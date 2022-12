Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 900 tỉ đồng ở Kiên Giang

Ngày 19-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã tạm giữ hình sự Bùi Minh Đà (SN 1987; ngụ phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) cùng 10 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Đối tượng Bùi Minh Đà

Trong thời gian diễn ra giải bóng đá World Cup 2022, Công an tỉnh Kiên Giang phát hiện đường dây sử dụng không gian mạng tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng tiền dưới hình thức cá độ bóng đá, số đề với quy mô lớn do Đà cầm đầu. Từ đó, Công an tỉnh Kiên Giang đã phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa đường dây đánh bạc này.



Các đối tượng bị bắt giữ trong đường dây đánh bạc qua mạng quy mô lớn tại Kiên Giang

Ngày 18-12, ban chuyên án đã huy động 90 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp; đồng thời triệu tập, khám xét khẩn cấp nơi ở của 15 đối tượng tình nghi. Qua khám xét, lực lượng công an đã thu giữ gần 156 triệu đồng tiền mặt, 17 điện thoại di động, 3 máy tính cùng một số vật dụng phục vụ cho việc đánh bạc; nhiều thẻ ATM và các tài khoản truy cập cá độ bóng đá, lô đề...



Bước đầu điều tra xác định các đối tượng sử dụng không gian mạng tổ chức đánh bạc và đánh bạc từ đầu năm 2022 đến nay, với số tiền giao dịch khoảng 900 tỉ đồng.