Trên tay mô hình thực tế iPhone 15 series tại Việt Nam: iPhone 15 Plus sẽ đáng mua hơn?

Những chiếc iPhone mô hình thường được các nhà sản xuất phụ kiện dựa theo để sản xuất phụ kiện cho dòng iPhone mới, độ chính xác của những mẫu iPhone mô hình này so với bản chính thức thường rất cao. Đặc biệt, năm nay các phiên bản mẫu của iPhone 15 tiết lộ cho chúng ta nhiều thông tin thú vị.



Về tổng thể kích thước, dựa theo những chiếc iPhone 15 “dummy” có thể thấy cả 4 phiên bản iPhone 15 sẽ không có sự thay đổi, vẫn là iPhone 15 bản thường, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max, hai phiên bản nhỏ nhất sẽ có kích thước màn hình 6,1 inch và phiên bản lớn sẽ có kích thước là 6,7 inch.

Điểm khác biệt rõ ràng nhất và cũng không giống như nhiều tin đồn, đó là iPhone 15 sẽ chỉ có 3 phiên bản được trang bị cổng type-C gồm bản iPhone 15 Plus, 15 Pro và 15 Pro Max. Riêng với iPhone 15 tiêu chuẩn thì máy vẫn là cổng lightning.

Các tin đồn trước đây từng cho biết 4 phiên bản iPhone 15 sẽ đều sử dụng màn hình có Dynamic Island, tuy nhiên, dựa theo những gì mà mô hình cho thấy, chiếc iPhone 15 bản thường vẫn sử dụng thiết kế tai thỏ, trong khi 3 phiên bản còn lại là Dynamic Island.

Điểm khác biệt tiếp theo giữa các phiên bản iPhone 15 đó là “cần gạt chuyển chế độ im lặng”, ở phiên bản iPhone 15 và iPhone 15 Plus thiết kế cần gạt truyền thống vẫn được giữ nguyên. Nhưng trên phiên bản iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max, thì cần gạt đã được thay bằng nút bấm, chưa rõ cách hoạt động của nút bấm này thực tế ra sao.

Có thể thấy, iPhone 15 Plus đã có những thay đổi tích cực như việc được trang bị cổng type-C và Dynamic Island, dường như Apple đang muốn iPhone 15 Plus trở nên đáng mua hơn với những nâng cấp khác biệt rõ rệt so với phiên bản iPhone 15 tiêu chuẩn.

So sánh iPhone 15 Pro bản dummy và iPhone 14 Pro

Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng, những chiếc iPhone 15 mô hình chưa thể xác định chắc chắn 100% những gì mà iPhone 15 series bản thương mại sẽ sở hữu. Chúng ta vẫn cần chờ đợi đến sự kiện Apple ra mắt iPhone 15 vào khoảng tháng 9 tới đây để xác thực lại các thông tin này.