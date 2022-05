Trị thâm đủ đường không hết, học hỏi bí quyết dùng vitamin C mờ thâm tích tắc trong 1 tuần

Câu chuyện trị thâm 1 tuần gây bất ngờ cho giới skincare



Hội dưỡng da "Bí mật của da" đang rần rần vì một bài chia sẻ điều trị thâm mụn của một cô nàng có em gái thường xuyên bị mụn và sau khi đi lấy nhân mụn về dễ để lại thâm. Tuy nhiên, cô nàng chia sẻ khi cho em gái sử dụng sản phẩm cải tiến mới nhất Serum Glow Fruit kết hợp với tinh chất 10% Niacinamide của nhà mỹ phẩm nội địa Zakka Naturals trong vòng 1 tuần kể từ khi đi lấy nhân mụn tại Spa về, các vết thâm mờ dần đi rõ rệt.

Sản phẩm được cô nàng review là phiên bản cải tiến mới nhất của tinh chất Vitamin C GlowFruit của Zakka Naturals, hóa ra lại là một serum hot đình đám có hơn 12k lượt mua trên sàn thương mại điện tử và hàng loạt các đánh giá 5 sao làm chao đảo trái tim của bao nhiêu làn da người dùng. Ngay dưới bài viết cũng "sương sương" những comment dành lời khen ưu ái cho em tinh chất này.

Review về sản phẩm phiên bản mới nhất của Vitamin C GlowFruit

Sản phẩm mới toanh này của nhà Zakka được cải tiến lên từ tinh chất GlowFruit, nếu bảng thành phần của tinh chất cũ chỉ có 15% 3-O Ethyl Ascorbic Acid thì bản mới được cập nhật thêm công nghệ Vitamin C tinh khiết bọc vàng - một ứng dụng hiện đại làm tăng 2.5 lần khả năng thẩm thấu của tinh chất và đưa vitamin C đi sâu xuống da, đến đúng vị trí cần điều trị các vết thâm nên hiệu quả tăng tốc hơn những sản phẩm có Vitamin C nhưng không có công nghệ bọc.

Zakka Naturals Vitamin C GlowFruit Brightening Serum

Tìm hiểu thêm về GlowFruit mới hiểu được tại sao hiệu quả rõ rệt đến vậy, sản phẩm còn được bổ sung thêm Phloretin & Glutathione để chống oxy hóa mạnh và trung hòa các gốc tự dolàm mờ nhanh các vết thâm và làm sáng, đều màu da rõ rệt.

"Bí thuật" sử dụng Vitamin C thổi bay vết thâm nhanh chóng

Đối với chứng tăng sắc tố sau viêm có nhiều cách để làm giảm sản sinh melanin, trong đó phổ biến vẫn là sử dụng Vitamin C và Niacinamide với tần suất cao để thúc đẩy làm mờ. Nếu sử dụng chỉ mỗi Vitamin C hiệu quả vẫn có nhưng sẽ kéo dài hơn khi bạn biết cách phối hợp các hoạt chất và sản phẩm với nhau. Như chia sẻ, em gái của cô nàng trong bài viết đã khéo léo sử dụng cả hai hoạt chất này để cho kết quả bất ngờ như trên!

Zakka Naturals Revival Ampoule Anti Blemish 10% Niaciamide & Vitamin C GlowFruit Brightening Serum

Chúng ta đều biết Vitamin C và Niacinamide "khó lòng" để sử dụng chung trong 1 buổi chăm sóc da vì dễ gây kích ứng, nhưng vẫn có thể hoàn toàn linh hoạt thay đổi cách sử dụng, chẳng hạn như một tinh chất cho buổi sáng và tinh chất còn lại cho buổi tối.



- Sử dụng vào buổi sáng thì Vitamin C GlowFruit là sự lựa chọn không thể nào thích hợp hơn vì độ chống oxy hóa cực mạnh giúp bảo vệ da tối ưu, giảm sản xuất melanin trên da để mờ nhanh các vết thâm.

- Sử dụng tinh chất 10% Niacinamide vào mỗi buổi tối, có thể kết hợp thêm một số hoạt chất khác trong quy trình dưỡng để làm tăng khả năng sáng da, mờ vết thâm.

Tuy không dùng chung một quy trình nhưng cách kết hợp luân phiên sáng tối này sẽ mang đến hiệu quả rất bất ngờ trong vòng chỉ vài ngày! Thử ngay, tham khảo link sản phẩm cụ thể tại:

