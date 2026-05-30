Trend mới chiếm sóng MXH: Hỏi ChatGPT về chủ nhân cũ để xem AI “phán” nhân phẩm thế nào

Đang viral trend hỏi ChatGPT về chính bản thân mình rồi bất ngờ vì câu trả lời, bạn đã thử chưa?

Không cần phải là tarot reader, không cần bạn thân “thấu tâm can”, giờ đây nhiều người chỉ cần mở ChatGPT là đã có ngay một màn “đọc vị bản thân” khiến bản thân phải ngồi lặng vài phút. Những ngày gần đây, MXH Việt xuất hiện dày đặc một kiểu nội dung mới: người dùng đưa cho ChatGPT một câu hỏi giả định, rồi chia sẻ lại câu trả lời dài, sâu và đầy cảm xúc mà AI phản hồi.

Một trong những prompt đang viral nhất có nội dung: “Giả sử chủ nhân của chiếc điện thoại này đã rời khỏi thế giới này rồi…”. Sau đó, ChatGPT sẽ nhập vai người duy nhất còn biết về chủ nhân cũ và kể lại họ là ai, đã sống như thế nào, để lại điều gì. Chỉ vài dòng mở đầu nhưng đủ khiến TikTok, Threads hay Instagram Reels tràn ngập các video reaction kiểu: “Ủa sao AI hiểu mình dữ vậy?”, “Đọc xong thấy như bị bóc trần nội tâm”, hay “Tự nhiên muốn khóc ngang”.

Điểm thú vị là trend này không đi theo hướng “hỏi vui” như các đợt chat AI trước đây. Không còn kiểu nhờ ChatGPT đoán nghề nghiệp, chỉnh ảnh hay viết caption sống ảo. Lần này, người ta đang dùng AI như một công cụ để nhìn lại chính mình. Các prompt thường mang màu sắc giả tưởng, hơi buồn nhưng mục tiêu cuối cùng lại là khiến AI “vẽ chân dung” con người phía sau màn hình.

Có người hỏi: “Nếu cuộc đời tôi được dựng thành phim thì trailer sẽ thế nào?”, có người yêu cầu ChatGPT mô tả mình như một nhân vật phụ trong tiểu thuyết, hay viết thư gửi cho chính bản thân ở tuổi 80. Càng đọc, nhiều người càng bất ngờ vì AI có thể ráp nối từ cách dùng từ, dữ liệu trò chuyện trước đó hay tone cảm xúc để tạo ra một đoạn văn nghe rất “đúng người”.

Đó cũng là lý do trend này bùng mạnh bởi những nội dung thiên về self-reflection (tự soi chiếu bản thân), chữa lành hay phân tích nội tâm luôn có “đất sống” trên MXH. Trong bối cảnh nhiều người trẻ quen với việc ghi nhật ký, làm MBTI, xem tarot, test tính cách hay “healing content”, ChatGPT bất ngờ trở thành phiên bản mới của những công cụ ấy: vừa cá nhân hóa, vừa phản hồi ngay lập tức, lại có cảm giác như đang được ai đó thực sự lắng nghe.

Câu trả lời từ ChatGPT khiến không ít người xúc động

Nhiều người cho rằng ChatGPT thậm chí còn hiểu bản thân hơn cả bạn bè, người thân

Điều khiến trend này lan nhanh còn nằm ở cách ChatGPT trả lời. AI thường dùng giọng văn mềm, chậm, giàu hình ảnh và rất biết tạo cảm giác “được thấu hiểu”. Chỉ cần một prompt đúng mood, người dùng gần như chắc chắn sẽ nhận lại một đoạn văn đủ để screenshot đăng story. Với nhiều người, đó giống một cuộc trò chuyện nửa thật nửa hư cấu, nhưng lại chạm đúng cảm xúc mà họ đang có.

Tuy nhiên, đằng sau sự viral ấy cũng phản ánh một điều khá thú vị: Ai cũng có nhu cầu được “định nghĩa bản thân” nhiều hơn bao giờ hết. Ai cũng muốn biết “mình là ai” trong mắt người khác, để lại dấu ấn gì, liệu cuộc sống mình đang sống có đủ đặc biệt không. Và AI, bằng khả năng tổng hợp ngôn ngữ cùng cách phản hồi cực kỳ trơn tru, vô tình trở thành một chiếc gương cảm xúc mới.

Nhiều người cũng thừa nhận họ biết ChatGPT không thật sự “hiểu” mình theo nghĩa con người hiểu nhau. Nhưng việc đọc một đoạn văn được viết riêng cho mình, với những mô tả nghe có vẻ rất cá nhân, vẫn tạo ra cảm giác được chú ý và được nhìn thấy. Trong thời đại mà ai cũng liên tục online nhưng lại khó mở lòng thật sự, trải nghiệm đó đủ để gây nghiện.

Dĩ nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng trend này dễ khiến mọi người “deep quá mức”. Một số video còn cố tình chọn nhạc buồn, edit kiểu phim indie khiến mọi thứ bị đẩy sang màu sắc bi kịch hóa. Nhưng nhìn ở mặt tích cực, đây vẫn là một trong số ít những trend mạng gần đây khiến người ta dừng lại để nghĩ về chính mình thay vì chỉ lướt qua cho vui.

Suy cho cùng, thứ đang viral không đơn thuần là vài câu prompt dành cho ChatGPT. Điều khiến trend này được hưởng ứng nằm ở cảm giác: hóa ra ai cũng có một phiên bản bản thân mà họ muốn được kể lại - theo cách dịu dàng, sâu sắc và có ý nghĩa hơn đời sống thường ngày một chút.

