lực bí ẩn buộc nhóm học sinh phải tham gia vào những trò chơi kỳ dị và tàn bạo. Không có ngoại lệ nào dành cho kẻ yếu, thua một trò chơi mất cả mạng người. Liệu trong một thế giới tàn khốc sẽ luôn tồn tại một lối thoát hay đó chỉ là niềm tin "ảo" của những trái tim đang hoảng loạn trước cái chết?