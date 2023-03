Traveloka EPIC Sale: Thỏa mãn “cơn khát” khám phá trải nghiệm mới của du khách Việt trong dịp lễ 30/4, 1/5 này

Đáp ứng nhu cầu du lịch trong và ngoài nước tăng vọt cho dịp nghỉ lễ dài sắp tới, Traveloka một lần nữa thể hiện cam kết lâu dài của mình trong việc không ngừng cung cấp những sáng kiến du lịch tối ưu cho người tiêu dùng.

"Thị trường du lịch TP. HCM đang rất sôi động dù còn 1 tháng nữa mới đến lễ. Vì vậy chiến dịch Kích cầu của Traveloka lần này hưởng ứng trước Ngày hội du lịch TP. HCM sẽ góp phần tạo nên một dấu hiệu tích cực dự đoán sự hồi phục ngoạn mục và phát triển tăng tốc trong năm 2023", bà Nguyễn Cẩm Tú - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo số liệu của Traveloka, lượng tìm kiếm cho các sản phẩm vé máy bay và vận chuyển tăng gần 40%. Đối với dịch vụ đặt phòng khách sạn thì lượt tìm kiếm trên các nền tảng đã tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Đáp ứng nhu cầu tăng vọt của thị trường, Traveloka triển khai Chương trình EPIC Sale nhằm mang đến hàng loạt lựa chọn dịch vụ du lịch và trải nghiệm độc đáo khi chọn Traveloka là người bạn đồng hành.

Không chỉ vậy, chỉ số niềm tin của người dùng cũng tăng đáng kể đối với những chuyến đi nước ngoài, được thể hiện qua lượng nhu cầu cho các điểm đến quốc tế tăng mạnh gần 3 lần so với năm ngoái. Traveloka cũng thống kê một số điểm đến được yêu thích trong kỳ nghỉ lễ dài ngày bao gồm Vũng Tàu, Đà Nẵng, Đà Lạt, Phú Quốc, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội đối với nội địa và Thái Lan, Singapore, Malaysia, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, New York đối với những điểm đến quốc tế. Thông qua Chương trình EPIC Sale của Traveloka, người tiêu dùng sẽ có thể sắp xếp kế hoạch du lịch một cách linh hoạt, phù hợp với lựa chọn cá nhân của mỗi người.

Bà Shirley Lesmana, Giám đốc Marketing của Traveloka, cho biết: "Chúng tôi triển khai Chương trình EPIC Sale để đón đầu kỳ nghỉ Thống nhất Đất nước và Quốc Tế Lao động sắp tới, đây là thời điểm lý tưởng để đi du lịch. Trong giai đoạn này, người tiêu dùng có thể linh hoạt lên kế hoạch cho chuyến đi của mình do có thêm nhiều lựa chọn cho kỳ nghỉ dài ngày. Traveloka cam kết góp phần đẩy mạnh tăng trưởng và phát triển bền vững cho ngành du lịch Việt Nam, đồng thời lan tỏa niềm đam mê du lịch tới người tiêu dùng của chúng tôi thông qua các giải pháp du lịch với mức giá ưu đãi".

Đây là năm thứ 4 liên tiếp Traveloka thực hiện EPIC Sale với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn dành cho khách hàng, bao gồm giảm giá trực tiếp vé máy bay, khách sạn, vé vui chơi và tour tới 50%, siêu ưu đãi coupon cộng dồn với tổng giá trị lên tới 2 tỷ đồng.

Khách hàng cũng sẽ được trải nghiệm các dịch vụ và tiện ích du lịch từ nhiều đối tác hàng đầu của Traveloka, các hãng hàng không lớn trong khu vực như Qantas, Jeju Air, Malaysia Airline, Cathay… hay rất nhiều đối tác khách sạn nổi tiếng trong khu vực Đông Nam Á như: khách sạn Premier Pearl Vũng Tàu, Oakwood Residence Hà Nội, khách sạn Mia Saigon Luxury Boutique, Risemount Premier Resort Đà Nẵng, Six Senses Ninh Vân Bay, etc; và hơn 70 đối tác Xperience lớn như: Công viên giải trí Sun World, Sim Quốc tế Go Hub, Công viên giải trí NovaDreams.

Baifern Pimchanok, đại sứ thương hiệu của Traveloka chia sẻ: "Tôi rất vui mừng được chào đón kỳ nghỉ lễ dài sắp tới ở Việt Nam! Là một người yêu du lịch, tôi tin rằng đây là cơ hội hoàn hảo để mọi người nghỉ ngơi và khám phá những điểm đến mới. Với chương trình EPIC Sale của Traveloka, các bạn có thể khám phá nhiều ưu đãi hấp dẫn cùng danh mục sản phẩm du lịch toàn diện, đảm bảo việc lên kế hoạch cho kỳ nghỉ của bạn luôn hoàn hảo và đáng nhớ. Hãy tận dụng tối đa kỳ nghỉ lễ dài năm nay với chương trình EPIC Sale bằng cách lên kế hoạch và đặt chuyến đi với Traveloka!".

Chương trình EPIC Sale diễn ra từ 30/3 đến 5/4, sẽ mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm du lịch và dịch vụ đa dạng, đồng thời tiết kiệm chi phí đáng kể cho khách hàng. Trong thời gian tới, Traveloka sẽ tiếp tục củng cố vai trò là đơn vị ứng dụng công nghệ trực tuyến về du lịch hàng đầu tại Đông Nam Á bằng cách không ngừng đổi mới để tạo ra những chương trình sáng tạo và đột phá khác nhằm mang lại lợi ích cho cả đối tác và khách hàng.