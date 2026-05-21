Triệu tập nhóm nữ sinh đánh bạn trong nhà vệ sinh

Hình ảnh học sinh Trường Cao đẳng nghề Việt Xô đánh hội đồng gây bức xúc dư luận.

Ngày 21/5, Công an phường Xuân Hòa (tỉnh Phú Thọ) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc một nữ sinh bị đánh hội đồng , quay clip đăng tải lên mạng xã hội xảy ra ngày 20/5 trên địa bàn để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan Công an tiếp nhận đơn trình báo của ông H.D.T. (SN 1957, trú tại xã Quang Minh, TP. Hà Nội) về việc cháu gái ông là em V.N.K. (SN 2010) bị một nhóm nữ sinh hành hung.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, vào khoảng 15h ngày 19/5, tại khu vực hồ Đầm Vạc thuộc phường Xuân Hòa, giữa em V.N.K. và hai nữ sinh khác là N.T.L.P và N.K.L. đã xảy ra mâu thuẫn bộc phát. Cả ba em hiện đều đang là học sinh của Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1.

Trong lúc đỉnh điểm của mâu thuẫn, V.N.K. bị nhóm nữ sinh lao vào đánh tới tấp vào vùng đầu và cơ thể. Đáng chú ý, một số người có mặt tại hiện trường thay vì can ngăn đã dùng điện thoại di động ghi lại toàn bộ diễn biến vụ việc.

Đoạn video này sau đó bị phát tán lên mạng xã hội , thu hút lượng lớn bình luận, chia sẻ công khai, gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý học sinh cũng như môi trường giáo dục.

Thượng tá Bùi Thanh Tùng, Trưởng Công an phường Xuân Hòa cho biết, ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ ông nội nạn nhân và nắm bắt hình ảnh lan truyền trên mạng, Công an phường Xuân Hòa đã lập tức vào cuộc xác minh, triệu tập các trường hợp liên quan để làm việc.

Công an phường Xuân Hòa làm việc với các học sinh vi phạm.

Nguyên nhân sơ bộ do mâu thuẫn cá nhân bộc phát giữa các học sinh học cùng lớp tại trường cao đẳng trên địa bàn. Vì các em tham gia hành hung đều dưới 16 tuổi, nên đơn vị mời phụ huynh lên cùng các em để làm việc.

Hiện Công an phường đã báo cáo Công an tỉnh xin ý kiến chỉ đạo. Quan điểm xử lý trước mắt đối với các trường hợp dưới 16 tuổi này là tập trung vào biện pháp giáo dục , răn đe thông qua các ban ngành đoàn thể. Đồng thời, yêu cầu các cháu viết bản kiểm điểm, làm cam kết không tái phạm.