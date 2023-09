Trinh sát hình sự: Nghi phạm nhẫn tâm sát hại cháu bé trước khi đòi tiền chuộc

Video: Nghi phạm bắt cóc bé 2 tuổi ở Hà Nội

Ngày 21/9, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an phối hợp với Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Hưng Yên và các đơn vị nghiệp vụ truy bắt Giáp Thị Huyền Trang (SN 1996, trú tại thôn Chung Minh, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).

Trang là kẻ bắt cóc cháu bé 2 tuổi ở huyện Gia Lâm, Hà Nội rồi ra tay sát hại nạn nhân tại tỉnh Hưng Yên.

Một trinh sát trong Đội Điều tra trọng án của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết, từ khi nhận được tin báo của Công an huyện Gia Lâm, tất cả các đơn vị đều chạy đua với thời gian để điều tra, tìm kiếm cháu bé với hy vọng sẽ tìm thấy cháu nhanh nhất, giải cứu cháu an toàn.

Khi nhận được thông tin tìm thấy thi thể cháu bé, các chiến sĩ công an đều khựng lại trong vài phút, không bước nổi vì quá đau đớn và phẫn nộ.

"Dù đã đặt ra nhiều tình huống xấu khác nhau để có phương án xử trí, nhưng khi đó gần như khó ai nghĩ đối tượng lại có thể nhanh chóng, nhẫn tâm sát hại cháu bé dã man trước khi nhắn tin đòi tiền chuộc từ gia đình nạn nhân'', vị trinh sát nói.

Trước thông tin cho rằng nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang đã tự tử, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đấy mới chỉ là thông tin lan truyền không chính thống, lực lượng công an vẫn đang tích cực truy tìm nghi phạm.

Nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang

Qua điều tra, Công an TP Hà Nội xác định vào khoảng 17h04 ngày 19/9, Trang mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang, đội mũ, lái xe máy đi đến trường học của cháu Nguyễn H.T. (SN 2021) để đón cháu. Sau khi bế cháu bé lên xe, nghi phạm lái xe máy đi về hướng xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Nhiều phút sau, Trang mới nhắn tin cho gia đình cháu H.T. thông báo đã bắt cóc cháu bé và đòi gia đình phải đưa số tiền 1,5 tỷ đồng mới thả con.

Trước khi nhắn tin đòi tiền chuộc, Giáp Thị Huyền Trang đã nhẫn tâm ra tay sát hại cháu bé ở dưới ao. Sau khi sát hại cháu bé, đối tượng điều khiển xe đi lòng vòng qua một số cửa hàng tìm mua quần áo để thay hòng che giấu hành vi phạm tội rồi bỏ trốn.

Nhiều nhân chứng thôn Đồng Quê, xã Mễ Sở kể lại, cuối chiều hôm xảy ra vụ bắt cóc, họ nhìn thấy người phụ nữ trẻ đi xe máy Honda Lead chở theo cháu bé, gặp người dân hỏi đường đi mua thuốc và quần áo.

Nhân chứng cũng thấy quần áo của nghi phạm ướt sũng, người phụ nữ này đến cửa hàng quần áo mua bộ khác để thay. Sau khi xem hình ảnh nhận dạng của nghi phạm, nhân chứng xác nhận cô gái gặp hôm 19/9 chính là người bắt cóc bé gái.

Hiện trường phát hiện thi thể cháu bé

Một người đàn ông 70 tuổi còn giáp mặt Trang khi cô ta chở cháu bé trên xe và hỏi đường. Trưa hôm sau, chính ông là người bế thi thể cháu bé từ dưới ao lên để công an làm công tác khám nghiệm.

"Tôi nghe tin tìm thấy thi thể cháu bé, tôi xuống ao bế cháu lên vì quá thương cháu. Vừa chiều qua, tôi còn khen cháu bé xinh mà chỉ một lúc sau cháu ra đi mãi mãi. Tôi áy náy lương tâm, rơi nước mắt.

Tôi nghĩ mình gặp cháu lần đầu mà cũng là lần cuối của đời cháu, tôi làm tròn nghĩa vụ, chuẩn bị tươm tất cho cháu. Trong lúc đợi gia đình đến, tôi bế cháu lên khỏi ao để công an lo thủ tục", nhân chứng rưng rưng nước mắt kể.

Theo người dân địa phương, Trang là chị cả trong gia đình có 3 người con (hai gái, một trai) ở thôn Chung Chính, xã Việt Ngọc. Trang chưa lập gia đình, bố mẹ nghi phạm là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn.

Trang tốt nghiệp một trường sư phạm, sau đó đi dạy học. Tuy nhiên, được một thời gian vì thu nhập thấp nên Trang xin nghỉ việc để đi làm công nhân.

Thời gian làm công nhân, Trang bị cho là dính vào nợ nần với số tiền lớn, có thể là do chơi cờ bạc trên mạng, đầu tư tiền ảo. Bố mẹ đã từng phải trả thay cho Trang hàng trăm triệu đồng.

Thời gian sau, Trang đi làm giúp việc ở Hà Nội và rất ít khi về địa phương, các cán bộ xã, thôn cũng không biết Trang đi đâu, làm gì cụ thể.