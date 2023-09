Triệt phá đường dây ma túy từ châu Âu về Việt Nam qua đường hàng không

Hai đối tượng bị bắt gồm: Tăng Tiến Độ (SN 1993, trú tại xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) và Thái Công Chính (SN 1984, quê quán xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, nơi ở hiện nay huyện Bình Chánh, TP HCM).

Trước đó, từ cuối tháng 8/2023, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy qua đường hàng không từ các nước châu Âu về Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất (TP HCM) do Tăng Tiến Độ và Thái Công Chính cầm đầu.

Hai đối tượng cùng tang vật vụ án

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn do Độ và Chính thường xuyên di chuyển, phạm vi hoạt động rộng, phương thức hoạt động rất tinh vi.

Đến 23 giờ 30 ngày 14/9, tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP HCM, Công an huyện Yên Thành chủ trì, phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An và Công an TPHCM bắt giữ hai đối tượng nêu trên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật Công an thu giữ gồm 13kg ma túy ketamin.

Tại cơ quan điều tra, Độ và Chính đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.