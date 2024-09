Triệu Vy - Châu Tấn: Mối quan hệ khó hiểu nhất showbiz Hoa ngữ

Tình bạn của các minh tinh trong làng giải trí vốn đã rất mong manh, dễ vỡ. Tình bạn của những đại hoa đán hay tiểu hoa đán Cbiz lại càng sóng gió hơn.

Trong làng giải trí Hoa ngữ, mối quan hệ bạn bè tốn nhiều giấy mực nhất phải kể đến hai Đại hoa đán Châu Tấn và Triệu Vy. Hơn hai thập kỷ qua, mối ân oán giữa cả hai nữ diễn viên vẫn luôn là đề tài thu hút sự quan tâm của khán giả với tin tức thật giả lẫn lộn đan xen.

Châu Tấn và Triệu Vy là hai ảnh hậu của làng điện ảnh Trung Quốc với thành tích sự nghiệp phim ảnh đáng nể. Từ mối quan hệ đồng nghiệp, cả hai trở thành bạn bè thân thiết nhờ Trần Khôn. Không ai ngờ sau này Trần Khôn lại là người khó xử nhất khi đứng giữa Triệu Vy và Châu Tấn!

Mối ân oán hơn hai thập kỷ của Triệu Vy - Châu Tấn vẫn là một bí ẩn trong Cbiz.

Tình bạn 10 năm của Triệu Vy và Châu Tấn

Triệu Vy cùng Trần Khôn và Huỳnh Hiểu Minh là bạn học chung lớp ở Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Mối quan hệ của cả ba thân thiết tới mức khiến nhiều người phải ghen tỵ. Mỗi khi Triệu Vy cần, Trần Khôn và Huỳnh Hiểu Minh chính là những người đầu tiên có mặt giúp đỡ nàng "én nhỏ".

Năm 2001, Triệu Vy quay phim Tân dòng sông ly biệt ở Thượng Hải. Trùng hợp là lúc này Trần Khôn cũng quay Như sương như mưa lại như gió tại đây cùng Châu Tấn. Vốn coi Châu Tấn như tri kỉ, Trần Khôn đã rủ nữ diễn viên đi ăn tối cùng cô bạn thân từ thời đại học của mình là Triệu Vy. Từ đây, cả ba bắt đầu hình thành một tình bạn khăng khít không thể tách rời.

Trần Khôn là người làm “cầu nối” cho tình bạn giữa Triệu Vy và Châu Tấn.

Ngay khi được Trần Khôn giới thiệu, cả hai đã rất hợp nhau. "Triệu Vy và Châu Tấn đều là những người đã trưởng thành, họ có đầu óc khá đơn giản. Triệu Vy thỉnh thoảng sẽ rủ Châu Tấn cùng đi uống rượu, trò chuyện đến tận nửa đêm, hai người rất thân thiết”, một nhân viên từng làm việc với Châu Tấn tiết lộ trên Sina.

Đầu những năm 2000, sự nghiệp của bộ ba Triệu Vy - Trần Khôn - Châu Tấn cũng lên như diều gặp gió. Sau thành công của Như sương như mưa lại như gió, Trần Khôn và Châu Tấn tiếp tục đóng cặp trong Balzac và cô thợ may Trung Hoa. Bên cạnh đó, Châu Tấn còn liên tiếp gặt hái được thành công với hàng loạt phim điện ảnh như: Bảo bối đang yêu, Nếu như yêu, Dạ Yến,...

Lúc này, cô bạn Triệu Vy cũng không kém cạnh khi ghi dấu ấn với loạt tác phẩm điện ảnh đình đám như Gác kiếm, Thiên hạ vô song, Ngọc Quan âm, Tình nhân kết,....

Mãi tới năm 2008, bộ ba Triệu Vy - Trần Khôn - Châu Tấn mới có dịp đóng chung trong Họa bì. Trong thời gian đóng chung, Triệu Vy và Châu Tấn thường xuyên đi ăn cùng nhau sau giờ làm việc. Bộ phim thành công ngoài sức mong đợi cũng củng cố thêm mối quan hệ khăng khít bền chặt giữa ba người.

Vào cuối năm 2008, cánh truyền thông bắt gặp Triệu Vy và Châu Tấn ăn mặc giản dị đi xem buổi hòa nhạc của Trương Chấn. Trong những bức ảnh được đăng tải, có thể thấy Triệu Vy và Châu Tấn rất vui vẻ, luôn cười rạng rỡ. Thỉnh thoảng, hai nàng Đại hoa còn thủ thỉ trò chuyện về buổi hòa nhạc.

Hai nữ diễn viên đi xem buổi hòa nhạc của Trương Chấn vào năm 2008.

Khi tới Đài Loan (Trung Quốc) để quảng bá cho Họa bì vào đầu năm 2009, Triệu Vy và Châu Tấn bị giới truyền thông chụp được hình ảnh đi ăn đêm. Điều này cho thấy, tình bạn giữa cả hai rất khăng khít.

Bất hòa và ân oán kéo dài dai dẳng

Tình bạn của Châu Tấn và Triệu Vy trở nên bất hòa khi cả hai nhận lời đóng Họa bì 2 vào năm 2012 cùng Trần Khôn. Lý do được truyền thông Trung Quốc nhận định là do sự cạnh tranh giữa hai người ngày trở nên khốc liệt hơn khiến tình bạn dần xấu đi và nhanh chóng nguội lạnh.

Theo Sina, Triệu Vy và Châu Tấn bắt đầu xảy ra xung đột khi cạnh tranh cho vai diễn trong phim Yêu (Love) của đạo diễn Nữu Thừa Trạch cũng được khởi quay trong năm 2012. Nữ chính của phim ban đầu được định là Châu Tấn, tuy nhiên không hiểu vì lý do gì về sau lại đổi thành Triệu Vy. Đại hoa họ Châu được cho là rất không hài lòng về điều này nhưng không nói thẳng mặt. Từ đây, những xích mích bắt đầu tích tụ dần cho đến khi nhập đoàn Họa bì 2 mới "bùng phát hoàn toàn".

“Họa bì 2” là bộ phim khởi đầu cho những bất hòa giữa Triệu Vy và Châu Tấn.

Từ khi nhập đoàn Họa bì 2 , cuộc chiến giành vị trí "nhất tỷ" giữa Triệu Vy và Châu Tấn đã bắt đầu từ mức thù lao. Tờ Chinanews cho biết, Châu Tấn được trả cát-xê 4 triệu NDT (14 tỷ VND) để quay Họa bì 2 trong khi Triệu Vy được trả con số cao hơn là 4,5 triệu NDT (gần 16 tỷ VND) tuy nhiên về sau không hiểu vì lý do gì cát-xê nàng "én nhỏ" bị hạ xuống chỉ còn 3 triệu NDT (khoảng 10,5 tỷ VND).

Đây chính là lý do khiến Triệu Vy ấm ức và cho rằng chính Châu Tấn là người tác động đến nhà sản xuất. Mặc dù tính xác thực của các số liệu trên ngay lập tức bị đoàn làm phim phủ nhận nhưng theo các phóng viên giải trí, những con số cát-xê trên là thật.

"Z", một người trong làng giải trí, đã tiết lộ trên tờ Sina về một nguyên nhân khác dẫn đến ân oán giữa Triệu Vy và Châu Tấn. Theo đó, vai Tĩnh công chúa của mỹ nhân họ Triệu ban đầu được giao cho Thư Kỳ. Tuy nhiên, không hiểu lý do vì sao Thư Kỳ lại từ chối vai diễn này do đó Trần Khôn và Châu Tấn đã giới thiệu Triệu Vy cho đoàn phim vì ba người họ đã có khoảng thời gian làm việc rất ăn ý trong Họa bì 1 năm 2008.

Trái ngược với thông tin trên, truyền thông lúc đó đăng tải tin tức cho biết Triệu Vy mới là diễn viên đầu tiên được chọn đóng Họa bì 2. Người trong giới bán tín bán nghi không rõ tin tức này có phải do phía Triệu Vy tung ra hay không nhưng Châu Tấn tỏ rõ sự không hài lòng. Trong buổi họp báo phim, Châu Tấn đặc biệt đề cập rằng chính cô và Trần Khôn là người tiến cử Triệu Vy cho đoàn làm phim.

Đôi bạn thân bị đồn bất hòa vì vấn đề cát-xê.

Một nhân viên khác trong đoàn phim cũng tham gia buổi họp báo Họa bì 2 cũng tiết lộ cho phóng viên tin tức sốt dẻo khác. Mối quan hệ giữa ba người Triệu Vy - Trần Khôn - Châu Tấn vốn được biết đến rất tốt đẹp nhưng trong hậu trường buổi họp báo, ngoại trừ việc chào hỏi các nhân viên trong đoàn, Châu Tấn và Trần Khôn ngồi trên ghế sofa trong phòng chờ nói chuyện thân mật, còn Triệu Vy thì đứng trong góc nói chuyện với nhân viên của mình. "Không khí lúc đó rất kỳ lạ", người này cho biết.

Sau buổi họp báo, theo yêu cầu của studio, các diễn viên đều nán lại đọc kịch bản nhưng chỉ có duy nhất Triệu Vy rời khỏi và nói có việc phải làm. Từ chi tiết này, nhiều người đồn đoán mối quan hệ giữa hai "chị đại" đã xảy ra xích mích.

Tuy nhiên, mâu thuẫn được cho là lên đến đỉnh điểm nhất là hai nàng Đại hoa đã có xích mích trực tiếp trên phim trường. Cụ thể, trong quá trình quay phim ở Hà Bắc, Triệu Vy và Châu Tấn đã đá vào ghế của nhau trong phòng thay đồ. Đầu tiên, Triệu Vy đá văng ghế của Châu Tấn khiến đàn chị rất tức giận và tra hỏi nữ diễn viên Hoàn Châu cách cách . Tuy nhiên, Triệu Vy trả lời rất phách lối và ngang ngược khiến Châu Tấn tức giận, trả đũa bằng cách đá vào ghế Triệu Vy.

Bầu không khí lúc này được nhân viên hậu trường ví như sắp "đóng băng". Vì lo sợ sự cố xảy ra, các nhân viên bắt đầu tách cả hai ra. Dù sự việc trên không có bức ảnh nào chứng minh nhưng những lời kể của nhân viên hậu trường bất ngờ trở thành "tin đồn" cho thấy mối quan hệ giữa Triệu Vy và Châu Tấn không còn như trước.

Tin đồn Triệu Vy và Châu Tấn xô xát nhau trên phim trường gây chấn động.

Khi tin đồn về ân oán giữa Châu Tấn và Triệu Vy trên phim trường được truyền ra, nhiều người trong ngành giải trí cho rằng, đây là một trong những cách PR phim của ê-kíp. Trong khi đó, phía đoàn phim liên tục phủ nhận những thông tin trên. Phía Triệu Vy và Châu Tấn cũng phủ nhận những tin đồn trên là vô căn cứ.

Tờ Sina cũng cho biết, lý do khác khiến mối quan hệ cả hai bất hòa do Triệu Vy không hài lòng với mối quan hệ thân thiết giữa Trần Khôn và Châu Tấn. Trong cuốn sách của mình, Trần Khôn gọi Triệu Vy là "lão Triệu" và coi cô bạn thân như một tấm gương phản chiếu, chứng kiến sự trưởng thành của anh. Còn "tiểu Tấn" (Châu Tấn) là một người thân, người bạn tri kỷ. " Tôi muốn bảo vệ cô ấy nhiều hơn khi ở bên Châu Tấn", Trần Khôn viết. Điều này được cho là lý do khiến Triệu Vy không hài lòng với Châu Tấn, một đồng nghiệp đến sau chen vào tình bạn giữa cô và Trần Khôn.

Trái ngược với những tin đồn bất hòa trên, một nhân viên từng làm việc với Châu Tấn nói với các phóng viên rằng Châu Tấn và Triệu Vy có mối quan hệ bình thường. Họ hiếm khi gặp nhau trong các cuộc hẹn hò và hầu như không có sự giao thoa trong cuộc sống cá nhân. Cả hai nữ diễn viên vẫn giữ liên lạc nhưng không quá thân thiết như nhiều người tưởng.

Dù vậy, giới truyền thông và cư dân mạng vẫn liên tục đưa tin về “mối thâm thù” giữa Triệu Vy và Châu Tấn trong nhiều năm qua khiến nhiều người bán tín bán nghi.

Triệu Vy - Châu Tấn trò chuyện thân thiết khi tham gia một sự kiện năm 2018.

Năm 2018, hình ảnh Triệu Vy và Châu Tấn ghé vào tai nhau trò chuyện khi ngồi dưới hàng ghế VIP tham dự sự kiện Giải thưởng Hiệp hội Đạo diễn điện ảnh Trung Quốc lần thứ 9 gây xôn xao mạng xã hội.

Từ những hình ảnh thân thiết của cả hai, có thể thấy hai nàng Đại hoa đã "làm lành" hoặc trên thực tế cả hai không có bất hòa gì quá lớn. Sau khi sự kiện kết thúc, Triệu Vy cũng đăng tải bức ảnh đứng cạnh Châu Tấn rất thân thiết khi chụp cùng các lão đại trong ngành điện ảnh.

Triệu Vy - Châu Tấn tại đám cưới của Lâm Tâm Như.

Trước đó, tại đám cưới của Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa diễn ra vào năm 2016, khoảnh khắc Châu Tấn và Triệu Vy chung khung hình trở thành bức ảnh "thế kỷ" khi cả hai vẫn rất thân thiết.