Travel Blogger Nhị Đặng - Dám trải nghiệm để khai phá bản sắc riêng

Tự do mà mỗi người theo đuổi là khác biệt, nhưng hành trình đến với cuộc sống tự do đều cần bắt đầu từ chữ "Dám" - Dám nghĩ, dám khởi đầu, dám hành động. Thấu hiểu khát khao sống đúng với đam mê, hướng đến một cuộc sống tự do và rực rỡ của thế hệ trẻ, Chubb Life Việt Nam – thành viên của Chubb - Tập đoàn bảo hiểm hàng đầu thế giới – đang tích cực lan tỏa thông điệp "Bảo hiểm có Chubb lo - Dám sống đời tự do" như lời cam kết luôn mang đến nền tảng bảo vệ vững chắc, từ đó, tiếp thêm năng lượng tự tin cho mỗi cá nhân khai phóng chữ "dám" và tiến bước gần hơn với một cuộc sống tự do đầy màu sắc.

Đại diện cho thế hệ trẻ mạnh mẽ vượt qua các giới hạn cũ để chinh phục những không gian sống mới mẻ, trải nghiệm một hành trình tự do mang đậm bản sắc riêng, travel blogger Nhị Đặng đã có những chia sẻ chân thực và sống động về tinh thần "dám sống đời tự do".

Không ngại rẽ ngang để khai phá năng lực bản thân

Trang Facebook cá nhân và fanpage du lịch Stop Look Go do Nhị Đặng lập nên có tổng cộng gần 100.000 lượt yêu thích, nhưng ít người biết rằng, du lịch vốn là một cú rẽ ngang đầy duyên nợ khi cô đang làm công việc văn phòng. "Mọi người hay hỏi tôi: Tại sao một đứa con gái lại chọn đi rong ruổi, chọn những thước hình làm bạn đồng hành? Thật ra, chính cuộc sống mỗi người là 1 thước phim rồi. Và tôi muốn cuộc đời tôi là 1 thước phim muôn màu".

Nhị Đặng và chiếc máy ảnh – người bạn đồng hành đã khơi gợi trong cô niềm đam mê kể chuyện về cuộc sống bằng hình ảnh

Đam mê xê dịch được khơi nguồn khi cô mua được chiếc máy ảnh kiêm quay phim. Năm 2013, Nhị Đặng đến Myanmar - chuyến "đi bụi" xa nhà đầu tiên và thước phim trải nghiệm đầu tay Dreams of Myanmar ra đời. Đó cũng là lần đầu cô cầm máy tự quay và biên tập dạng video du lịch. Sau đó, Nhị Đặng tiếp tục "đi lạc" để cho ra đời Lost in Indonesia - thước phim du lịch được đông đảo trang tin trực tuyến quốc tế ca ngợi và chia sẻ.

Từ đó, xê dịch không chỉ là đam mê, mà đã trở thành một nghề để tạo nên tên tuổi Nhị Đặng như bây giờ. "Có lẽ, cuộc đời tôi gắn liền với những lần rẽ hướng bất ngờ và ngoạn mục. Tinh thần "dám thay đổi" giúp tôi mạnh mẽ hơn, cũng là bước ngoặt để tôi khai phá năng lực của chính mình".

Đối mặt và vượt qua nỗi sợ để tự do trải nghiệm cuộc sống

Đằng sau mỗi thước phim, bức ảnh đẹp là câu chuyện rất đời được nhìn theo "bản sắc" rất Nhị Đặng: độc đáo, giàu năng lượng mà gần gũi. Đến Ai Cập, Nhị Đặng chọn điểm dừng chân là thành phố rác Manshiyat Naser. Đến Ấn Độ, cô chọn Ladakh - một "Tiểu Tây Tạng" nằm ở độ cao trên ngàn mét. Đây cũng là chuyến đi giúp cô khám phá giới hạn của bản thân khi từng phải nhập viện do bị sốc ở độ cao 3.400m.

Với Nhị, phải đi đến tận nơi, hoà vào nhịp sống tại địa phương đủ lâu, tự xoay sở bản thân trong môi trường mới thì trải nghiệm mới đủ sâu sắc, trọn vẹn.

Những chuyến đi không chỉ có màu hồng. Cô gái trẻ đôi lúc cũng cảm thấy sợ, nhưng, "Nỗi sợ như những bài kiểm tra cho bản thân. Có dám đối mặt, dám vượt qua, trải nghiệm cuộc sống mới càng thêm phong phú". Chẳng hạn như trong lần ghé đến một khu chợ Iran, cả nhóm 3 thành viên của cô đã dám mạo muội nhận lời về nhà một người dân địa phương, nhờ đó, nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt với những trải nghiệm có-một-không-hai và một series ảnh… để đời.

"Tôi thường hối tiếc nhiều hơn nếu không dám làm"

Nhị Đặng cho biết cô chưa từng đắn đo khi rời khỏi vùng an toàn để sống đúng bản sắc: "Chẳng có gì là liều lĩnh khi chúng ta phác thảo sẵn những kế hoạch, chuẩn bị chu đáo về tinh thần và năng lực bản thân.".

"Chữ tự do trong tôi là sự cân bằng của ba yếu tố. Đó là hiểu được ý nghĩa tồn tại của chính mình, được sống đúng với đam mê, và từ đam mê ấy, lan tỏa những điều tốt đẹp đến với mọi người. Đó là sức khỏe và lối sống "lành" để nuôi dưỡng cơ thể "mạnh" hơn, tâm trí sáng suốt hơn. Cuối cùng nhưng rất quan trọng, là một kế hoạch tài chính vững vàng để dám bắt đầu và theo đuổi hành trình tự do".

Chubb Life Việt Nam là thành viên của Chubb - Tập toàn bảo hiểm hàng đầu thế giới hoạt động tại 54 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chubb Limited, công ty mẹ của Tập đoàn Chubb được niêm yết tại Sàn giao dịch Chứng khoán New York (NYSE: CB), và là một thành tố của chỉ số chứng khoán S&P 500. Thừa hưởng nền tảng tài chính vững mạnh, uy tín thương hiệu, và năng lực chuyên môn xuất sắc, đi cùng chiến lược phát triển bền vững, với thông điệp "BẢO HIỂM CÓ CHUBB LO - DÁM SỐNG ĐỜI TỰ DO", Chubb Life một lần nữa khẳng định sự kiên định của mình trên hành trình gửi trao những tấm lá chắn ưu việt, đồng hành cùng hàng triệu cá nhân và gia đình Việt tự do khám phá và tận hưởng cuộc sống muôn màu.