Trên tay iPhone 16 và iPhone 16 Plus chính hãng VN/A: Đây mới là chiếc iPhone đáng mua của năm nay, nhiều nâng cấp, có màu "Xanh Mòng Két" mới siêu đẹp

Trong bài viết trước, chúng tôi đã gửi tới độc giả bài mở hộp chi tiết bộ đôi iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max. Phiên bản chính hãng VN/A trước ngày mở bán. Ở bài viết lần này, chúng tôi tiếp tục gửi tới các bạin bài trên tay 2 model iPhone 16 tiêu chuẩn và Plus, vốn là 2 model có giá rẻ hơn, nhưng nếu so sánh với phiên bản tiền nhiệm, chúng ta có thể thấy cả iPhone 16 và iPhone 16 Plus đều được trang bị nhiều nâng cấp đáng chú ý hơn. Bên cạnh đó, bộ đôi này còn sở hữu kiểu dáng camera mới đi kèm 5 tùy chọn màu sắc mà nhìn là ai cũng biết đang dùng iPhone đời mới.

Cũng chính nhờ những ưu điểm này mà iPhone 16 và iPhone 16 Plus được đánh giá là 2 chiếc iPhone đáng mua hơn cả model Pro và Pro Max.

Tương tự, 2 chiếc máy mà chúng tôi đang có trong bài viết này là phiên bản chính hãng VN/A sẽ sớm được mở bán vào ngày 27/9 tới đây.

2 máy chúng tôi có trong bài viết này là iPhone 16 màu Xanh Lưu Ly (Ultramarine) và iPhone 16 Plus màu Xanh Mòng Két (Teal). Đây là 2 màu nổi bật nhất của dòng iPhone 16 năm nay, bên cạnh 3 màu cơ bản là màu đen, trắng và màu hồng

Với phiên bản chính hãng có mã hậu tố VN/A, vỏ hộp sẽ có ghi các thông tin bằng tiếng Việt ở mặt sau. Cách đóng hộp bao bì không thay đổi so với các model tiền nhiệm, vẫn sử dụng seal giấy và in hình màu iPhone ở mặt trước. Ngoài ra vỏ hộp của iPhone 16 năm nay có in thêm một dòng chữ "Vui lòng tái chế hộp này", hướng tới mục tiêu bền vững của Apple trong tương lai

Giống với iPhone 16 Pro và Pro Max, năm nay người dùng sẽ chỉ có duy nhất một sợi cáp USB-C (được cuộn gọn theo kiểu mới) và một que lấy SIM mà không có sticker hình quả Táo

Màu Xanh Mòng Két (Teal) bên trái và Xanh Lưu Ly (Ultramarine) bên phải. Có thể thấy năm nay các màu sắc trên iPhone có xu hướng đậm hơn so với màu iPhone 15 năm ngoái. Tùy theo sở thích của mỗi người mà có người sẽ thích tone nhẹ nhàng và có người lại thích tone màu đậm. Tuy nhiên không thể phủ nhận màu Xanh Mòng Két năm nay quả thật là một màu rất đẹp, nhìn khá giống màu Xanh mint

Màu Hồng và Vàng của iPhone 15 và 2 màu mới trên iPhone 16, thấy rõ sự khác biệt về sắc độ

Mặc dù tone màu đậm hơn nhưng khi nhìn ở ngoài trời nắng, màu trên iPhone 16 nổi bật hơn hẳn, trong khi đó màu trên iPhone 15 vốn có tone nhạt nên khi nhìn ngoài trời nắng trông sẽ hơi nhạt nhòa

iPhone 16 Pro Max màu Titan Sa Mạc, iPhone 16 Pro màu Titan Tự Nhiên, iPhone 16 Plus màu Xanh Mòng Két và iPhone 16 màu Xanh Lưu Ly. Tương tự các model đời trước, các bản Pro có xu hướng màu sắc trầm và thể hiện sự đẳng cấp, sang trọng, trong khi đó màu sắc trên 2 bản tiêu chuẩn và Plus thì lại theo xu hướng trẻ trung, thời trang, cá tính

Khác biệt rõ ràng nhất của iPhone 16 năm nay so với iPhone 15 năm ngoái tới từ chính cụm camera ở mặt lưng. Giờ đây 2 ống kính đặt được đặt thẳng hàng thay vì đặt chéo. Theo Apple giải thích, việc đặt thẳng hàng 2 ống kính giúp iPhone 16 có khả năng quay video không gian (Spatial Video) chính xác hơn. Mặc dù vậy, Spatial Video chỉ khả dụng trên Apple Vision Pro, vốn là một thiết bị headset không bán tại Việt Nam. Do vậy, thay đổi về camera này về cơ bản đối với người dùng Việt chỉ đơn giản là thay đổi về ngoại hình mà không mang lại bất cứ lợi ích nào đặc biệt khác

Về ngôn ngữ thiết kế thì chúng ta sẽ vẫn có một mẫu iPhone 16... không khác biệt quá nhiều so với đời trước. Vẫn là một mặt lưng kính nhám mờ, khung viền nhôm, màn hình tràn viền "Dynamic Island" với 2 kích thước 6,1 inch và 6,7 inch chứ không được nâng cấp lên 6,3 với 6,9 inch như bản Pro

iPhone 16 và iPhone 16 Plus đều mỏng 7,8mm và có trọng lượng lần lượt 170 grams và 199 grams, nhẹ hơn khoảng 10% so với bản Pro

Tương tự bản Pro, 2 bản thường năm nay cũng được Apple trang bị nút chụp ảnh riêng mang tên Camera Control. Về tính năng thì nút này trên 2 bản thường không khác gì so với bản Pro, người dùng sẽ sử dụng để chụp ảnh, quay video, chuyển chế độ chụp, zoom xa gần hay thao tác khi chỉnh sửa ảnh. Phản hồi của nút này là cực kỳ nhanh, nhạy và mượt

Nút chụp này là nút cảm ứng lực chứ không phải là nút bấm vật lý thông thường, do vậy trong tương lai, Apple hoàn toàn có thể tận dụng nút này để thực hiện nhiều thao tác hơn, thay vì chỉ giới hạn cho các chức năng camera. Được biết, Apple cũng cam kết cho phép các ứng dụng bên thứ 3 tận dụng nút Control này

Về camera, iPhone 16 và iPhone 16 Plus trang bị 2 ống kính: góc rộng 48MP và góc siêu rộng 12MP. Về thông số camera thì có vẻ như không có gì thay đổi so với model đời trước, tuy nhiên camera góc siêu rộng 12MP năm nay có khẩu độ f/2.2 lớn hơn so với f/2.4 trên iPhone 15, giúp thu nhận được nhiều ánh sáng hơn khi chụp tối, đồng thời hỗ trợ tính năng tự động lấy nét (AF) cho phép chụp ảnh macro bằng chính camera góc siêu rộng một cách tự động. Bên cạnh đó, 2 model iPhone 16 này sẽ không có khả năng quay 4K 120FPS như bản Pro, có thể là do giới hạn về phần cứng

Ở cùng 1 khoảng cách, iPhone 16 giờ đây cho phép camera tự điều chỉnh về ống kính góc siêu rộng để chụp macro (do ống kính này đã hỗ trợ AF), còn iPhone 15 sẽ không hỗ trợ tính năng này. Đây là giới hạn về phần cứng

Ở mặt trước, như đã đề cập, iPhone 16 và iPhone 16 Plus có màn hình lần lượt là 6,1 inch và 6,7 inch, vẫn sử dụng thiết kế Dynamic Island với camera selfie 12MP. Màn hình này sử dụng tấm nền Super Retina XDR OLED, mật độ điểm ảnh 460 PPI và có độ sáng đạt mức tối đa 2.000 nits. Tuy nhiên, màn hình này không có ProMotion 120Hz như trên bản Pro

Mặc dù trông viền có vẻ đã khá mỏng rồi, tuy nhiên phần viền này vẫn dày hơn một chút xíu so với iPhone 16 Pro. Dù sao thì cũng không ảnh hưởng tới trải nghiệm quá nhiều, thậm chí không phải ai cũng có thể nhận ra khác biệt quá nhỏ như vậy

Năm nay, phần cứng iPhone 16 và iPhone 16 Plus có sự nâng cấp đáng kể về hiệu năng. Nếu như model tiền nhiệm không được trang bị CPU đời mới nhất tại thời điểm ra mắt thì ở thế hệ năm nay, iPhone 16 đi kèm chip Apple A18 (chỉ yếu hơn một chút so với bản A18 Pro), cùng với đó là dung lượng RAM được nâng cấp lên 8GB để hỗ trợ các tính năng Apple Intelligence, vốn yêu càua dung lượng RAM tối thiểu 8GB. Như vậy về hiệu năng, iPhone 16 và iPhone 16 Plus có sự vượt trội về hiệu năng so với đời tiền nhiệm hơn hẳn 2 model Pro năm nay. Máy cũng sẽ chạy sẵn trên iOS 18.0 ngay khi vừa kích hoạt

Về thời lượng pin, dù không cố dung lượng pin nhưng theo Apple, bộ đôi iPhone 16 và iPhone 16 Plus có thời lượng pin nhiều hơn khoảng 10% so với model tiền nhiệm

iPhone 16 và iPhone 16 Plus có giá bán chính hãng tại thị trường Việt Nam lần lượt là 22,99 triệu đồng và 25,99 triệu đồng. Mở bán chính thức từ ngày 27/9 tới đây

Như vậy, có thể thấy, iPhone 16 và iPhone 16 Plus năm nay có một sự nâng cấp mạnh mẽ so với thế hệ iPhone 15 tiền nhiệm, từ thiết kế ngoại hình, camera, hiệu năng cho tới thời lượng pin. Bộ đôi này cũng sẽ hỗ trợ bộ tính năng Apple Intelligence một khi được Apple phát hành do phần cứng đã tương thích hoàn toàn.

Mặc dù phiên bản Pro Max hiện vẫn đang "đắt hàng" do thị hiếu người tiêu dùng Việt, tuy nhiên xét về khía cạnh hiệu năng trên giá thành, rõ ràng iPhone 16 và iPhone 16 Plus đang là mẫu iPhone tốt nhất, đáng mua nhất và người dùng sẽ nhận được giá trị tương xứng nhất so với số tiền mà họ đã bỏ ra, dù cho đây không phải là mẫu iPhone cao cấp nhất.